Dresden

Neben den sechs internationalen und fünf nationalen Wettbewerbsprogrammen mit insgesamt 70 Filmen, die sich in den Ring um die 13 Goldenen Reiter werfen, und über deren Jurierung sich sicher wieder fruchtbar streiten lassen wird, ist das alljährlich dick geschnürte Sonderprogrammpaket auch in diesem Jahr einen Tiefenblick wert.

Da wäre etwa die Retrospektive „Poetisch. Politisch. Renitent. Regisseurinnen in der DDR“, die ein dichtes Programm an Kurzfilmen präsentiert, deren Macherinnen im Windschatten der großen Spielfilme subversive Themen unterbrachten und von der ‚Rückseite des Sozialismus‘ erzählen konnten.

Passend dazu läuft als Satellitenprogramm in der Galerie Raskolnikow die Ausstellung „Phasen“ der Künstler Christine Schlegel und Helge Leihberg, die sich bereits seit Mitte der 1980er Jahre mit Künstlerzeitschriften, Experimentalfilmen und Performances mittels Malerei beschäftigen. Ihre „Bewegten Bilder“ sind bis 17. Oktober zu besichtigen.

„Nachbilder – Spuren des Traumas “

Besonders intensiv greift der diesjährige Festival-Schwerpunkt „Nachbilder – Spuren des Traumas“ das unendlich weite Feld der individuellen und kollektiven Verwundung, der symbolischen Verletzung und unvergessener Narben auf.

Oft ist es eine Erzählung des Unsagbaren, das Zeigen des Unsichtbaren. In unserer omnipräsenten Onlineumgebung wollen wir uns doch eigentlich nicht wirklich mit den Verwundungen unserer (Um-)Welt beschäftigen. Sollten es aber tun. Und so ist die erste Schwerpunkt-Sektion denn auch mit dem dieser Tage wieder „brennender denn je“ in unser aller (Welt)Gewissen eindringenden Thema überschrieben: Monitoring Migration – Welt in Bewegung.

Acht Filme beschäftigen sich mit dem komplexen Feld der Migration. Die verbindende Kraft zweier Flüsse und sinnlich miteinander agierende Hände werden zur sanften Folie eines respektvollen Umgangs mit der individuellen Fluchtgeschichte eines Syrers („ Euphrat“, D, 2020, Jelena Illic). In „Mayday Relay“ (D, 2016, Florian Tscharf) empfängt ein Segler, der mit seiner Tochter auf dem Mittelmeer unterwegs ist, den Notruf eines kenternden, offenbar überfüllten Flüchtlingsbootes und muss eine Gewissensentscheidung treffen. In starker Bild- und Tonsprache fährt die Kamera in „8th Continent“ (GR, 2017, Yorgos Zois) über einen Krater auf Lesbos, der gefüllt ist mit Tausenden von Schwimmwesten. „Dark Chamber“ (SWE/ HU, 2018, Ottó Bánovits) führt uns, bildkünstlerisch verfremdet mit dem Konzept der Camera Obscura vor Augen, wie leicht vermeintlich ferne Migrationstragödien als Alltagserfahrung real werden könnten.

Länderschwerpunkte Schweiz und Québec

Weiterer zentraler Baustein des Dresdner Filmfests sind die Länderschwerpunkte, in diesem Jahr die Schweiz und die kanadische Provinz Québec. Die sechsteilige Filmauswahl beim „Fokus Québec: Singularité plurielle (singuläre Pluralität)“ hat dabei etwas von einem Gemischtwarenladen, wobei die Einzelfilme durchaus (fast) alle ihren Charme haben. Insbesondere die schauspielerisch starken Kurzspielfilme „Jarvik“ (2019, Emilie Mannering) über ein Mädchen, die dank ihres kranken Bruders ständig die Fragilität des Lebens vor Augen geführt bekommt, und „Cherche femme forte“ (2019, Marilyn Cooke) über eine Frau, die im Wrestling nicht nur ihren Sport, sondern auch ein neues Selbstvertrauen findet, stechen hier heraus.

Ein Garant für gute Unterhaltung und tiefgängigen Erzählstoff ist das nicht nur für kleine Besucher erfrischende, dreiteilige Kids-Programm. In der Sektion für die Acht- bis Elfjährigen lehrt etwa ein mutiges schwarzes Schaf seine weißen Kollegen, was echter Zusammenhalt bedeutet (CH/D, „Black&White“, 2020, Jesús Pérez/ Gerd Gockel). Ein Mädchen versucht, sich zwischen den Kulturen zurecht- und einen Platz zwischen ihren Mitschülerinnen zu finden (CAN/IRN, „A Celebration“, 2019, Mahsa Razavi). Ein mysteriöses Wesen angelt nach kleinen Pyramiden, die ihm Lebensenergie geben und findet sein Glück, als er etwas neues wagt (D, „Tri“, 2019, Michael Dämmig).

Übrigens: Das Festival wird vorbildlich unter Einhaltung diverser Hygieneregeln durchgeführt, ohne dabei unkomfortabel zu sein. Wer dennoch gemeinsame Indooraktivitäten meiden möchte, hat täglich von 12 bis 22 Uhr die – zudem kostenfreie – Möglichkeit, ausgewählte Filme auf der Openair-Leinwand am Neumarkt anzuschauen.

www.filmfest-dresden.de

Von Susanne Magister