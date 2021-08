Dresden

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, sagt Walter Ulbricht, DDR-Staatsratsvorsitzender, Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, am 15. Juni 1961 während einer Pressekonferenz in Ostberlin. Zwei Monate später – in der Nacht vom 12. zum 13. August 1961 – gibt er den Befehl zur Abriegelung der Sektorengrenze in Berlin, dem Bau der Mauer.

Der Plan

Eberhard Haaser erfährt davon erst, als er vom Ostseeurlaub nach Dresden zurückkehrt. Da sind längst Tatsachen geschaffen. Telefon und Fernsehen haben zu jener Zeit nur wenige. „Und im Radio haben die von dem Mauerbau nichts gesagt.“

Dass sie jetzt in der DDR komplett eingesperrt sind, empört den 17-Jährigen und seine beiden gleichaltrigen Schulfreunde Lutz Kandler und Klaus Schumann. Die drei Jugendlichen treffen sich in der Milchbar am Schillerplatz und beratschlagen, was sie tun könnten.

„Wir wollten zeigen, dass es Menschen gibt, die sich gegen diese Entscheidung auflehnen“, sagt Lutz Kandler 60 Jahre später bei einem Ortstermin am Blauen Wunder. „Wir wollten die Leute aufrütteln, denn im September stand eine Wahl an, die aus unserer Sicht das Geschehen zementieren würde und wir wollten, dass die Leute nicht hingehen.“ Lutz erzählte, dass er gehört habe, dass jemand Losungen gegen den Mauerbau geschrieben hatte. Da beschlossen wir, das können wir auch“, erinnert sich Eberhard Haaser.

Schnell ist den drei Freunden klar, was sie schreiben wollen und wohin: „Nieder mit Ulbricht“ und „Weg mit dem Staatsrat“ – in großen Buchstaben auf die Metallkonstruktion des Blauen Wunders. „Und zwar so, dass man es vom Schillerplatz aus lesen kann“, so Haaser. Denn der Schillerplatz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ein beliebtes Einkaufsviertel. Hier können sie mit ihrer Botschaft viele erreichen.

Repro aus der Stasiakte von Eberhard Haaser. Unter der Abbildung steht: „Fotografische Sicherung der Hetzlosung am linken Spannbogen der Elbbrücke in Dresden-Blasewitz.“ Quelle: Archiv Haaser

Die Umsetzung

Gesagt, getan. Klaus Schumann, in Ausbildung zum Drogisten, mischt in der Drogerie Weigelt am Schillerplatz die Farbe. „Ich habe sie mit Latex angerührt, damit sie schnell abbindet und besser hält“, erzählt er später. In der Nacht vom 13. zum 14. September 1961 schreiten Eberhard Haaser und Lutz Kandler zur Tat.

Klaus Schumann kann nicht mit. Er wohnt – wie seine Freunde auch – noch bei seinen Eltern, hat aber kein eigenes Zimmer, sondern schläft mit im elterlichen Schlafzimmer. Da kommt er nicht unbemerkt weg.

Eberhard Haaser und Lutz Kandler ziehen dunkle Sachen an, Haaser borgt sich noch die FDJ-Bluse seiner Freundin, dann steigen die beiden in der Mitte der Brücke über das Laufband bis nach oben auf den stadtwärtigen Pylon.

Lutz Kandler setzt sich an das Häuschen auf der Spitze und schiebt Wache. Eberhard Haaser läuft – mit dem Pinsel in der rechten und dem Farbglas in der linken Hand – rückwärts den steilen Spannbogen der Brücke runter und schreibt in großen Lettern „Nieder mit Ulbricht“ auf die Konstruktion.

„Ich hatte mir vorher ausgerechnet, dass jeder Buchstabe 40 bis 50 Zentimeter groß und die Losung insgesamt nur 8,50 Meter lang sein darf, damit ich von der Beleuchtung der Brücke nicht erfasst werde“, erzählt Eberhard Haaser später von der präzisen Vorbereitung der Aktion.

