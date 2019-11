30 Jahre Mauerfall: Warum DVB-Sprecher Falk Lösch einfach nicht zum Studieren kam

Dresden

Überstundenverbot – für Falk Lösch war das die Höchststrafe. Verhängt hat sie Mitte der 1980er-Jahre sein Chef, dem Löschs Arbeitspensum unheimlich vorgekommen war. „Früher habe ich freie Tage oft durchgearbeitet“, erinnert sich Lösch an seine Anfangsjahre bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). Neben den Schichten als Dispatcher –als der er gerufen wurde, wenn es im Liniennetz irgendwo hakte –fuhr er auch Straßenbahn oder sortierte als Einsatzleiter die Wagen im Betriebshof Reick. Manchmal zwei Schichten hintereinander. „Irgendwann fiel das auf und ich bekam meine persönliche Höchststrafe.“ Dazu war Lösch spätabendlich noch mit einem Kumpel als DJ unterwegs. „Ich war jung, mir hat das alles nichts ausgemacht“, sagt der 54-Jährige heute. „Die Zeit auf dem blauen Dispatcherauto war vielleicht die schönste meines Arbeitslebens.“

Dabei hatte Lösch als junger Mann andere Pläne gehabt, in denen die Verkehrsbetriebe gar keine Rolle spielten. „Ich war einer der wenigen meiner Klasse, die nach zehn Jahren POS ein Abitur mit Berufsausbildung ablegen durften, ich wollte studieren“, sagt er. Und zwar Elektrotechnik in Karl-Marx-Stadt. Der Studienplatz war bestätigt, zuvor musste der Wehrdienst absolviert werden – so war das im Arbeiter- und Bauernstaat geregelt. Lösch hatte sich weichklopfen lassen und einer dreijährigen Dienstzeit zugestimmt. „Dafür wollte ich zur Nachrichtentruppe, was wenigstens halbwegs meinem beruflichen Interesse entsprach.“

Falk Lösch mit einem Dispatcherauto gegen 1986 auf dem Hof der damaligen DVB-Dispatcherzentrale am Albertplatz. Quelle: privat

Keine Einberufung, kein Studium

Im Wehrkreiskommando war man anderer Meinung. „Ich sollte plötzlich zu den Panzern, weil die Leute brauchten.“ Als Lösch sich weigerte, platzte der Kuhhandel. Der damals 18-Jährige wollte jetzt nur noch die eineinhalb Jahre Grundwehrdienst ableisten. „Können Sie haben“, bekam er zur Antwort. „Aber Sie können vergessen, dass wir sie jetzt einziehen.“

Tatsächlich sollte der Einberufungsbefehl ausbleiben. Das Studium platzte. Was tun?

„Von einem Freund bekam ich den Tipp, als Straßenbahnfahrer zur den Verkehrsbetrieben zu gehen“, sagt er. Nur bis zur Armeezeit, also keine große Sache. Im November 1984 fing Lösch bei den Verkehrsbetrieben an. Und fing Feuer. Kaum ein Jahr später wurde er angesprochen, ob er nicht Dispatcher werden wolle. Jeder Dispatcher musste eine Meisterausbildung absolvieren. Und weil sich die Armee nicht meldete, klappte das.

Es folgte ein beruflicher Aufstieg: erst Berufung in die Dispatcherzentrale ins DVB-Hochhaus am damaligen Platz der Einheit, dann stellvertretender Schichtleiter. Schließlich tat sich erneut die Chance für ein Studium auf, diesmal an der Dresdner Hochschule für Verkehrswesen. Aber es kam wieder anders. „Die Zulassung hatte ich für 1991“, sagt Lösch und schmunzelt. „Diesmal machte mir die Friedliche Revolution einen Strich durch die Rechnung.“

Warten mit der Kalaschnikow

Im Spätsommer 1989, als Geschichten über viele geglückte Fluchten über die ungarische Grenze die Runde machten, erhielt der 24-jährige Lösch seine Einberufung – sechs Jahre, nachdem die Nationale Volksarmee seine Studienpläne so radikal durchkreuzt hatte. Als es im September die ersten Demos in Dresden gab, ging er dennoch hin. „Ich wollte wie viele andere einfach etwas verändern, bin aus Protest, Neugier und Abenteuerlust hingegangen.“ Einen Monat später musste er seinen Wehrdienst bei der Marine in Stralsund antreten.

Dort ging es gleich dramatisch los. Nach den ersten Ausbildungstagen wurden die jungen Rekruten – Falk Lösch mit fast 25 Jahren der älteste – in einen Lkw verladen und mussten warten. Worauf eigentlich? Auch an der Ostseeküste demonstrierte man, auch dort spielte die meist greise Obrigkeit mit dem Gedanken, mit aller Härte zurückzuschlagen. „Wir saßen mit unseren Kalaschnikows auf den Pritschen und froren erbärmlich in der Kälte. Ich sagte den anderen, dass ich nicht auf Landsleute schießen werde. Fast alle stimmten zu. Dann wurde die Aktion plötzlich abgebrochen. Wir könnten nicht eingesetzt werden, weil wir noch nicht vereidigt seien, hieß es“, beschreibt Lösch die Geschehnisse. Noch heute ist ihm die Erleichterung anzumerken.

Als am 9. November die Mauer fiel, machte das auch in der Kaserne die Runde. Für Lösch änderte sich erst einmal wenig. Im Frühjahr 1990 verlegte er Telefonkabel bei Kühlungsborn. Das schon nicht mehr für militärische Zwecke, sondern für Hausanschlüsse – ein Zeichen der Veränderung. „Als dann die Möglichkeit eingeführt wurde, Zivildienst zu leisten, meldete ich mich“, sagt Lösch. Weil es keine Stellen für Zivis gab, ging er im Herbst zurück zu den Verkehrsbetrieben.

Von Uwe Hofmann