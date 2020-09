50 Jahre offen Jugendarbeit in der Weinbergskirche in Dresden

Dresden

Im Herbst 1970 beginnt eines der ungewöhnlichsten Kapitel in der Geschichte der 1958 errichteten evangelischen Weinbergskirche in Dresden-Trachenberge. Frieder Burkhardt, damals 27, tritt seine erste Pfarrstelle an und macht seine Sechzig-Quadratmeter-Pfarrwohnung zum offenen Haus – für Jugendliche, die, weil sie einen unkonventionellen Lebensstil pflegen, andernorts nicht gern gesehen sind. Einmal in der Woche, am Dienstagabend, können sie hier frei weg über alles reden, was ihnen auf den Nägeln brennt, ihre Erfahrungen im Alltag, ihre Unzufriedenheit.

Offene Jugendarbeit kannte die DDR damals nicht

Bald schon werden Wohnzimmer und Küche für die etwa 40 Leute zwischen 15 und über 30, die dicht gedrängt beieinandersitzen, zu eng. Pfarrer Burkhardt lädt sie in eine Baracke neben der Kirche ein, zu einem ersten „Jugendwochenende“. Auf der Einladung ist eine Kette abgebildet, eins ihrer Glieder aufgebogen, darin steht als Motto „Freiheit ‚70“. Die Musik spielt die Gruppe „Test“ auf elektronisch verstärkten Instrumenten. Es ist der Beginn von „Offener Jugendarbeit“, die man damals in der DDR nicht kennt.

Dort kommen Menschen zusammen, die sich im Alltag kaum begegnen: „Die konfirmierte Fünfzehnjährige, der Lehrling aus dem nichtchristlichen Elternhaus, der katholische Student, die als ‚asozial’ geltende älteste Tochter einer kinderreichen Familie, der Doktorand von der Verkehrshochschule, soeben Strafentlassene, Künstler, Musiker und sehr viele andere lernten sich kennen und nahmen sich wahr“ - so erinnert sich Frieder Burkhardt in seinem Buch „Weinberg“, das er jetzt, 50 Jahre später, veröffentlicht hat. Darin erzählt er von diesen Jugendlichen und ihren Zusammenkünften, ergänzt mit Dokumenten.

Schon seit dem Theologiestudium in Leipzig schwebt dem Pfarrerssohn aus dem Erzgebirge eine andere Form von Gemeinde vor. Eine, die über die traditionellen Kirchgänger weit hinausgeht, selbst die Unbequemsten einlädt.

Jesus betrachtet er als Freund der „unfreundlich Behandelten“, der ihnen aus dem Dreck hilft. Inspiriert ist er von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), der Christsein mitten in der Welt verstand als „Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen“. Frieder Burkhardt ist überzeugt: „Die wechselseitige Offenheit von sozial Unterschiedlichen war dem christlichen Glauben in die Wiege gelegt.“ Die uralte Trennung von „Gläubigen“ und „Heiden“ hält er für ein Vergehen am universal Menschlichen des Christentums.

Mit diesem hohen Anspruch wagt er neue Formen des Zusammenlebens: „respektvoll, zugewandt, Offenheit herausfordernd“. Als Seelsorger will er auf die Gründe für das Klagen der jungen Menschen hören, zugleich gelungenes und gelingendes Leben gelobt und gelebt wissen.

Freiheit, Leben, lange Haare, Kinderkriegen...

Der Schriftsteller Bertram Kronenberger (1951-2007), der zu den regelmäßigen Besuchern gehörte, entsann sich 2004 in einem Brief an Pfarrer Burkhardt, wie in den Dienstagabendrunden sofort aufgefallen sei, wenn jemand länger ausblieb und sofort einer oder mehrere sich kümmerten. Wie alle sich bemühten, die Individualität jedes einzelnen anzuerkennen, ohne mit Kritik zu sparen, aber ohne ihn dem eigenen Bild gemäß verändern zu wollen. Und niemanden wegen seiner Anschauungen ausschlossen.

Bald organisierten sie gemeinsam Jugendgottesdienste, ökumenische, also offen für alle Konfessionen und auch Konfessionslose. Die Themen dafür entstammten dem Alltagsleben: Freiheit, Leben, lange Haare, Kinderkriegen, Privilegien, antiautoritäre Erziehung, Humanität.

Worum es ihnen ging, bezeichnet Pfarrer Burkhardt als „flankierte Entfesselung“. Das meinte eine andere Art Freiheit als der im Westen praktizierte Bruch mit allen Tabus. Keine unverbindliche, private Selbstentfaltung. „’Liberalismus’ war nicht unser Stichwort.“ Jeder sollte sich von den biblischen Erzählungen des Jesus von Nazareth in Frage stellen lassen, Leben als Zusammenleben lernen. „Wohlstand und Behaglichkeit waren uns kein erstrebenswerter Status. Eine ‚Wohlfühlkirche’ unter Absehung von kapitaler Ungerechtigkeit, von Heidenängsten und Verschleierungen aller Art, darauf wären wir nicht gekommen.“

Er bemerkt, dass Nichtchristen mit Worten wie „Buße“, „Beichte“, „Gebet“ nichts anzufangen wissen. Also übersetzt er theologische Begriffe allgemein verständlich. Er verzichtet nicht auf alte liturgische Elemente in den Gottesdiensten, sondern formuliert sie neu.

Auf einer Liege in seiner Pfarrwohnung lässt er Sorgenkinder nächtigen, die auch mal keiner Arbeit nachgehen. Einige werden in ihren Forderungen maßlos. Manche prügeln sich. Er schafft es kaum, alle Briefe aus Kasernen, Jugendwerkhöfen, Lehrlingswohnheimen, Gefängnissen zu beantworten.

Stasi notiert: „ Gammlerkirche “

Im Kirchenvorstand wächst der Unmut. Die Staatssicherheit, die mehrere Spitzel auf Burkhardt angesetzt hat, notiert zufrieden, wie das Wort von der „ Gammlerkirche“ kursiert. Die Stasi übt Druck auf die Kirchenleitung aus, ihn zu versetzen. Die Kluft zwischen den Jugendlichen und der traditionellen Gemeinde bleibt. 1976, nicht ausgebrannt, aber „mindestens angesengt“, verlässt er Dresden, geht als Dorfpfarrer ins erzgebirgische Hallbach. Sein Nachfolger Christoph Wonneberger kümmerte sich 1977 bis 1984 besonders um Wehrdienstverweigerer und startete eine Kampagne für einen Sozialen Friedensdienst (SOFD) als Alternative zum Wehrdienst. Nach Umbau öffnete die Weinbergskirche 2014 als „Energie- und Kulturkirche“, offen für alle.

Frieder Burkhardt, der heute im brandenburgischen Langerwisch bei Michendorf lebt, betrachtet „Weinberg“ mit dem Ende des repressiven Realsozialismus nicht als erledigt. Obwohl heute diakonische offene Jugendarbeit selbstverständlich ist. Ihm, sagt er, läge daran, „dass ‚Weinberg’ denen in die Quere kommt, die über Konservatismus, Extremismus, Konfessionalismus etc. streitend die diverse Lebenswelt im sozialen Nahbereich verkennen“.

Frieder Burkhardt: Weinberg. Offene Türen im Osten. Suche nach gelingendem Leben. Sax Verlag. 258 S., 24,80 Euro