In der Stasi-Akte von Eberhard Haaser ist auch ein Foto abgeheftet, das die Brücke mit dem Schriftzug zeigt, den die drei Freunde 1961 aufgemalt hatten. Ein zweiter war vom Regen weggespült worden. Quelle: Archiv Haaser

Auf die Brücke zu klettern und in schwindelnder Höhe die steilen Träger hoch und runter zu laufen sei für ihn damals ein Kinderspiel gewesen. „Wir sind immer, wenn wir von der Tanzstunde in der Loschwitzer Höhe kamen, über die Pylonen der Brücke nach Hause gelaufen.“

Das Unvorhersehbare

Am Ende macht das Wetter den Freunden einen Strich durch die Rechnung. Starkregen setzt ein. Er trifft die beiden 17-Jährigen unvorbereitet. Sie wechseln noch auf die andere Seite der Brücke. Eberhard Haaser beginnt, die zweite Losung zu schreiben. Aber er kommt nur bis „Weg mit dem“. Dann schwemmt der Regen die Farbe weg. Auf der anderen Seite dagegen hat die Farbe schon ein bisschen abgebunden und der Text ist zu lesen.

Eberhard Haaser wirft Farbglas und Pinsel in die Elbe und die beiden Freunde verlassen möglichst unauffällig den Ort des Geschehens. Weil Lutz Kandlers Eltern etwas mitbekommen haben und er nachts nicht mehr weg kann, will Eberhard Haaser allein noch einen zweiten Versuch unternehmen.

Klaus Schumann mischt ihm noch einmal Farbe an. Doch als Eberhard Haaser ein paar Nächte später zum Blauen Wunder läuft, sieht er, dass dort Polizisten Streife laufen. Er gibt seinen Plan auf, geht nach Hause, stellt Farbe und Pinsel unter seinen Schreibtisch. Irgendwann hat er sie vergessen.

Die Verhaftung

In den ersten Tagen nach dem Jahreswechsel 1961/1962 kommt plötzlich die Polizei in die Firma Eisenbau Ladwig, in der Eberhard Haaser als Stahlbauschlosser arbeitet. Der Grund ist ein schwerer Unfall mit selbstgebauten Knallern zu Silvester. Eberhard Haaser, der eigentlich lieber Chemielaborant geworden wäre, war zwar beim Bau der Knaller nicht dabei, hatte aber auch Material geliefert. Und so hängt er mit drin.

Die Polizei nimmt ihn mit, fährt mit ihm zum Polizeipräsidium. Bei der späteren Durchsuchung der elterlichen der Wohnung stoßen die Uniformierten auch auf die Farbe unterm Schreibtisch. Haaser bleibt in Untersuchungshaft.

Am 4. Januar wird er auf die Bautzner Straße gebracht, in die Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit. Die Farbe war analysiert und mit den Farbspuren der Losung auf dem Blauen Wunder verglichen worden. „Klaus hatte die Farbe genau so gemischt wie beim ersten Mal“, sagt Eberhard Haaser. So ist er überführt.

An der elterlichen Wohnung von Lutz Kandler klingeln die Vertreter der Staatsmacht in der Nacht vom 4. zum 5. Januar Sturm, durchsuchen die Wohnung, finden einen Stapel des zu dieser Zeit als Hetzschrift geltenden und verbotenen bunten Magazins „Readers Digest“. Lutz Kandler wird zur Bautzner Straße gebracht. Wenige Stunden später auch Klaus Schumann. Die Stasi hatte ihn in der elterlichen Wohnung abgeholt, als er dort in der Mittagspause zum Essen eintraf.

Die Verurteilung

Alle drei werden am 16. April 1962 wegen „staatsgefährdender Propaganda und Hetze“ in schwerem Fall zu Zuchthausstrafen verurteilt. Eberhard Haaser (2 Jahre, 9 Monate wegen staatsgefährdender Hetze und Propaganda und neun Monate wegen Chemikalienmissbrauchs) muss ins Haftarbeitslager im Edelstahlwerk Freital.

Lutz Kandler (ein Jahr und neun Monate) und Klaus Schumann (ein Jahr) werden ins Jugendgefängnis nach Torgau gebracht, müssen dort im Straßenbau bzw. in der Landwirtschaft arbeiten.

