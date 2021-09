Dresden

Der berüchtigte Fußballphilosoph Jürgen „Kobra“ Wegmann konstatierte einst nach einer verlorenen Partie: „Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Von solch einer vergleichsweise gnädigen Situationsanalyse ist das sächsische Gesundheitsministerium Lichtjahre entfernt. Hier regiert seit dem Ausbruch der Pandemie das reine Unvermögen. Den jüngsten Beweis ihrer Überforderung im Amt lieferte Ministerin Petra Köpping (SPD) diese Woche mit ihrem 2G-Wirrwarr.

Wie Käpt’n Chaos in Bestform ließ sie in den Ministeriumsentwurf für eine neue Coronaverordnung eine Option aufnehmen, die es Einzelhändlern ermöglichen sollte, nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Läden zu lassen. Wie realistisch diese Option ist, sei dahingestellt. Jedenfalls hagelte es Kritik von allen Seiten, selbst aus den eigenen Reihen. Am Donnerstag dann kassierte Köpping flugs die umstrittene Passage – erneut ohne die Koalitionspartner vorher einzuweihen. Ein wild flatterndes kopfloses Huhn könnte nicht souveräner agieren. Erst das Chaos bei der Terminvergabe und jetzt das. Es reicht, Frau Köpping.

Druck auf Ungeimpfte steigt

Generell bleibt zu 2G anzumerken, dass das Optionsmodell eine Mogelpackung ist. Die Politik wälzt landauf landab die Verantwortung auf Gastronomen, Clubbesitzer und andere Gewerbetreibende ab. Wer will, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Angeboten bekommen, der möge den Mumm haben, und das gefälligst auch beschließen.

Klar ist, der Druck auf Ungeimpfte steigt. Und das ist angesichts der immer noch zu niedrigen Impfquote auch gut so.Wer sich in einer Gemeinschaft nicht solidarisch verhält, dem sollte auch keine Solidarität widerfahren. Aber die Regierenden zahlen weiter mit unser aller Steuergeldern die Tests für Ungeimpfte. Die wiederum beschweren sich teilweise auch noch, die Coronamaßnahmen seien eine Impfpflicht durch die Hintertür. Falsch: Es ist keine Pflicht und es wird auch nicht geahndet in Form eines Bußgeldes oder ähnlichem. Aber ganz gewiss nach der Bundestagswahl bleibt man einfach draußen. Wer keinen Führerschein hat, darf ja auch nicht Auto fahren.

Von Dirk Birgel