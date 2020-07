30 Jahre Künstlerbund Dresden – Ausstellung in der Städtischen Galerie

Dresden

Die Angst vor dem Tod hat die Zivilgesellschaft gelähmt. Und mit ihr und dem erzwungenen Distanzverhalten zueinander haben sich die Menschen verändert. Das Pendel schlägt zwischen Panik und Aggression. Beides sind elementare menschliche Verhaltensweisen, wenn man sich einer bisher unbekannten Situation gegenüber hilflos, nicht gewachsen oder sogar ausgeliefert fühlt.

Kunst als Bindeglied der Gesellschaft war lange nur noch virtuell erlebbar. Sie wurde zur Lebensbewältigung einfach ausgegrenzt, ja fast vergessen, konnte als „ Lebensmittel“ tatsächlich nicht mehr sinnlich wahrgenommen werden. Manifest war in den Medien vor allem ein „Totentanz“. Jedoch, der „Lebenstanz“ geht weiter, über alle Abgründe hinweg.

Eine wahrhaftige Schatzgrube

Wie heilsam ist das hoffnungsvolle Zeichen, das die Städtische Galerie gegenwärtig mit der Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum des Künstlerbundes Dresden setzt. Um die Sonderausstellung mit Arbeiten des Künstlers Frank Lippold „Die unheimliche Perspektive“, die aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über mehrere Wochen schließen musste, weiter zeigen zu können, wurde die ständige Ausstellung zur Kunst in Dresden abgebaut und der Jubiläumsausstellung des Künstlerbundes Dresden „30 Jahre Künstlerbund – 60 Perspektiven“ zur Verfügung gestellt.

Somit ist auf einer gesamten Etage derzeit zeitgenössische Kunst zu sehen. Museumschef Gisbert Porstmann bezeichnete diese Geste als Signal, in unserer sehr schwierigen Zeit für Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinstitutionen dem kunstinteressierten Publikum zu zeigen, dass die Kunst der Gegenwart eine wahrhaftige Schatzgrube darstellt.

Der Künstlerbund Dresden umfasst derzeit 505 Mitglieder (der Geschäftsführer Torsten Rommel sprach von 507 Mitgliedern), davon sind 264 Künstlerinnen und 241 Künstler. 70 Prozent der Mitglieder haben ein Studium an einer Kunsthoch- oder -fachhochschule im Bereich Bildende Kunst abgeschlossen. Der Verein wird von einem 15-köpfigen Vorstand, der von der Mitgliederversammlung gewählt wird, und einer Geschäftsführung geleitet. Die Vorstandssitzungen sind öffentlich, jedes Mitglied hat das Recht zur Teilnahme.

Blumenstrauß an Farben, Formen, Duft und Handschriften

Wie macht man also eine Ausstellung eines Vereins, der hunderte von Mitgliedern hat? Es fand, logischerweise, eine Ausschreibung statt – ohne thematische Vorgaben. Allerdings „sollten die eingereichten Arbeiten assoziativ fünf Farben zugeordnet werden: Weiß, Gold, Pink, Grün und Schwarz“. Warum diese Farben gewählt wurden und welcher metaphorische Hintergrund dem zugesellt ist, wird nicht schlüssig nachvollziehbar.

Die ursprüngliche Idee, für jede Farbe einen Raum im Raum aufzustellen, wurde fallen gelassen. Nunmehr gibt jedes Titelschild mit einem Stempelaufdruck Auskunft darüber, welcher Farbe das jeweilige Werk zugeordnet werden kann. Aus 201 Bewerbungen mit insgesamt 378 Werken wählte eine Fachjury, der Patrick-Daniel Baer (Sammlungsleiter, Museum Schloss Klippenstein in Radeberg), Susan Donath (Künstlerin, Vorsitzende des Künstlerbundes Dresden), Gwendolin Kremer (Kuratorin, Kustodie der TU Dresden), Carolin Quermann (Kustodin, Städtische Galerie Dresden) und Johannes Schmidt (Kustos, Städtische Galerie Dresden) angehörten, innerhalb von zwei Tagen in einem mehrstufigen Prozedere 60 Künstlerinnen und Künstler mit jeweils einer Arbeit aus.

Das ist natürlich, gemessen an der Mitgliederzahl, eine kleine Ausbeute, die jedoch, wie Quermann zur Pressekonferenz in übertragenem Sinne feststellte, „einen bunten Blumenstrauß an Farben, Formen, Duft und Handschriften“ darstellt. Diese Auswahl ist also ein Abbild der künstlerischen Vielfalt.

Um jede Position wurde gerungen. Es war keine leichte Aufgabe für die Fachjury. Die Werke – 27 Gemälde, elf Arbeiten auf Papier, fünf Fotografien, vier Textilarbeiten, acht Skulpturen, fünf Wandobjekte – wurden spannungsvoll und beziehungsreich arrangiert.

Es ist tatsächlich eine Augenweide, durch die Präsentation zu schlendern. Priscilla Ann Thornycroft Siebert ist die älteste vertretene Künstlerin. Sie hat die Arbeit „Die falsche Antwort“ (2013/14) noch selbst eingereicht und verstarb 102-jährig am 8. Mai. Der jüngste Vertreter ist Chris Löhmann (Jg. 1988). Mehr als zehn Arbeiten sind extra für das Ausstellungsprojekt 2020 entstanden. Und, ohne es im Überblick gehabt zu haben, sind nahezu paritätisch Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.

Teilnehmende Künstler Matthias Bausch, Beate Bilkenroth, Lutz Bleidorn, Willi Boos, Justus Bräutigam, Peter Doberitzsch, Jochen Fiedler, Jakob Flohe, Kerstin Franke-Gneuß, Frank Friedrich, Doris Granz, Antje Guske, Winfried Hänel, Susanne Hampe, Dirk Heerklotz, Frank Herrmann, Reinhold Herrmann, Andreas Hinkel, Peter Kaiser, Gabi Keil, Dorothee Kletzsch, Karen Kling, Lars Kohl, Karin Kopka-Musch, Anna Kröger, Antje Krohn, Gerd Küchler, Jens Küster, Ines Lehmann, Matthias Lehmann, Gerda Lepke, Katharina Lewonig, Ulrich Lindner, Chris Löhmann, Jörg Mai, Thomas Matauschek, Jana Morgenstern, Ulrike Mundt, Ulrike Northing, Lucas Oertel, Akatsuki Ogura, Sylvia Pàsztor, Nadja Poppe, Christian Rätsch, Sandra Rosenstiel, Karen Roßki, Reinhard Sandner, Frank Schauseil, Claudia Scheffler, Priscilla Ann Thornycroft Siebert, Wolfgang Smy, Lothar Sprenger, Jochen Stankowski, Olaf Stoy, Fee Vogler, Michael Voigt, Heike Wadewitz, Tina Wohlfahrth, Franz Zadnicek, Arend Zwicker

Tendenz zur Abstraktion

Bevor man die Ausstellung betritt, kann man, auf einer Bank sitzend, einen Film ansehen, der sich aus Interviews zusammensetzt. Sophie Lindner und Irène Mèlix hatten alle Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich zu zwei Fragestellungen vor der Kamera zu äußern: Warum sind Sie Mitglied im Künstlerbund Dresden? Was bedeutet der Beruf der Künstlerin/des Künstlers für Sie? Rede und Antwort standen: Leonore Adler, Sebastian Gallschütz, Elke Heber, Frank Herrmann, Karin Kopka-Musch, Gerd Küchler, Sophie Lindner, Jörg Mai, Mechthild Mansel, Irène Mèlix, Mirjam Moritz, Kerstin Quandt, Christian Rätsch, Thomas Reichstein, Ju Sobing, Kirk Sora, Irene Wieland, Martin Wiesinger und Christoph Wischniowski.

Zur Geschichte des Künstlerbundes, der am 28. März 1990 zunächst als Sächsischer Künstlerbund gegründet wurde und aus dem Dresdner Bezirksverband des Verbandes Bildender Künstler der DDR hervorging, sowie zu Inhalten und Aufgaben des Künstlerbundes Dresden heute gibt eine Texttafel Aufklärung.

Die „biografische Spur“ des Vereins verdeutlichen zwei Arbeiten aus den 1980er Jahren von Wolfgang Smy und Peter Kaiser. Es sind tatsächlich neue Perspektiven, die sich dem aufgeschlossenen Betrachter eröffnen. Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die man erwarten könnte, findet man nicht, dafür Arbeiten von Mitstreitern, die nunmehr nach vorne drängen.

Wolfgang Smy: Rosa Band,1985-1997 Quelle: Dietrich Flechtner

Augenscheinlich hat ein Generationswechsel stattgefunden. Auffällig ist auch die Tendenz zur Abstraktion: konstruktiver, farblicher und ornamentaler. Menschenbilder sind kaum zu finden, eher Landschaften oder Interieurs. Für die Ausstellung ist es nicht ausgeschlossen, dass Podiumsdiskussionen zu bestimmten Themen noch stattfinden werden.

bis 20. September, Städtische Galerie Dresden – Kunstsammlung, Wilsdruffer Straße 2, geöffnet Di bis Do, Sa & So 10-18, Fr 10-19 Uhr

www.galerie-dresden.de

Von Karin Weber