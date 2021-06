Dresden

„Es ist ein guter Tag für die Patienten“, sagt der renommierte Dresdner Krebsmediziner Gerhard Ehninger. Der TU-Professor ist Geschäftsführer des hiesigen Forschungsunternehmens Cellex, das für seine Arbeit mit so genannten Car-T-Zellen europaweit bekannt ist.

Dresden wird europäischer Hauptstandort

Was Ehninger so begeistert: Cellex und das Dresdner Schwesternunternehmen Gemoab gründen gemeinsam mit dem amerikanischen Pharmabetrieb Intellia ein neues Unternehmen in den USA. Das soll sich im Kampf gegen Krebs der Entwicklung der Car-T-Zelltherapien widmen. Für diese Herausforderung stellt der US-amerikanische Investor Black Stone Life Sciences 250 Millionen Dollar zur Verfügung.

In Dresden wird der europäische Hauptstandort des Joint Ventures entstehen. Gerhard Ehninger zufolge endet mit dieser Nachricht eine lange Investorensuche. Ihn freue die „Bestätigung für den Standort Dresden“, sagte er gegenüber DNN. „Wir können damit die Mitarbeiterzahl verdoppeln und künftig 100 Menschen beschäftigen“.

Spezielle Krebstherapie mit Car-T-Zellen

Das neue Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts haben wird, soll tief in die Car-T-Zelltherapie einsteigen.

T-Zellen sind Zellen unseres Immunsystems. Sie greifen, vereinfacht gesagt, Zellen an, die dem Körper schaden. Das gilt auch für Krebszellen. Doch die sind in der Lage, sich diesen Angriffen zu entziehen, werden von den T-Zellen dann nicht mehr erkannt und können sich vermehren.

Hier kommt die Car-T-Zelltherapie ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass die T-Zellen die Tumorzellen wieder als Bedrohung identifizieren können. Car-T steht für „chimäre Antigen-Rezeptor-T-Zellen“. Um diese zu aktivieren und zur Vermehrung zu animieren, braucht es eine direkte Bindung an Krebsantigene.

Die Plattformen dafür stellt das Unternehmen Gemoab her. Die Car-T-Zellen wiederum liefert Cellex. Mit Standorten in Dresden und Köln ist es in Europa auf dem Gebiet führend. Gleichzeitig ist Cellex das Schwesterunternehmen von Gemoab.

Zellen „lernen“, Tumorzellen sicher zu erkennen

Das amerikanische Unternehmen Intellia Therapeutics wiederum ist führend im Bereich Genom-Editierung – also der Veränderung von DNA – in der klinischen Phase. Mit seinem speziellen Verfahren wird es möglich, die Zellen von gesunden Spendern so zu verändern, dass sie auch in einem fremden Körper toleriert werden und diesen nicht angreifen. Mithilfe der Dresdner Car-Technologie „lernen“ diese Zellen, Tumorzellen sicher zu erkennen.

Was die Kombination dieser drei Unternehmen bedeutet, erklärt Gerhard Ehninger so: „Damit können wir potenziell das lebende Medikament, das derzeit aus den eigenen Immunzellen des Patienten hergestellt wird, durch Zellen von gesunden Spendern ersetzen. Unser Ziel ist es, dass diese Zellen den Patienten sofort zur Verfügung stehen.“

Dies sei nicht nur ein guter Tag für die Patienten, sondern auch ein guter Tag für die Krankenkassen. „Derzeit liegen die Kosten für eine Car-T-Zellentherapie zwischen 280.000 und 350.000 Euro. Wir werden deutlich darunter liegen“, sagt Ehninger.

Neues Unternehmen bekommt exklusive Lizenzen

Dass in den USA und nicht in Deutschland gegründet werde, habe mehrere Gründe, erklärt der Mediziner: „Der Hauptmarkt für die Entwicklung neuer Medikamente liegt in den USA. Boston beispielsweise ist das Mekka für Biotechnologie. Und dieses haben wir nun erreicht.“

Ihm zufolge arbeiten Cellex und Gemoab schon lange mit Intellia zusammen und nutzen deren Technologie. Das Problem sei, dass solch spezielle Verfahren an Lizenzen gebunden sind. „Mit unserem neuen Unternehmen können wir die Lizenzen nutzen“, sagt Gerhard Ehninger, darunter auch exklusive.

Sicherere und wirksamere Behandlungen sind das Ziel

Geleitet wird die neue Firma von Andrew Schiermeier von Intellia. „Diese Firmengründung stellt den ersten von vielen Schritten dar, um die zahlreichen Limitationen zu überwinden, die derzeit im Bereich der Zelltherapie bestehen“, sagte Schiermeier und ergänzt: „Die Zusammenführung bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Zelltherapie-Technologie auf ein neues Level zu bringen. Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung von deutlich sichereren und wirksameren Behandlungen für Patienten, die an schwer zu behandelnden Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen leiden.“ Außerdem werde das Dresdner Unternehmen Gemoab eine Tochtergesellschaft des neu gegründeten Unternehmens und soll seine Car-T-Zell-Programme im klinischen Stadium weiter vorantreiben.

Blackstone Life Sciences, Intellia und Cellex werden jeweils zu gleichen Teilen an dem neuen Unternehmen beteiligt sein, Gemoab wird Tochtergesellschaft. Gerhard Ehninger wird Teil des Managementteams.

Von Lisa-Marie Leuteritz