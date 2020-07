70 Jahre methodistische Zionskirche in Dresden-Striesen

Dresden

Hohe, schmale Rundbogenfenster, schiefergedecktes Türmchen auf rotem Ziegeldach, klare Gestaltung ohne Zierrat – so steht die evangelisch-methodistische Zionskirche an der Ecke Augsburger / Jacobistraße in Dresden-Striesen seit August 1950. Ein Jubiläumssommer sollte es für Pastorin Andrea Petzold und ihre Gemeinde werden. Das Banner mit Kreuz und Flamme an der Fassade, dem Symbol der Freikirche, verkündet das 70-Jährige. Doch Corona hat es seit dem Frühjahr sehr still hier werden lassen.

Sonst nehmen regelmäßig bis zu 70 Gottesdienstbesucher im Kirchenraum Platz. Jetzt müssen sie Abstand halten. Da reichen die Bänke unten, die Emporen bleiben leer.

Anzeige

Einzugsgebiet von Radebeul bis Weißig

Schlichtheit prägt das Innere. 1973 hat es der Wachauer Künstler Werner Juza, berühmt geworden mit seinem Wandgemälde „Versöhnung“ in der Dreikönigskirche, umgestaltet. Wer die Kirche betritt, steht im Vorraum seiner Wandgestaltung aus getriebenem Kupfer gegenüber, in dem er das „Neue Jerusalem“, auch das „Himmlische“ genannt, dargestellt hat, eine Vision aus der Offenbarung des Johannes.

Weitere DNN+ Artikel

Kupferelemente schmücken ebenso die von Juza gefertigte Kanzel vorn links im Altarraum. An der Wand hängt ein einfaches großes Kreuz. Einen Altar kennen Methodisten nicht, erläutert Andrea Petzold. „Bei uns gibt es den Abendmahlstisch, um den wir uns versammeln.“

Gemeinschaft ist ihnen wichtig. Manche kommen von weit her. Von Radebeul bis Weißig reicht das Einzugsgebiet. Festes Kirchenglied wird, wer sich als Jugendlicher oder Erwachsener vor den anderen bekennt. 177 sind sie jetzt.

Mit Kirchenangehörigen und Freunden fast 360. Eine überschaubare Größe. „Wir sind eine sehr familiäre Gemeinde, man kennt einander. Wer beim Kirchenbesuch in Ruhe gelassen werden will, wäre bei uns nicht gut aufgehoben. Spätestens nach dem dritten Gottesdienst wird man als Neuer mit Namen angesprochen. Das zeichnet uns aus.“

In jedem Gottesdienst werden ein paar Minuten eingeräumt, in denen Mitglieder berichten, Grüße weitergeben. „Wir teilen Glauben und Leben miteinander“, sagt Andrea Petzold. Diese Verbundenheit habe sich während der Wochen, in denen wegen Corona alle möglichst zu Hause bleiben sollten, bewährt. „Wir haben einander angerufen und gefragt: Wie kommst du zurecht? Und geholfen.“

Dass alle gefragt sind, gehört zu den Besonderheiten der Gemeinde.

Rege Hände und Köpfe sind gefragt

„Jeder kann sich einbringen mit seinen Begabungen“, sagt Andrea Petzold. „Darauf gründen wir uns.“ Die Pastorin ist die einzige Hauptamtliche.

Sie stammt aus Oelsnitz im Vogtland. Ihr Vater war dort methodistischer Pastor. Bevor sie seinem Vorbild folgte, lernte und arbeitete sie als Apothekenfacharbeiterin. Erst später spürte sie etwas, das sie „Berufung“ nennt.

Sie ging ans Theologische Seminar Bad Klosterlausnitz, die Ausbildungsstätte für Methodisten in der DDR. Methodistische Pastorinnen und Pastoren werden Jahr für Jahr neu gesandt, von der „Jährlichen Konferenz“, einer Art Delegiertenversammlung. „Wir haben eine sehr basisdemokratische Struktur.“ Andrea Petzold hat mehrere Stationen hinter sich: Leipzig, Plauen, Schleiz, Rudolstadt. 2011 ist sie nach Dresden gekommen.

Jeden Sonntag steigt sie die schmale Treppe hinauf in das Türmchen mit dem spitzen Dach. Dort läuft seit 70 Jahren eine mechanische Turmuhr. Um sie in Gang zu halten, muss Andrea Petzold mittels einer Kurbel die Gewichte nach oben leiern. Daneben hängt ein Seil nach unten. Vor jedem Gottesdienst läutet jemand die Glocke. In dieser Gemeinde sind rege Hände und Köpfe gefragt.

