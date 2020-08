30 Jahre Kunsthaus Raskolnikow in Dresden – Ausstellung zum Jubiläum

Dresden

Meine besten hundert Freunde. Hundert, das ist wirklich beachtlich. Eher doch ein, zwei, drei. Unbestritten ist, dass eine jede, ein jeder von uns, geliebt werden möchte. Und sich daher – vielleicht unbewusst – einen Kokon zulegt. Einen Kokon von warmherzigen, offenen Menschen, die einen umarmen, herzlich drücken, bei der Begrüßung, beim Abschied, bei Kummer und Schmerz, im höchsten Glück. Ohne Berührung jedenfalls verhungert die Haut, unser größtes Sinnesorgan, überleben wir nicht, werden wir Angsthasen und krank und kränker.

Warum dieser Einstieg? Die Arbeiten von Wiebke Herrmann und Thomas Judisch – beide Absolventen der Kunstakademie Dresden – geben die Richtung vor.

Madonnen zwischen Kitsch und anmutiger Schönheit

Erinnern Sie sich an das Italienbild von Werner Tübke von 1972? „Porträt eines sizilianischen Großgrundbesitzers mit Marionetten“, dieses Welttheater im Guckkasten? Wiebke Herrmann (*1987) stellt ihre Großgrundbesitzerin vor, ersetzt die Marionetten mit ihren Künstlerfreunden, mit ihren Reisegefährten. Kurz vor der Pandemie fuhr sie mit ihnen nach Sizilien, mitten in die „rote Zone“ hinein. Schon einen Tag nach der Ankunft herrschte Alarmzustand, mussten sie sich in Isolation begeben – in ihr Ferienhaus.

Ob sie alle in dieser verordneten Isolation das Haus, die Landschaft genießen konnten? Oder doch eher Lagerkoller hatten? Wie erlebten sie Sizilien in Zeiten von Corona? Erlebten sie es überhaupt? Die Dresdnerin ist gemeinsam mit fünf Freunden unterwegs gewesen: Sind sie nach dieser Zeit noch Freunde? Wer die Arbeit der Künstlerin seit ihren Studientagen verfolgt, weiß, dass sie nicht die schnelle Pointe reizt, vielmehr der Weg dorthin, die vielen Details. Sie sind es auch, die zum Weiterdenken anregen.

Wiebke Herrmann nimmt in ihrem Bild „Like a Prayer (Madonna II)“ (Ausschnitt) Anleihen an jüngeren Musikgeschichten. Quelle: Julius Erler

Diese entrückten Madonnen zum Beispiel, sind sie wirklich nur die eilige Antwort auf Corona, auf die Tragödien in Italien, Amerika, Brasilien? Wiebke Herrmann hat in Sizilien gearbeitet, sie fotografierte viel, fertigte Skizzen. Vielleicht legte sie dort schon den Grundstock für ihre sechs Marienbilder, ihre schmerzensreichen Madonnen.

Wiebke Herrmann interessiert sich seit Jahren für diese meist überlebensgroßen Figuren. Die Ambivalenz zwischen Kitsch und anmutiger Schönheit fasziniert sie. Gleichwohl will sie keine neuen Figuren für die Kirche schaffen, vielleicht ist es die Lust am Narrativen. Sie will die Schmerzensmütter aus ihrem kirchlichen Kontext herauslösen, ohne all den Leidensdruck, jahrhundertealten Hintergrund. Ihre Madonnen rühren dennoch an.

Man möchte ihre altmeisterlich und doch sehr heutig gemalten Mater Dolorosa am liebsten umarmen, trösten mit einem zarten Streicheln. Da ist sie wieder – die Sehnsucht nach der Berührung.

Ein begehbares Vanitas-Stillleben

Und was ist mit den hundert besten Freunden von Thomas Judisch (*1981)? Auch er liebt es, Geschichten zu erzählen. Je hintergründiger, ironischer, je absurder, gebrochener, desto lieber. Von seinen hundert besten Freunden jedenfalls erzählen nur die mit weißen Hussen überzogenen drei Stehtische. Und die Sektgläser – einhundert an der Zahl. Sie stehen, liegen wild im ganzen Raum verteilt, auf Tischen, Fensterbänken, dem Fußboden – als wäre die Festgesellschaft in Hektik aufgebrochen. Gleichwohl spürt man die Feiernden noch, meint man noch Wortfetzen zu hören, viel zu lautes Lachen, gar das Klirren der Gläser.

Doch wo sind die 100 Gäste des Wahldresdners? Zu sehen sind nur noch ihre Fingerabdrücke auf den Gläsern und mancher Kussmund darauf auch. Wer oder was hat sie in die Flucht getrieben? Die Angst vor Covid-19? War einer der Gäste hier ein Superspreader? Um Gottes Willen! Diese scheinbar leichte Installation, sie lädt sich sofort auf mit solchen Fragen: Was wäre, wenn?

Es beruhigt auch nicht sonderlich, wenn man weiß, dass Thomas Judisch uns nur mal wieder in die Irre führt. Seine Sektgläser wirken täuschend echt, sie sind aber aus Wachs. Egal, das Bild im Auge des Betrachters wird von Frage zu Frage unheimlicher. So einfach ist es eben nicht mit dem Sehen. Unsere Augen sind Meister im Verdrängen. Sie filtern, strukturieren, sortieren – und sortieren aus. Und manchmal fügen sie auch Dinge hinzu, Dinge, die gar nicht da sind. Thomas Judisch ist ein Meister der Augentäuschung. Seine raumgreifende Installation ist der beste Beweis dafür.

Auch dafür, wie vergänglich alles Irdische ist. Man kann seine hundert besten Freunde auch als Stillleben sehen – als ein sehr heutiges Vanitas-Motiv. Sie manifestieren klar und deutlich: Es ist nicht das Vergängliche, das wertlos erscheint, es sind die Versuche, es vorzuzeigen, es festzuhalten. Wir Menschen haben eben keine Gewalt über unser Leben. Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Hangover. Das ist es, was dieses begehbare Vanitas-Stillleben von Thomas Judisch verdeutlicht – und seine Themen nur folgerichtig weiterführt.

„Meine 100 besten Freunde“. Was für ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für das Kunsthaus Raskolnikow. Es hätte keine passendere Ausstellung in diesen Tagen geben können. Mit ihr hat sich Iduna Böhning-Riedel ein echtes Fest organisiert.

Die Dresdnerin hat das Kunsthaus Raskolnikow ins Leben gerufen. Das war vor 30 Jahren. Ob sich all die Freunde des Kunsthauses heute kurz umarmen dürfen? Wenn nicht, dann wenigstens doch mit den Augen!

bis 16. August, Kunsthaus Raskolnikow e.V., Galerie: Böhmische Straße 34, geöffnet Mi-Fr 15-18 / Sa 11-14, Tel. 0351 804 57 08www.galerie-raskolnikow.de

Von Adina Rieckmann