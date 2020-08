30 Jahre Künstlerbund Dresden: Mail Art im Kulturrathaus

Dresden

„Als scharfes Gewürz in der Superkunst herumschwimmend“, so beschrieb der russische Dichter Genrich Sapgir den offenen und aufrührerischen Charakter von Mail Art. Doch was kann uns die Collage- und Netzwerk-Kunst Mail Art (deutsch: Postkunst, also nicht zu verwechseln mit E-Mail) heute noch sagen? Wie steht es um die Gemeinschaftskunst im Zeitalter des Individuums, zumal in unseren pandemischen Zeiten?

Künstlerische Staffelstabübergabe per Post

In Vorbereitung des diesjährigen 30. Geburtstages des Künstlerbund Dresden e.V. (KBD) entwickelten die Künstlerinnen Katharina Lewonig und Jana Morgenstern Ende 2019 ein Mail Art Projekt. Mit „a vier mal drei“ wollten sie möglichst viele Mitglieder ansprechen und in der künstlerischen Arbeit zusammenbringen, ohne dabei individuelle künstlerische Überzeugungen zusammenzuzwingen – getreu dem Selbstverständnis einer Künstlervereinigung, füreinander und zusammen zu arbeiten und dabei die kreative und geistige Selbständigkeit zu bewahren.

Anzeige

Mochte es manchen Beteiligten zunächst so scheinen, dass es sich angesichts der Langsamkeit von Kunst auf dem Postweg bei Mail Art um ein überkommenes Medium handelt, wurden alle – Initiatorinnen wie Beteiligte – überrascht von den Ereignissen des Frühjahrs: Denn die Künstler waren genau in den Wochen dazu aufgefordert, sich miteinander im kleinen Kreis, auf postalischem Weg auszutauschen und isoliert auf das Geschaffene des anderen zu reagieren, als ihnen im Zuge des allgemeinen Social distancing die meisten direkten Kontakte untersagt waren. So bekam die individuelle künstlerische Staffelstabübergabe per Post, von einem abgeschlossenen Zuhause oder Atelier zum anderen, neues Gewicht und eine Aktualität, die ihr vor kurzem kaum einer zugetraut hätte.

Weitere DNN+ Artikel

Die Ursprünge der Mail Art reichen mehr als 100 Jahre zurück zu Marcel Duchamps und Kurt Schwitters, die offene dadaistische Bildformen entwickelten und für ihre Collagen Zeitungsausschnitte, Briefmarken und Stempel verwendeten. Mail Art im heutigen Sinne spielte in den 1960er-Jahren in Fluxus und Konzeptkunst eine immer größere Rolle, als Mittel, um tradierte Formen des Kunstmachens und -zeigens, herkömmliche Verkaufswege von Kunst und damit das Kunstsystem selbst in Frage zu stellen. Den Mail Artisten ging es darum, die Distanz zwischen Publikum und Kunst zu verringern. Entsprechend verwendete der New Yorker Performance-Künstler und Vater der Mail Art Ray Johnson diesen Begriff überhaupt nicht, sondern sprach von „Correspondence Art“, wenn er andere dazu aufrief, seine Post-Sendungen aus Zeitungsschnipseln, Comic-Strips, Verkaufslabeln und Zeichnungen zu ergänzen und weiterzuschicken.

Die frühen Mail Artisten adressierten ihre Postkunst nicht an einzelne Korrespondenzpartner, sondern verbreiteten sie über ein per Adresslisten stetig wachsendes Netzwerk – weshalb man Mail Art auch als Netzwerkkunst bezeichnet (was heute ahistorische Assoziationen weckt, schließlich ist eine Zeit gemeint ohne soziale Netze und das World Wide Web). In der DDR und in anderen repressiven Systemen wurde Mail Art als Mittel der direkten, offenen Kommunikation mit subversivem Potential zu einem Instrument des freien Meinungs- und Kunst-Austauschs.

Ohne die lenkende Hand eines einzigen Urhebers

Ganz im Sinne der nicht-regulatorischen Grundsätze der Mail Art-Pioniere (no jury, no fee, no return) hat auch das Mail Art-Projekt des KBD auf eine Jury verzichtet. Vorgegeben wurden nur die Bearbeitungsfrist und das Format A4. Damit sind die Arbeiten deutlich größer als das in Mail-Art-Anfangszeiten oft gebrauchte Postkartenformat. Stichwort no return: Das zwischen den drei Künstlern Zu- und Weitergesandte ist eine Art zeitlich beschränkter Gemeinbesitz von Absendern und Adressaten zugleich, schließlich geht das gesamte Material nach dem Ende der Ausstellung als geschlossenes Konvolut an das Dresdner Stadtarchiv. Auch damit entspricht das Projekt einer Regel der Mail Artisten der ersten Stunde: Das Ergebnis eines Aufrufs wird nicht nur als Ganzes präsentiert, sondern auch als Ganzes dokumentiert.

