300 Jahre Kupferstich-Kabinett in Dresden – Jubiläumsauftakt

Dresden

Auf den November 1720 datiert die Eröffnung des Kupferstich-Kabinetts in Dresden. Damit ist die heute zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehörende, international renommierte Einrichtung die älteste öffentliche Spezialsammlung für Kunst auf Papier im deutschsprachigen Raum. Werden seit dem Gründungsjahr hier Zeichnungen, Kupferstiche und andere Druckgraphiken gesammelt, so seit 1898 auch Fotografien.

Es ist selbstverständlich, dass ein solches 300. Jubiläum nicht ohne entsprechende Aktivitäten, vor allem natürlich Ausstellungen, ablaufen kann. So verwundert es nicht, dass bereits jetzt im Februar unter Jubiläumsvorzeichen und eingebettet in das Jahresmotto „Sammeln in der Gegenwart“ eine „Dialog“-Reihe startet, die in ihrer ersten Ausgabe das Albertinum zum Partner hat.

Für diesen Brückenschlag wurden Zeichnungskonvolute von drei Künstlern ausgewählt – insgesamt 35 Blätter –, die im Kupferstich-Kabinett gut vertreten sind und von denen das Albertinum Gemälde besitzt, die teilweise dazu in Beziehung stehen. Es handelt sich dabei um Hauptwerke von Julius Schnorr von Carolsfeld, Adolph Menzel und Oskar Kokoschka. Damit werden zugleich Kunstepochen wie die Zeit der Romantik im frühen 19. Jahrhundert, des Realismus der 1880er Jahre und des Expressionismus um 1920 berührt.

Julius Schnorr von Carolsfeld

Mit der Präsentation der Werkgruppe des zu den Nazarenern zählenden Malers Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872), der in Dresden später Akademiedirektor und Direktor der Gemäldegalerie war, hat sich die für die Schau verantwortliche Kuratorin Petra Kuhlmann-Hodick noch einen Wunsch erfüllt: Endlich einmal können nämlich die feine bildhafte Federzeichnung „Die Familie Johannes des Täufers bei der Familie Christi (1817) und das gleichnamige, ebenfalls 1817 von Schnorr von Carolsfeld geschaffene, 1868 aus der Sammlung Johann Gottlob von Quandt erworbene Gemälde zusammen betrachtet, Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdeckt werden.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Die Familie Johannes des Täufers bei der Familie Christi, 1817, Feder in Braun über Bleistift, Kupferstich-Kabinett, SKD. Quelle: Andreas Diesend

Der Künstler folgte hier ikonografisch altdeutschen Vorbildern wie Dürer und Schongauer, ebenso wohl auch der italienischen Renaissance, in der Komposition ließ er dagegen seiner Erfindungsgabe freien Lauf. Eingeflossen sind die Erfahrungen aus dem Studium von Natur, Landschaft und Porträt. Letztere entstanden oft von Mitgliedern der Familie seines Malerfreundes Ferdinand Olivier, bei dem er während seiner Wiener Jahre lebte und dessen Stieftochter Maria Heller Schnorr von Carolsfeld 1827 heiratete. Unter den verschiedenen Landschaft und Menschen gewidmeten Zeichnungen findet man auch ein besonders feines Porträt des jungen Mädchens. Interessant dürfte die Begegnung dieses Gemäldes mit jenen eines russischen Nazareners werden, die in einer Ausstellung von Werken der Dresdner Romantik im Herbst in Moskau stattfinden wird.

Adolph Menzel

Etwa 70 Jahre später malte Adolph Menzel (1815–1905) sein wunderbar lebendiges, von Menschen wimmelndes Bild der „Piazza d’ Erbe in Verona“, das 1905 durch die Pröll-Heuer Stiftung in die Galerie kam. Das 1884 fertiggestellte Werk – es ist das letzte vollendete große Gemälde des Realisten – beruht auf zahlreichen Vorarbeiten. Viele Skizzen entstanden vor Ort, viele Studien, besonders von Menschen, aber auch später in Berlin, nach italienischen oder so aussehenden Modellen. So kamen im Vorfeld über 200 Zeichnungen zusammen, von denen ein Teil nun dem Gemälde gegenübergestellt ist. Interessant ist, dass manche der die Szenerie belebenden Gestalten mehrfach vorkommen, darunter der 1882 dreizehnjährige Lorenzo Cocozza.

Von diesem zeigt die Ausstellung eine recht vollendet ausgeführte Halbfigurzeichnung, die als selbständige Porträtstudie angelegt ist, auch wenn sie Bemerkungen zu Kleidung, Alter und Größe enthält. Wohl auch deshalb möchte das Kupferstich-Kabinett, das wieder über zahlreiche Werke Menzels verfügt, ebenso aber zahlreiche noch kriegsbedingt vermisst, das Blatt erwerben und hat sich dafür der Freunde des Kupferstich-Kabinetts versichert, die um Spenden dafür bitten. Schließlich gab es auch eine besondere Beziehung zu Dresden, da Menzels Schwester hier lebte. Die Aufenthalte in der Elbestadt zeitigten manche Dresden-Zeichnung, die man ebenfalls schon in Ausstellungen kennenlernen konnte.

Oskar Kokoschka

Gut 70 Jahre nachdem Schnorr von Carolsfeld Direktor der Kunstakademie geworden war, wirkte Oskar Kokoschka als Professor in diesem Haus. Noch aus dieser Zeit stammt das expressive Porträtgemälde „ Gitta Wallerstein“ (1921) mit Elbe und Stadt im Hintergrund, was darauf deutet, dass das Bild in dessen Atelier entstand. Nachdem Dresden durch die Aktion „Entartete Kunst“ auch seine Kokoschka-Werke verloren hatte, wurde mit der Mitte der 1990er Jahre stattfindenden, ihm gewidmeten Ausstellung ein neues Kapitel in dieser Beziehung aufgeschlagen, das schließlich bedeutende Erwerbungen wie die Schenkung der Sammlung Willy Hahn mit 80 Blättern an das Kupferstich-Kabinett ermöglichte.

Quelle: SKD/Herbert Boswank

Daraus nun sind zahlreiche Porträtzeichnungen und Aquarelle zu sehen, die unverkennbar den energischen Strich des Künstlers beziehungsweise seine großflächigen Pinselschläge zeigen. Auch das hier im Zentrum stehende Gemälde, das die Tochter des Galeristen und Kunsthistorikers Viktor Wallerstein wunderbar in ihrer Persönlichkeit erfasst, stammt aus dieser Sammlung, konnte mithilfe der Siemens Kunststiftung erworben werden.

Die Dialog-Ausstellung bietet die schöne Möglichkeit, sich in das Werk dreier, ganz unterschiedlicher Künstler ein wenig zu vertiefen. Mit zahlreichen Angeboten geht es in diesem Sinn im Jubiläumsjahr weiter. Ab 25. April, beginnend mit einem großen Familienfest, heißt es im Kupferstich-Kabinett „Sammeln für die Gegenwart“. Damit beginnt ein Ausstellungsreigen, der auch das Hegenbarth-Archiv einbezieht, sich Andreas Rost und Günter Uecker widmet und schließlich mit „Crossing Borders. Sammeln für die Zukunft“ einen vorläufigen Endpunkt setzt. Zugleich treten 60 Meisterwerke die Reise nach New York an, werden dort in The Morgan Library and Museum präsentiert.

„IM DIALOG“: Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts und des Albertinums, Albertinum, 2. OG, bis 3. Mai

Von Lisa Werner-Art