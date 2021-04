6000 Dresdner Haushalte bekommen schnelleres Internet

Insgesamt 6000 Dresdner Haushalte bekommen demnächst einen schnelleren Internetanschluss. Die Arbeiten für das Verlegen von Glasfaserkabeln beginnen in Pillnitz und Borsberg.

Glasfaser-Netze gelten neben dem Mobilfunk der 5. Generation (5g) als Schlüssel zur Gigabit-Gesellschaft - also Datenverbindungen mit Geschwindigkeiten über einem Gigabit pro Sekunde, die ganz neue Dienste im Netz ermöglichen. Auch in Dresden setzen kommunale wie provate Ausbau-Akteure in hohem Maße auf glasfasergestützte Breitband-Lösungen. Foto: Vodafone Quelle: Vodafone