Mail Art für Straßburg – Gestaltete Briefumschläge für 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft gesucht ■ 2020 existiert die Städtepartnerschaft zwischen Straßburg und Dresden seit 30 Jahren. Um dieses Jubiläum zu feiern, unterstützt Dresden eine Mail Art-Aktion des Straßburger Künstlers Michel Déjean. Dieser zeigt bis 31. August Mail Art in Straßburg. ■ Er hatte Künstlerkollegen gebeten, ihm für diese Ausstellung gestaltete Umschläge zukommen zu lassen. 162 Künstlerinnen und Künstler aus 26 verschiedenen Ländern sind der Bitte gefolgt. ■ Im Ausstellungszeitraum können Besucher auch Umschläge gestalten und nach Dresden schicken. Umgekehrt sind auch die Dresdner gefragt. Jeder, der einen künstlerischen Gruß an Straßburg senden möchte, kann einen eigenen Umschlag gestalten. ■ Die gesammelten Werke sollen nach Straßburg geschickt werden, wo sie zu den offiziellen Feierlichkeiten des Städtepartnerschaftsjubiläums zu sehen sein sollen. Eine Auswahl der eingesendeten Umschläge wird auch auf dresden.de/europa sowie auf der Facebook-Seite der Stadt Dresden veröffentlicht. Hier gehts zum Aufruf der Stadt

Für die Dauer der Ausstellung sind die entstandenen Brief-Wechsel in Bildform nun im Kunstfoyer des Kulturrathauses zu sehen. Sie sind auf Karton aufgezogen – ein Material, das auf Verpackung und Schutz und damit auf den mobilen Charakter der präsentierten Collagen verweist. Die Wände füllen figürlich-malerische, abstrakte oder grafische Formen, Lineaturen, Wortfetzen oder ganze Sätze, große Formen neben kleinen wie zufällig hingestreuten Papierschnitzeln, mal direkt auf den Bildträger gemalt oder gezeichnet, mal darauf geklebt oder gedruckt und durch weitere Schichten halb verdeckt. Die Anteile der einzelnen Künstler wachsen an zu gegenständlichen, häufig surrealen Szenerien wie wabernde hybride Erinnerungsfetzen, oder sie bilden abstrakte, teils stark farbige, unterschiedlich strukturierte All-Over-Gefüge. So entstehen, aber ohne die lenkende Hand eines einzigen Urhebers, Spuren, Brüche und Fragmentierungen, deren Teile entweder überzeitlich oder aber wie Kommentare auf das aktuelle Zeitgeschehen wirken, etwa wenn man auf den Blättern Virusmodelle und Maskierungen entdeckt.

Lesen Sie auch: „30 Jahre Künstlerbund – 60 Perspektiven“ – Ausstellung in der Städtischen Galerie Dresden

Mal ist das Vorgehen der Beteiligen im Werkprozess spielerischer, mal ernsthafter, zurückhaltender oder zupackender. Es gibt energische Schichtungen, die sich trauen, von jemand anderem Geschaffenes zu überdecken. Häufiger sind collagierte Additionen im Sinne eines „Nebeneinander“ unterschiedlicher Auffassungen. Und auch die einzelnen Blätter einer Dreiergruppe unterscheiden sich zum Teil stark – je nachdem, wer den künstlerischen Prozess anstieß, wer den Faden aufnahm und wer ihn beendete.

Die Ergebnisse dieses permanenten Abwägungs- und Aushandlungsprozesses sind sehr unterschiedlich. Oft kommen die einzelnen Teile tatsächlich zu einem Bildganzen zusammen und unterlaufen in ihrer multiplen Autorschaft doch den Mythos von der einen holistischen Identität. Für diese Art der Reflektion ist das kollektive künstlerische Medium Mail Art wie kaum ein anderes prädestiniert, weil es sich, wie die Beteiligten in und durch ihre Arbeiten, in bedachter und oft humorvoller Weise ständig selbst hinterfragt, spiegelt und reflektiert.

bis 31. August im Kunstfoyer im Dresdner Kulturrathaus, Königstr. 15; geöffnet Mo bis Do 9 bis 18, Fr 8 bis 16 Uhr

www.kuenstlerbund-dresden.de

Von Teresa Ende