Dresden

Zum 30. Jubiläum der Wende finden in den Städtischen Bibliotheken Dresden – sowohl in der Zentralbibliothek im Kulturpalast als auch in vielen Zweigstellen – vielfältige Veranstaltungen statt. Die Besucher erwarten Lesungen, eine Filmvorführung, eine Comic-Präsentation, ein Filmgespräch und eine Ausstellung. Ziel ist es, sich dem Thema Wende aus verschiedenen Perspektiven anzunähern und auseinanderzusetzen.

Mit Männern in der DDR befasst sich am Donnerstag, 7. November, um 14 Uhr Lukas Rietzschel. Der gebürtige Sachse erzählt in seinem Buch „Mit der Faust in die Welt schlagen“ von den Brüdern Philipp und Tobias, die beide in der Provinz Sachsens aufwachsen und deren Perspektivlosigkeit in der DDR. Als ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation. Während sich einer der Brüder in sich zurückzieht, sucht der andere ein Ventil für seine Wut. Ort der Veranstaltung ist die Zentralbibliothek im Kulturpalast, Schlossstraße 2, Tel. 8648233.

Weiterlesen: Uraufführung im Staatsschauspiel – Lukas Rietzschels Erfolgsroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“

Am Freitag, 8. November geht die Veranstaltungsreihe weiter mit der Fotoausstellung „1989 Zeitenwende – Osteuropa zwischen Friedlicher Revolution und Gewalt“. In seinen Bildern dokumentiert der Fotograf Mirko Krizanovic Momente der Zeitenwende im Osten vor 30 Jahren und den darauf folgenden Wandel: Die Öffnung der Mauer, Demonstrationen in Prag, Schüsse der rumänischen Geheimpolizei auf Bürger, Stürmung von Stasi-Zentralen. Zudem werden Zeitzeugen aus Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien vor Ort sein. Die Fotoausstellung findet in der Zentralbibliothek im Kulturpalast statt und entstand in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

„Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass“ – so heißt das Buch von Ines Geipel, welches sie am Dienstag, 12. November, 19 Uhr in der Bibliothek Cotta, Cossebauder Straße 42 vorstellt. In ihrem Werk sucht Geipel Antworten auf das Warum der Radikalisierung, der Fremdenfeindlichkeit und des Hasses auf den Staat im Osten. Dabei nimmt sie auch Bezug auf ihre eigene Familiengeschichte. Eine weitere Veranstaltung zu dem Buch folgt am Sonnabend, 23. November um 14 Uhr in der Bibliothek Laubegast, Österreicher Straße 61, Tel.: 2522273.

Wie die Teilung Deutschlands Freundschaften entzweien konnte, das zeigt der Animationsfilm „Fritzi war dabei“: Eine Geschichte über die Kraft und den Mut, die Geschichte zu verändern. Am Mittwoch, 13. November, 15 Uhr sind Drehbuchautorin Beate Völcker und Regisseur Ralf Kukula in der Zentralbibliothek im Kulturpalast zu einem gemeinsamen Filmgespräch geladen.

Weiterlesen: Der Film „Fritzi“ zeigt die Wende aus Kindersicht

Einen ungewöhnlichen Blick auf die Wende zeigt der Dokumentarfilm „Polarzeit: Eiskalt vereint“ (Schmidt-Film, 2010) am Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr in der Zentralbibliothek im Kulturpalast. Er handelt von einer Gruppe von Forschern aus der DDR, die sich im Oktober 1989 auf den Weg in die Antarktis zur Georg-Forster-Station begeben, wo sie während der 3. Antarktisexpedition der DDR überwintern werden. Die Nachricht vom Mauerfall erreicht die Forscher am 10. November, die Wiedervereinigung können sie nur aus der Ferne verfolgen. Neue Horizonte eröffnen sich durch den Kontakt zur Gruppe der Forscher aus der BRD, die zeitgleich an der 800 Kilometer entfernten Georg-von-Neumayer-Station überwintert. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Podiumsdiskussion statt.

Am Freitag, 15. November folgt in der Zentralbibliothek ein Einblick in die Welt der Comics. In seinem autobiografischen Comic „Kinderland“ erzählt Mawil von einer Kindheit zwischen jungen Pionieren und Kirche, Freundschaft, Mut, Vertrauen und einem Tischtennisturnier am Vorabend der Wende. Zudem können sich Besucher auf eine musikalische Untermalung freuen.

Der Eintritt in alle Veranstaltungen ist frei. Für solche, die in der Zentralbibliothek stattfinden, werden Besucher darum geben, sich vorher ein kostenloses Ticket am Ticketschalter der Herkuleskeule zu holen. Für die anderen Standorte genügt ein Anruf vorab. Die Veranstaltungsreihe wurde vom Freistaat Sachsen und der Maßnahme „Revolution Demokratie“ gefördert.

Weitere Infos gibt es im Internet im Veranstaltungskalender der Städtischen Bibliotheken auf https://www.bibo-dresden.de/de/veranstaltungskalender/filter/nyxvoeqgwptk?p=2.

Von Laura Catoni