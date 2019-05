Dresden

350 Kinder unter vier Jahren mit dem Status „Flüchtling“ sind in Dresden geboren. Das teilte der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU) jetzt auf Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion mit. Den Angaben zufolge leben insgesamt 586 Kinder unter vier Jahren mit dem Status „Flüchtling“ in Dresden. „Knapp 60 Prozent der Flüchtlingskinder erblickten in Dresden das Licht der Welt“, schlussfolgerte der AfD-Stadtrat Gordon Engler.

Zum Stichtag 1. April lebten nach Sittels Auskünften 148 unbegleitete ausländische Minderjährige in Dresden. 71 dieser Personen waren unter 18 Jahre alt und 77 sogenannte junge Volljährige im Alter von 18 bis 20 Jahren. Auch diese Personen erhalten Leistungen der Jugendhilfe wie Betreuungshelfer oder Unterbringung in einem Heim. Nur sieben der jungen Flüchtlinge sind weiblich.

Seit 2015 wurden in Dresden zwischen Flüchtlingen acht Ehen geschlossen. Zwischen Flüchtlingen und Deutschen hat die Landeshauptstadt 25 Ehen registriert, teilte der Erste Bürgermeister weiter mit.

Von tbh