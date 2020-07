30 Jahre Dresdner Galerie Am Damm mit 30 Künstlern in einer Schau

Dresden

30 Arbeiten von 30 Künstlern in einem einzigen Raum zu präsentieren, scheint für Romy und Peter Eisermann kein Problem zu sein. Mit räumlichen Grenzen wissen sie umzugehen, seit sie 1990 die kleinste Galerie Deutschlands im heute abgerissenen Anbau von Körnerplatz 8 eröffneten. Auf vier Quadratmetern boten sie vor allem Dienstleistungen rund ums Bild an. Sie entwickelten ein gutes Fingerspitzengefühl im Umgang mit Kunden, Künstlern und den Werken selbst.

Vier bis sechs Ausstellungen im Jahr

Ein Jahr später konnten sie sich vergrößern (Dammstraße 2) und Juli 1991 ihre erste Personalausstellung mit Volker Lenkeit eröffnen. Er gehörte damals schon, wenige Jahre nach Abschluss seines Studiums an der HfBK, zu den experimentierfreudigsten Künstlern der Stadt und hatte eben zusammen mit Gudrun Oltmanns und anderen kaum 100 Meter entfernt den Kunstverein Alte Feuerwache Loschwitz mitbegründet.

Konkurrenzdenken ist ihnen bis heute fremd. Regelmäßig stellten Oltmanns und Lenkeit „Am Damm“ aus. Zu den Jungen kamen aus der näheren Nachbarschaft jenseits des Blauen Wunders Altmeister der Moderne, Walter Teichert, Inge Thiess-Böttner, und diesseits aus dem Künstlerhaus Sándor Dóró und Günther Hornig – alle mit einem eigenen, spezifischen Drang nach Abstraktion, dem Eisermanns von Anfang an gern entsprachen, ohne sich darauf zu beschränken.

Bei vier bis sechs Ausstellungen im Jahr weitete sich der Kreis schnell. Ernst Günther Neumann, Gudrun Nützenadel mit Arbeiten auf Papier, Wolfgang Bosse, Volker Dietrich, Gabriele Reinemer, Günter Schöttner, Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze mit Objekten, Materialbildern, Assemblagen und Skulpturen gehörten bald zu den Stammgästen der Galerie – wie auch Peter Albert, Florian T. Keller und die Konkreten Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht.

Immer öfter auch Nachlassverwalter

Seit 1995 am Körnerplatz 10 vertraten Eisermanns ihre Künstler auch außerhalb der Galerie, etwa auf Grafikmarkt und Kunstmesse Dresden, der art Karlsruhe und 2010 bis 2017 in ihrer Dependance Kunstraum gad in Berlin-Neukölln. „Abstrakt – konkret“ war immer dabei. Anziehend auch für Künstler aus Hamburg ( Gudrun Pieper, Andreas Brandt mit Siebdrucken), den Niederlanden ( Rose-Marijke Weiss, Grafik), späten Quereinsteigern ( Dieter Graupner, Gouachen) und immer wieder der nachdrängenden jüngeren Generation mit immer neuen oder neu entdeckten (auch mixed) Medien wie Fotografie, Fotografik und Siebdruck ( Friederike Domsch, Michael Heinzig, Luc Saalfeld, Maximilian Kunze), treten die Galeristen immer öfter für verstorbene Ehemalige ein.

Sie verwalten den Nachlass von Gudrun Oltmanns, Walter Teichert, Priscilla Ann Siebert und stellen deren Werke in erfrischend neue Dialoge. Experimentierfreude lacht aus den minimalistischen fünf gläsernen Cubes der in Frankreich geborenen Sophie Cau. Ute Präkelt funkt auf metallischer Offsetplatte mit einer Siebdruck-Fotografik in den Äther. Anna Kastens Inketprint lotet farbpoetisch die Weite des Universums aus, Klara Meinhardts stille Stempeldrucke zwingen zu Ruhe und Konzentration und setzen in unaufgeregter Reduktion die labyrinthischen Wege der älteren Kollegen fort.

Eine bunte, vielgestaltige Ausstellung, die Konstanz und Entdeckerdrang der Galeristen zeigt. Das Erstaunlichste aber ist, dass nach 30 Jahren noch jeder Künstler, Sammler oder gelegentliche Besucher in der Galerie begrüßt und beraten wird wie ein guter Freund.

bis 11. August, Galerie am Damm, Körnerplatz 10, Tel.: 0351 2 67 92, geöffnet Di bis Fr 14-19, Sa 11-14 Uhr

www.galerie-am-damm.de

Von Jördis Lademann