Dresden

Drei mutmaßliche Drogendealer müssen sich seit Montag vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Albanern unerlaubtes Handeltreiben, Herstellen, Abgeben und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Und da wurde geklotzt und nicht gekleckert.

Laut Anklage handelt es sich um bis zu 400 Kilogramm Marihuana, aber auch um Kokain und Crystal, allerdings in geringeren Mengen. Das Trio soll, gemeinsam mit weiteren Tätern, ab 2016 bundesweit und auch in Dresden im großen Stil Drogen an- und verkauft und zudem über Waffen verfügt haben – darunter eine Kalaschnikow mit 150 Schuss Munition sowie scharfe Pistolen.

Zwei der Täter sitzen in U-Haft, einer ist auf freiem Fuß. Zu den Vorwürfen äußerten sich die Angeklagten am Montag nicht. Der Prozess wird fortgesetzt, am Dienstag sollen erste Zeugen gehört werden. Zunächst sind zehn Verhandlungstage angesetzt.

Von Monika Löffler