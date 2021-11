2G beim Christmas Garden in Dresden - was die Besucher erwartet

Dresden

Nach der Absage wegen Corona im vergangenen Jahr soll der Christmas Garden im Park von Schloss Pillnitz nun dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden. Die Aufbauarbeiten, die am 28. Oktober begannen, sind abgeschlossen. Nach der Generalprobe am Sonntag folgt am 18. November die Eröffnung. Ursprünglich wollte Sachsens Kulturstaatsministerin Barbara Klepsch an dieser teilnehmen. Aber daraus wird nun nichts. Denn Frau Klepsch ist mit Corona infiziert und in Quarantäne.

Gekaufte Tickets können zurückgegeben werden

Der Christmas Garden findet statt, aber rein dürfen (bis auf Weiteres) nur Geimpfte und Genesene. „Wer nicht zu diesen gehört, aber schon ein Ticket gekauft hat, kann es problemlos zurückgeben“, sagt Uwe Hansmann. Entsprechend der Coronaschutzverordnung müssen die Besucher bei ihrem Spaziergang durch den illuminierten Park zudem Maske tragen. Ist zwar an der frischen Luft, aber sicher scheint sicher.

Maximalkapazität wegen Corona halbiert

Die Veranstalter schränken die Zahl der Besucher drastisch ein. Nur halb so viele Menschen wie die Kapazität eigentlich hergeben würde, werden eingelassen. „Die Maximalkapazität des Christmas Garden Dresden beträgt somit aktuell 3000 Personen. Die Organisation und kontrollierte Steuerung des Einlasses über die halbstündigen Zeit-Slots (mit einer Kapazität von maximal bis zu 750 Personen pro Slot) erfolgt in einer Form, die sicherstellt, dass sich zu keiner Zeit mehr als maximal 3000 Personen zeitgleich im Christmas Garden aufhalten“, erklärt Uwe Hansmann das Prozedere.

Zudem sei zusätzlich Personal da, um Stauungen zu vermeiden. Und an den Imbisshütten gebe es mit baulichen Anlagen ein Schlangenmanagement, betont Ingo Bochert, der Technische Leiter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Per sé ist der Christmas Garden ja kein Weihnachtsmarkt. Der Zugang ist generell durch Zeittickets geregelt. Es gibt einen festgelegten Trail im Einbahnstraßensystem und nur wenige Standorte, wo man sich ein Getränk oder einen kleinen Imbiss kaufen kann. Wenn jetzt jeder noch auf Abstand achtet, dürfte ja eigentlich nichts schief gehen.

Die große Kutsche glitzert schon

Viele Neugierige haben schon während der Aufbauzeit versucht, einen Blick auf die Illuminationen zu erhaschen. Doch der Aufbautrupp achtete darauf, dass nicht schon zu viel zu sehen ist, hat Beleuchtungsproben lieber dann gemacht, wenn das Sicherheitspersonal den Schlosspark geschlossen hatte. Aber dem einen oder anderen gelang es doch, im Lustgarten die filigran gestaltete große goldene Kutsche schon prächtig funkeln zu sehen.

Die große goldene Kutsche im Lustgarten vermittelt schon einen Eindruck vom diesjährigen Christmas Garden. Quelle: Dietrich Flechtner

30 Menschen mit Aufbau beschäftigt

30 Menschen waren mit den Aufbauarbeiten des Christmas Garden in Dresden, der bis zum 9. Januar zu sehen sein wird, beschäftigt. Ingo Borchert spricht allein von 15 Kilometer Stromleitungen, 5 Kilometer Tonleitungen und zehn Kilometern Lichterketten, die verlegt wurden. Verbaut habe man in diesem Jahr ausschließlich LED-Technik. Das sei 2018 noch anders gewesen, sagt der Technische Leiter. Durch die neue Technik verbrauche man nur noch halb so viel Strom. Der komme von drei Einspeisungspunkten der Sachsenenergie.

Sturmtief Ignaz vom 21. Oktober hat auch die Planung des Christmas Garden ein bisschen durcheinander gebracht. 40 Bäume waren damals durch den Sturm zum Teil erheblich beschädigt worden. Drei alte Bäume, darunter eine alte Linde im Kaiserstück hinter dem Bergpalais, fielen dem Sturm gänzlich zum Opfer. „So gibt es einen der Bäume auf unserem Trail nicht mehr“, sagt Ingo Bochert.

Konrad John und Technikleiter Ingo Bochert (v.l.)stellen eine der Lichtgestalten auf, die an höfische Zeiten erinnern und damit Bezug auf die Geschichte des Schlosses Pillnitz nehmen. Quelle: Dietrich Flechtner

Rücksicht auf Eichhörnchen und Fledermäuse

Bei der Illumination des Schlossparkes wird übrigens nicht nur Bezug auf die Geschichte des Areals und die Baulichkeiten genommen. „Wir haben auch die Tiere im Blick“, so der Technische Leiter. So achte man darauf, Eichhörnchenhöhlen und Schlafbäume der Fledermäuse nicht anzustrahlen. Auch nach oben werde eine Beleuchtungsgrenze eingehalten, um die Fledermäuse bei ihrem Flug nicht zu blenden.

Von Catrin Steinbach