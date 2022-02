Dresden

Schüler, Eltern und Lehrer haben ihn herbeigesehnt – den letzten Schultag vor den Winterferien am Freitag. Das erste Schulhalbjahr geht zu Ende, und es geht allen Widrigkeiten zum Trotz geregelter zu Ende als 2021. Damals hatte das Kultusministerium die Winterferien verkürzt und vorgezogen, zudem waren bis auf die Abschlussklassen alle Schüler zu Hause in der häuslichen Lernzeit.

Viele Schüler können in die Schule gehen

Diesmal sind auch viele Kinder und Jugendliche zu Hause, weil Corona-Ausbrüche in ihren Schulklassen registriert wurden, aber für viele Schüler geht das Halbjahr mit dem letzten Schultag in der Schule zu Ende. Zwei Grundschulen sind in Dresden coronabedingt vollständig geschlossen, hinzu kommen 25 Grundschulen mit Schließungen von 41 Klassen. Neun Oberschulen mit 24 Klassen sind betroffen, zehn Gymnasien mit 20 Klassen, drei Ganztagsschulen mit neun Klassen und vier Förderschulen mit sieben Klassen.

Am Donnerstag sind noch mal einige Schulen neu dazu gekommen. Für viele Klassen hat das Ministerium bei zwei positiven Tests die Schließung angeordnet, in einigen Klassen wurden bis zu fünf Schüler positiv getestet. Ausreißer ist eine 6. Klasse an der 116. Oberschule, in der zehn Infektionen festgestellt wurden.

Noch ist die Schulbesuchspflicht ausgesetzt

Viele Eltern haben ihre Kinder präventiv nicht mehr zur Schule gebracht. Wer verreisen will, braucht negativ getestete Kinder und mag eine Ansteckung an den letzten Schultagen verhindern wollen. Noch ist die Schulbesuchspflicht ausgesetzt, aber das Ministerium hat bereits angekündigt, Anfang März über diese Frage nachzudenken.

Jetzt sind Ferien. Die Schüler werden nicht mehr dreimal pro Woche getestet, das wird Auswirkungen haben. Auf die Statistik, aber auch auf das Infektionsgeschehen.

Die betroffenen Schulen 30. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 32. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 33. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 37. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 39. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 41. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 51. Grundschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 56. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 63. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 65. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 68. Grundschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 74. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 85. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 11. Februar 91. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 93. Grundschule: vollständige Schließung (bis 11. Februar) 96. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 102. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 103. Grundschule: drei Klassen (bis 11. Februar) 106. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 108. Grundschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 144. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Grundschule Weißig: eine Klasse (bis 11. Februar) Grundschule Naußlitz: zwei Klassen (bis 11. Februar) IBB-Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Melli-Beese-Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 30. Oberschule: drei Klassen (bis 11. Februar) 36. Oberschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 56. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 76. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 101. Oberschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 116. Oberschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 138. Oberschule: sechs Klassen (bis 11. Februar) Oberschule Pieschen: zwei Klassen (bis 11. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: vier Klassen (bis 11. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 11. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Vitzthum-Gymnasium: zwei Klassen (bis 11. Februar) Gymnasium Plauen: sieben Klassen (bis 11. Februar) Romain-Rolland-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) IBB-Ganztagsschule: vier Klassen (bis 11. Februar) Universitätsschule: drei Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum „Makarenko“: zwei Klassen (bis 11. Februar) Erich Kästner Schule: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Albert Schweitzer: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Dinglingerschule: drei Klassen (bis 11. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig