Der Semperopernball war in diesem Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil Ballchef Hans-Joachim Frey den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit einem „St. Georgs Orden geehrt hatte. Nun möchte die Semperoper einen neuen Rahmenvertrag für den jährlichen Ball in ihrem Haus verhandeln.