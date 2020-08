Dresden

Gute Aussichten für die Kita-Verwaltung in Dresden: Mit einer geplanten Gesetzesänderung des Landes würde sich die Personalsituation in Kindertagesstätten möglicherweise entspannen. „In den Einrichtungen des Kita-Eigenbetriebs könnten aufgrund dieser Regelung bis zu 270 Assistenzkräfte in Vollzeit eingesetzt werden“, erklärte Betriebsleiterin Sabine Bibas auf DNN-Anfrage.

Die Hoffnungen ruhen auf einem von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf, den die Staatsregierung jetzt dem Landtag zugeleitet hat. Mit dem sogenannten „Bildungsstärkungsgesetz“ der schwarz-grün-roten Koalition soll der Einsatz von Assistenzkräften in Kindergärten und Horten geregelt werden. Bislang ist dies nur in Kinderkrippen zulässig.

Assistenten auch in Kindergarten und Hort

Assistenzkräfte müssen derzeit laut sächsischem Kitagesetz eine Berufsqualifikation vorweisen, die für eine unterstützende Tätigkeit in Kinderkrippen förderlich ist. Als fachlich geeignet gelten in der Regel staatlich geprüfte Sozialassistenten, staatlich geprüfte oder anerkannte Kinderpfleger, Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Kindertagespflegepersonen mit mindestens dreijähriger Tätigkeitserfahrung.

Assistenzkräfte sollen nach dem Willen der Staatsregierung künftig nicht wie bisher nur in Krippen, sondern auch in Kindergärten und Horten eingesetzt werden können, hat Minister Piwarz in Aussicht gestellt. Das sichere nicht nur den Personalbedarf, es erleichtere auch den Aufbau multiprofessioneller Teams, hieß es. Der Beschluss des Landtages steht noch aus.

Die Stadt stellt alljährlich hunderte Fachkräfte für die Kinderbetreuung ein. In diesem Jahr sind es 250. Insgesamt gibt es derzeit rund 2500 Planstellen für Vollzeitkräfte an den 170 Kindereinrichtungen der Stadt. Da aufgrund der Ausbildungskapazitäten die Zahl der Absolventen relativ konstant ist, gab es durch steigende Kinderzahlen oder Verbesserungen des Personalschlüssels in der Vergangenheit schnell Probleme bei der Stellenbesetzung. Auch die Umsetzung der Bildungsstrategie für eine intensivere Kinderbetreuung in sozialen Brennpunkten musste aufgrund der Personalsuche zeitlich gestreckt werden.

Gute Erfahrungen im Krippenbereich

Bislang sind bei der Stadt im Kita-Bereich in den Kinderkrippen etwa 100 Assistenten im Einsatz. Sie dürfen nur 20 Prozent des Personals ausmachen. Durch diese Obergrenze „wird die Qualität in den Einrichtungen gehalten“, erklärt Bibas.

Hier haben die Erfahrungen der Vergangenheit das Meinungsbild verschoben. Als der Einsatz vor vier, fünf Jahren erstmals zugelassen wurde, gab es noch große Bedenken hinsichtlich der Betreuungsqualität. Die Befürchtungen haben sich offenbar nicht bestätigt.

Heute ist klar: „Die Öffnung der Kitas und Horte für Assistenzkräfte gibt dem Eigenbetrieb mehr Handlungsspielräume bei der Personalbeschaffung“, sagt die Betriebsleiterin. Das hat auch terminliche Gründe. Assistenzkräfte können das ganze Jahr über eingestellt werden, sobald Stellen frei sind. Die Erzieherabsolventen stehen alljährlich nur nach Abschluss der Ausbildung im Herbst zur Verfügung.

Zurückhaltung bei Fachkräfte-Monitoring

Da Assistenten nur unter Anleitung von Fachkräften arbeiten dürfen, setzt die Stadt auf Qualifizierung und verweist „im Sinne der Personalentwicklung“ auf die berufsbegleitende Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher auch für Assistenten. Die Stadt spricht sich zudem für die Erweiterung der Berufsgruppen aus, die als Assistenten in Frage kommen. Bei Logopäden habe es schon gute Erfahrungen gegeben.

Zurückhaltend bewertet Bibas das vom Land geplante Fachkräfte-Monitoring. Damit sollen umfangreiche Daten zum Personalbedarf ans Land gemeldet werden. Grundsätzlich würden diese Daten im Eigenbetrieb sowieso erhoben. Bibas: „Der Mehraufwand besteht darin, dass die Daten für eine Verwendung durch das Land anders und umfangreicher aufbereitet werden müssen.“

