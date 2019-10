Der Melkus RS1000 war 1969 erstmals vorgestellt und später in kleiner Stückzahl gefertigt worden. Heute wird das Fahrzeug in Dresden wieder in originalgetreuer Handarbeit gebaut – und stößt noch immer auf Begeisterung. Am Sonnabend präsentieren sich die Flitzer zwischen 16 und 18 Uhr im Stallhof.