Regelmäßig predigen auch Laien. Kirchensteuer kennen sie nicht. Sie finanzieren sich aus freiwilligen Abgaben. 2013 haben sie die Kirche durch einen modernen Anbau mit großen Scheiben erweitert. „Weil die Gruppenräume nicht reichten“, sagt Andrea Petzold.

„Der hat wesentlich mehr Platz gebracht.“ Dank einer Küche ist der obligatorische Kirchen-Kaffee mit Gesprächen nach den Gottesdiensten kein Problem mehr. Die Woche über stehen die Räume auch anderen zur Verfügung. Musiker üben darin. Ein Chor von Teenies und der Frauen-Pop-Chor „Vocalberries“ proben hier – wenn gemeinsames Singen wieder erlaubt ist. Völlig verwaist stand die Kirche in den zurückliegenden Wochen indes nicht. Ostern haben sie Kerzen rausgelegt – zum Mitnehmen für jeden.

Seither öffnet Andrea Petzold die Kirchentür Mittags um 12 und Abends 18 Uhr für Stille und Gebet. „Da sind auch Nachbarn gekommen, die sagten: In diese Kirche wollten wir schon immer mal reinschauen. Das sind so Sachen, die erst in dieser Zeit entstanden sind – und von denen ich hoffe, dass sie bleiben.“

Vorgeschichte, Kirchgebäude, Methodisten ■ Vorgeschichte: Die Evangelische Christengemeinschaft, einer von zwei Zweigen der heutigen Gemeinde, traf sich seit 1873 in einem Gebäude in der Neuen Gasse in der Altstadt, das 1945 zerstört wurde. An der Ecke Augsburger /Jacobistraße stand früher eine Apotheke. ■ Kirchgebäude: Errichtet wurde die methodistische Zionskirche nach Plänen von Architekt Karl August Alicke, die Eröffnung erfolgte am 6. August 1950. Nach der Vereinigung mit dem anderen Zweig, – der Bischöflichen Methodistenkirche – zur Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) 1970 gestaltete der 1924 geborene Wachauer Künstler Werner Juza 1973 das Innere neu der Kirche neu. 2013 kam ein moderner Anbau hinzu. ■ Methodisten: Sie entstanden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Oxford aus einer Gruppe von Studenten um John Wesley (1703-1791) und dessen Bruder Charles (1707-1788) heraus als Reformbewegung innerhalb der Anglikanischen Kirche. Wegen deren konsequentem Lebensstil verspotteten Zeitgenossen sie als „Methodisten“, später bezeichneten sie sich selber so. ■ Mitglieder: Kirchenglieder sind nur jene, die öffentlich bekennen, dass sie die Bibel zur Richtschnur ihres Lebens nehmen wollen. Andere Getaufte sind Kirchenangehörige, dazu Freunde, die am Gemeindeleben teilnehmen. Zum Dresdner Gemeindebezirk gehören 358 Methodisten, 177 von ihnen sind Kirchenglieder. In Deutschland gab es 2018 mehr als 49 300 Kirchenglieder und Kirchenangehörige in 454 Gemeinden mit 311 Pastorinnen und Pastoren. Die Mitgliederzahlen sinken, weltweit sind es über 51 Millionen. ■ Kennzeichen: Ökumenische Offenheit gegenüber anderen Konfessionen. Es werden Gastprediger anderer Konfessionen eingeladen. Seit 1956 können neben Männern auch Frauen Pastorinnen werden. Der liturgische Ablauf des Gottesdienstes gliedert sich in die vier Teile Ankommen - Hören - Teilen – Weitergehen. Christentum findet nach John Wesley seinen eigentlichen Ausdruck im Handeln und in der ethischen Haltung des einzelnen Christen. Eine Besonderheit ist ein „Soziales Bekenntnis“, das zu den Lehrgrundlagen gehört. Die Kirche hat mehrere diakonische Einrichtungen, darunter 13 Krankenhäuser, 11 Seniorenzentren. Ein Schwerpunkt ist die Suchtkrankenhilfe. ■ Gemeinden in Dresden: – Emmauskirche, 1907 gebaut im Hinterhof Katharinenstraße 17, Pastor Thomas Härtel; – Friedenskirche, 1896 gebaut, Neubühlauer Str. 3 – Zionskirche, 1950 gebaut, Augsburger Str. 59, für beide Pastorin Andrea Petzold – Immanuelkirche, 1927 gebaut, Hühndorfer Str. 22, Pastor Philipp Weismann

Von Tomas Gärtner