Maskenmuffel in Bus und Bahn sollen in Sachsen ab 1. September 60 Euro Bußgeld zahlen. Wer das Strafgeld in Dresden eintreibt, ist offen. Das Ordnungsamt, die Polizei und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) beraten darüber. Die DVB haben sehr klare Vorstellungen.