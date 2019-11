Dresden

Wegen Totschlags wurde Mohamed J. für acht Jahre und vier Monate ins Gefängnis geschickt. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts sah es als erwiesen an, dass der Tunesier am 3. März einen Landsmann in Prohlis mit einem gezielten Stich in den Hals getötet hat. Der Stich durchtrennte die Halsschlagader – Zi...