Dresden

Wann genau die Idee, auf der legendären Cockerwiese in Dresden eine Schule zu errichten, erstmals das Licht der Welt erblickte, ist heute kaum noch zu klären. Sicher nachweisbar ist es spätestens mit dem Beginn der Überarbeitung des Schulnetzplans für die Landeshauptstadt ab 2016/17. Bis heute ist nichts passiert und es wird auch noch eine ganze Weile dauern.

Vor mittlerweile fünf Jahren war von einer Oberschule die Rede. Zwei Jahre später wurde schon über eine Oberschule und eine Grundschule diskutiert, weil Dresdens Schulen aus allen Nähten platzen. In einem Werkstattverfahren wurde da schon klar, dass es auf dem Areal hinter den Hochhäusern an der Grunaer Straße eng zugehen würde.

Immer wieder neue Debatten

So nahm eine Diskussion weiter Tempo auf, die das Projekt Schulneubau auf der Cockerwiese zu einem Paradebeispiel macht, wie sich in Dresden Bauvorhaben entwickeln.

Später stand plötzlich der Neubau der Oberschule in Frage. Die 101. Oberschule aus Johannstadt, der mit der Cockerwiese eine Perspektive aus der Platznot an der Pfotenhauerstraße versprochen war, sollte auf ei­nen Campus mit dem Bertolt-Brecht-Gymnasium ziehen. Die Elternschaft lief Sturm.

Wo sich 1988 etwa 85 000 Menschen beim Konzert von Joe Cocker in Dresden drängelten, soll eine Schule gebaut werden . Quelle: Imago

Diese Debatte ist längst Makulatur, die Probleme in Johannstadt sind es nicht. An der Pfotenhauerstraße teilen sich 101. Oberschule, Gymnasium Johannstadt und Abendgymnasium einen Standort, auf dem es durch die wachsenden Schülerzahlen am 2020 gestarteten Gymnasium immer enger wird.

Derzeit sind sich Verwaltung und Schulpolitiker einig, dass auf der Cockerwiese nur der Neubau für die 101. Oberschule errichtet werden soll. Doch es kann erst losgehen, wenn der Bebauungsplan für das gesamte Areal auf dem Tisch liegt – und dieser Plan hat es an dieser Stelle der Stadt in sich.

Bebauungsplan noch in Arbeit

Weder der Baubürgermeister noch der Bildungsbürgermeister von 2017 sind heute noch im Amt. Aus dem Bereich von Stephan Kühn, der 2020 seinen Vorgänger Raoul Schmidt-Lamontain (beide Grüne) beerbte, heißt es aktuell, das Amt für Stadtplanung und Mobilität arbeite am Bebauungsplan „Nr. 389 C“. Für diesen sei die „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange absolviert“, erklärt der Amtsleiter Stefan Szuggat auf DNN-Anfrage.

Momentan werde der Bebauungsplanentwurf mit allen notwendigen Fachplanungen, wie der Erschließungsplanung und Fachgutachten, wie dem Umweltbericht, erstellt. „Ziel ist, in 2022 die Vorlage zur Offenlage der Planung dem Ausschuss für Stadtentwicklung Bau, Verkehr und Liegenschaften vorzulegen.“ Im Jahr 2023 könne dann, so Szuggat, „der Satzungsbeschluss, vorbehaltlich einer positiven Einschätzung über die Vorschläge zum Umgang mit den Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange aus der Offenlage, durch den Stadtrat erlangt werden“.

Kurz: Dann läge der Bebauungsplan vor. Aber warum dauert das so lange? Szuggat: „Erfahrungsgemäß nimmt ein Bauleitplanverfahren, mit dem in hoher Komplexität verschiedenste Belange, wie Umweltbelange und in diesem Fall Belange des Schulbaus verarbeitet werden, wenigstens drei Jahre in Anspruch.“

Lang Wege von Vorlage bis Beschluss

Wesentlicher Zeitfaktor seien dabei die sogenannten „Vorlagenläufe, der Zeitraum zwischen Erstellung einer Beschlussvorlage und dem eigentlichen Beschluss“. Wenigstens fünf Gremien seien mit entsprechenden Ladungsfristen zu berücksichtigen und zuvor Fachämter und Geschäftsbereiche zu beteiligen.

Im konkreten Fall der Oberschule auf der Cockerwiese sei das Amt für Schulen auf Basis des Schulentwicklungsplans darüber hinaus zuerst von der Planung und Errichtung zweier Schulen ausgegangen. Der Schulentwicklungsplan sei dann durch Beschluss des Stadtrates geändert worden. Nun werde „seit Ende vergangenen Jahres einzig auf eine Oberschule abgestellt“. Der Bebauungsplanentwurf und die Bedarfsplanung für die Schule würden „dahingehend angepasst“. Sofern sich politische Intentionen, wie hier die Schulentwicklungsplanung, ändern, führe dies auch zu Verlängerungen des Bauleitplanverfahrens.

Baustart Anfang 2026 geplant

Nach den Angaben von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser, er trat am 1. Juli 2020 die Nachfolge von Hartmut Vorjohann (beide CDU) an, sei ein Baubeschluss des Stadtrats für die Oberschule im ersten Quartal 2024 vorgesehen und der Baubeginn Anfang 2026.

Für die Übergangszeit sollen ab Ende 2023 auf dem Gelände der 101. Oberschule Container für mehr Raumkapazitäten sorgen. Eigentlich würden diese spätestens zum Anfang des Schuljahres 2023/24 benötigt, also ab 21. August 2023. Aber: Auch für die Containererrichtung seien Planungs- und Realisierungsprozesse wie die Vergabe von Bauleistungen nötig. Ein Beschluss des Stadtrates ist dafür auch noch nötig. Die Vorlage werde „vor der Sommerpause dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt“.

Moderatorensuche läuft noch

Weil die Situation am Dreierstandort Pfotenhauerstraße nicht einfacher wird, sollen die Abstimmungen zwischen den Schulen eine Moderation erhalten. Dafür sei das Amt für Schulen mit dem Landesamt für Schule und Bildung, der obersten Schulbehörde von Kultusminister Christian Piwarz (CDU), „in der finalen Abstimmung“.

Wenn der Baubeginn tatsächlich Anfang 2026 erfolgen sollte, dürfte sich der Bauabschluss bis weit ins Jahr 2028 hineinziehen. Die vierzügige 151. Oberschule, die derzeit in der Albertstadt entsteht, wird im Herbst nach fast drei Jahren noch nicht ganz fertig sein. Lieferengpässe oder Verzögerungen bei der Auftragsvergabe könnten noch dazukommen.

Joe Cockers Jubiläum naht

Bildungsbürgermeister Donhauser zeigt sich dennoch zuversichtlich und verweist auf mögliche Beschleunigungspotenziale. Der Standort sei nicht so kompliziert wie bei der 151. Oberschule. Mit einem Festakt wurde vor reichlich einer Woche das neue Amt für Schulen feierlich gegründet. Es vereint Schul- und Bauverantwortliche in der Verwaltung.

2028 jährt sich das Konzert von Joe Cocker zum 40. Mal, die Diskussion um den Schulstandort hat da schon ihr zehntes Jubiläum hinter sich. Zumindest hinsichtlich der Schulbautätigkeit ist das kein Grund zum Feiern.

Von Ingolf Pleil