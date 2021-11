3G in Bus und Straßenbahn: So läuft es in Dresden

Dresden

Seit Mittwoch gilt 3G in den Bussen und Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Fahrgäste müssen nicht nur eine FFP-2-Maske tragen, sondern auch geimpft, genesen oder getestet sein. Die Dresdner Polizei kontrolliert laut Sprecher Marko Laske stichprobenartig die Einhaltung der neuen Regeln. „Bereits seit Montag setzen wir 50 Beamte bei zusätzlichen Kontrollen ein“, so Laske. Die turnusmäßigen Kontrollen mit dem Gemeindlichen Vollzugsdienst in Dresden würden weiter laufen.

Verstöße werden bestraft

Kontrolliert würden schon seit Montag die Einhaltung der 2G-Regeln im Einzelhandel und die Schließung der gastronomischen Einrichtungen um 20 Uhr. Nun sei 3G im Öffentlichen Personennahverkehr dazugekommen.

Am Dienstag, so Laske, hätten die Beamten bei ihren Kontrollen 30 mündliche Verwarnungen ausgesprochen und sechs Bußgeld-Verfahren eingeleitet. Der Polizeisprecher kündigte an, dass bei Verstößen gegen die Regeln künftig Verwarnungen eher die Ausnahme sein werden. „Jeder kennt die Regeln und die dramatische Corona-Situation. Deshalb sollte jedem bewusst sein, dass Fehlverhalten Konsequenzen haben wird.“

Weniger Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen

Die Straßenbahnen und Bussen der Verkehrsbetriebe waren am Mittwoch leerer als in den Vortagen. Das müsse aber nicht an 3G liegen, erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch. Viele Menschen würden wieder im Homeoffice arbeiten, außerdem seien mehrere Schulen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen. „Wir als Verkehrsunternehmen sprechen uns jetzt mit Polizei und Ordnungsamt ab, wie die Kontrollen organisiert werden und welche Rolle unsere Fahrkartenkontrolleure dabei spielen“, so Lösch.

Von Thomas Baumann-Hartwig