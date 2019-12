4,8 Millionen Euro Fördermittel für Umbau der Dresdner Trinitatiskirche

Dresden

Die Finanzierung der Dresdner Jugendkirche kommt auf sichere Füße. Am Donnerstag haben die Bauherren für das Gebäude, das in der Ruine der evangelischen Trinitatiskirche im Dresdner Stadtteil Johannstadt errichtet werden soll, 4,8 Millionen Euro an Fördermitteln offiziell zugesagt bekommen.

Die kommen vom EU-Fond für Regionale Entwicklung (EFRE), der auch Mittel für nachhaltige Stadtentwicklung zur Verfügung stellt. Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) überreichte die Zusage an den Dresdner Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und Vertreter der evangelisch-lutherischen Kirche, darunter die beiden Superintendenten Christian Behr ( Dresden Mitte) und Albrecht Nollau ( Dresden Nord) sowie Stadtjugendpfarrerin Leen Fritz.

Jugendarbeit für Christen und Nichtchristen

Der Bau des Jugendzentrums soll im April 2020 beginnen. Die Eröffnung ist für 2022 geplant. Bestimmt ist der Neubau nach Plänen des Dresdner Büros Code Unique Architekten für junge Menschen aller Konfessionen im Alter zwischen 13 und 23 Jahren.

Vorgesehen sind jugendgemäße Räume für unterschiedliche Veranstaltungen und für die offene Jugendarbeit, die bislang im ausgebauten Hauptturm beheimatet ist. Außerdem geplant: Büros für die Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend, die ihren Sitz derzeit in einem alten Wohnhaus in der Emil-Ueberall-Straßen in Dresden-Löbtau hat. Die Gesamtkosten sind mit rund sechs Millionen Euro veranschlagt.

Die im Februar 1945 zerstörte Trinitatiskirche Quelle: Dietrich Flechtner

Die Trinitatiskirche war 1894 nach Plänen des Architekten Karl Barth im Stil der italienischen Neorenaissance errichtet worden. Im Februar 1945 wurde sie zerstört.

