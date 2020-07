„Die Ereignisse rund um die Einführung der D-Mark in der DDR vor 30 Jahren haben sich bei mir richtig eingebrannt“, sagt Franz Josef Benedikt. Er war zuständig für die Bargeldversorgung in Dresden und Chemnitz und sorgte dafür, dass Banknoten und Münzen im Wert von 28 Milliarden D-Mark in die DDR-Tresore geliefert wurden.