Wegen guter Führung und aufgrund einer Amnestie sitzen die drei Freunde ihre Strafe nicht komplett ab, bekommen zwei Jahre Bewährung. Klaus Schumann und Lutz Kandler sind nach einem halben Jahr wieder auf freiem Fuß. Eberhard Haaser wird nach 16 Monaten am 29. Mai 1963 aufgrund einer Begnadigung durch Walter Ulbricht entlassen.

Die Erinnerung an das Geschehen ist bei allen drei Freunden bis heute – 60 Jahre danach – wach. „Wir hatten aber wegen dieser Sache später keine Probleme“, sagen alle drei. Dann schränkt Klaus Schumann ein: „Ich war Leistungssportler, hatte beim Sportclub Einheit als Mittelstreckenläufer trainiert. Ich durfte dann nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen, da war es mit dem Leistungssport für mich vorbei.“

Bei Eberhard Haaser war es ähnlich. Er bekam für den Sportclub Einheit, bei dem er Sportfechter war, eine zweijährige Sperre. Haaser hat nach der Wende seine Stasi-Akte eingesehen, die 1500 Seiten umfasst. „Ich stand immer unter Beobachtung.“

Was aus den drei Freunden geworden ist

Klaus Schumann kann seine Ausbildung zum Drogisten in der gleichen Klasse fortsetzen. „Couragierte Lehrer hatten veranlasst, dass Mitschüler für mich mitschreiben. Und ich bekam von Mitschülern dann auch Nachhilfeunterricht. Daran sieht man, wie die Mehrheit der Leute eingestellt war“, findet Klaus Schumann. Er arbeitet jedoch nie als Drogist, sondern betreibt bis zur Wende einen Gemüseladen in Reick. Nach der Wende eröffnet er in der Webergasse einen Spar-Markt. Nach reichlich sieben Jahren gibt er das Geschäft auf und arbeitet bis zur Pensionierung bei einem Bauträger.

Eberhard Haaser war vor der Sache mit dem Blauen Wunder aufgrund seiner guten Leistungen während seiner Ausbildung zum Stahlbauschlosser an die Arbeiter- und Bauern-Fakultät delegiert worden, was ihm ein Studium ermöglicht hätte. Aber da er kein Arbeiter- bzw. Bauernkind war und es nur einen beschränkten Zugang für alle anderen gab, hatte man ihn abgelehnt.

Als er aus dem Zuchthaus entlassen wird, macht Eberhard Haaser in der Abendoberschule seine mittlere Reife. Dann studiert er an der TU Bauingenieurwesen. Erst arbeitet er bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, später bis zur Wende im Büro im Dresdner Schloss für das Bau- und Montagekombinat Kohle und Energie, dann als Freiberufler. Haaser fällt politisch noch mal auf, als er 1986 einen Aufnäher mit dem Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ trägt. Er wird wieder in die Schießgasse zur Polizei gebracht und darf erst gehen, als er den Aufnäher abgeschnitten hat.

Lutz Kandler kann seine Ausbildung als Schreibmaschinenschlosser bei Seidel & Naumann abschließen. Später studiert er in Zwickau, um Lehrer für Sport und Deutsch zu werden. Er arbeitet als solcher zunächst in Mecklenburg, dann in Großerkmannsdorf. Doch die politische Gängelei, der er ausgesetzt ist, hält er irgendwann nicht mehr aus. „Immer wieder wurde ich geknechtet, dass ich in die SED eintreten soll. Und ich musste Rechenschaft ablegen, warum ich keine Schüler für die NVA werbe.“

Kandler stellt mit seiner Frau 1986 einen Ausreiseantrag zwecks Familienzusammenführung nach Österreich. Ein Jahr später kann er ausreisen. Er bleibt aber nicht in Österreich, ihn zieht es in die BRD. Er schult um zum Physiotherapeuten, seine Frau, die auch Lehrerin ist, zur Krankenschwester. Bis 2009 lebt die Familie in Mittelfranken.

Zurück im einstigen Stasi-Knast

Mit dem Renteneintritt zieht es Kandlers wieder nach Dresden. Seit sieben Jahren führt Lutz Kandler nun „auch im Namen meiner beiden Freunde“, wie er betont, Interessenten durch die Gedenkstätte an der Bautzner Straße, die ehemalige Untersuchungshaftanstalt der Stasi.

Von Catrin Steinbach