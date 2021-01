85. Grundschule in Dresden bekommt neue Turnhalle

Dresden

In der Vergangenheit hat die Finanzierung gewackelt, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht: Die Stadträte sollen die energetische Sanierung des Schulgebäudes und den Neubau einer Turnhalle für die 85. Grundschule an der Radeburger Straße in Hellerau auf den Weg bringen. Dazu hat Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) jetzt eine Beschlussvorlage auf den Tisch gelegt.

Das 1983 als sogenannte Mittelgangschule des Typs Dresden R81 errichtete Gebäude wird derzeit von der zweizügigen Grundschule und deren Hort genutzt. Brandschutz, Sanitäranlage und Fenster sind bei einer Teilsanierung in den letzten zehn Jahren schon erneuert worden.

Neue Heizung und Aufzug

Nun soll unter anderem die Fassade gedämmt, die veraltete Heizungsanlage erneuert und das Dach saniert werden. Kellerwände und Bodenplatte müssen abgedichtet werden. Dabei geht es nicht nur um Feuchtigkeit, sondern auch um die Radonbelastung.

Die 85. Grundschule in Dresden-Hellerau wird energetisch saniert und erhält eine neue Turnhalle, die den Dresdnern bekannt vorkommen könnte. Quelle: Stadtverwaltung

Für die Barrierefreiheit ist beispielsweise der Anbau eines Aufzugs geplant. Die Schule soll eine Brandmeldeanlage erhalten und die Sanitärleitungen, die in den Klassenzimmern noch im Originalzustand erhalten sind, werden komplett erneuert. Im gesamten Gebäude plant die Stadt den Einbau von Akustikdecken, um die Lärmbelastung zu reduzieren.

Auf dem Dach befindet sich nach den Angaben der Stadt eine Photovoltaikanlage, die 2007 von einem privaten Dritten errichtet wurde. Der Vertrag endet 2032. Die Anlage muss abgebaut und nach der Dachsanierung wieder aufgebaut werden. Kosten für notwendige Änderungen am Tragsystem muss die Stadt aufgrund der Vertragskonstellation „voraussichtlich“ selbst tragen.

Turnhalle nach bekanntem Entwurf

Zum Projekt gehört der Neubau einer Turnhalle. Das alte DDR-Gebäude sei „sehr verschlissen“ und entspreche nicht mehr den Anforderungen für Schul- und Vereinssport. Als Ersatz ist ein freistehendes, eingeschossiges und nicht unterkellertes Gebäude geplant. Das Dach ist leicht geneigt und könnte mit einer Photovoltaikanlage versehen werden.

Das Erscheinungsbild könnte den Dresdnern bekannt vorkommen. Einen weitgehend identischen Entwurf hat die Stadt schon für die geplante Einfeld-Turnhalle an der 102. Grundschule an der Pfotenhauerstraße vorgelegt. Für die 85. Grundschule ist der Entwurf als „Wiederverwendungsprojekt“ beauftragt worden. Der Neubau wird in Rahmen-Holzbauweise errichtet und erhält mit Lärchenholz eine Fassadenverkleidung aus nachwachsendem Rohstoff.

Für die Sporthalle ist ein Regelbetrieb für bis zu 200 Personen und maximal fünf schulische Veranstaltungen im Jahr mit bis zu 500 Personen vorgesehen. Damit könnten regelmäßige Schulveranstaltungen wie Schuleinführungen, aber auch sportliche Wettkämpfe mit Publikum dort durchgeführt werden. Die Nutzung als Mehrzweckhalle für öffentliche Veranstaltungen wie den Karneval schließt die Stadt jedoch aus. Bauarbeiten sind auch für den Schulhof, die Sportaußenanlagen und den Hortbereich vorgesehen.

Fast zwölf Millionen Euro Kosten

Ab März sind erste vorgezogene Arbeiten im Außenbereich geplant. Da beginnen die Abdichtung der Kellerwände und die Erdarbeiten für den Aufzug. Ab Ende August 2022 sollen sich nach dem Ende der Brutzeit der Fledermäuse die eigentlichen Sanierungsarbeiten anschließen. Ende 2023 soll alles fertig sein. Für die Sporthalle prüft die Stadt einen Baubeginn im März 2022. Die Projektleitung liegt bei der Stadttochter Stesad. Auf 11,9 Millionen Euro beziffert die Stadt derzeit die Baukosten. Davon habe der Freistaat für das Schulgebäude 3,7 und für die Turnhalle 2,5 Millionen Euro zugesagt.

Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb bleiben den Schülern und den Handwerkern erspart. Hier kommt das Gymnasium Klotzsche ins Spiel. Die 85. Grundschule wird für die Zeit des Baus ab August 2022 die Container des Gymnasiums an der Karl-Marx-Straße nutzen. Das bedeutet für das Gymnasium eine Verzögerung bei der Gestaltung der geplanten Sportfläche, wo heute noch die Container stehen. Der Baubeginn für das Ballspielfeld, einschließlich dazugehörigem Funktionsbau erfolge nach dem Abbau der Container im Jahr 2024. Der Schulsport wird laut Stadtverwaltung durch das fehlende Ballspielfeld nur „geringfügig eingeschränkt“ sein. Die wesentlichen Sportfreiflächen befinden sich am neu entwickelten Stammhaus des Gymnasiums, der auf der anderen Straßenseite liegt.

Gymnasium kommt Grundschule entgegen

Die ursprüngliche Planung sah die Bauarbeiten parallel zum Unterricht vor, weil keine Bauauslagerungsstandorte verfügbar waren. Den jetzt angestrebten Ablauf habe Bildungsbürgermeister Jan Donhauser persönlich mit dem Schulleiter des Gymnasiums Klotzsche, Frank Haubitz, abgestimmt. Für das Entgegenkommen sei man im Sinne der Schulgemeinschaft der Grundschule sehr dankbar, hieß es anschließend.

Die Gymnasiasten werde derzeit auf dem Campus in Pieschen unterrichtet. Bis August 2022 sollen sie einen Neubau in Klotzsche erhalten, an dem seit Sommer 2019 gebaut wird und in den die Stadt mehr als 30 Millionen Euro investiert. Mehr als 20 Millionen Euro davon stammen aus den Fördertöpfen des Landes.

Von Ingolf Pleil