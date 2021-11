25. DNN-Kunstauktion: Diese Werke können Sie für den guten Zweck ersteigern

Dresden

Nach einem Jahr Pause ist die DNN-Kunstauktion wieder zurück und findet am 25. November 2021 am gewohnten Ort im Sparkassenhaus am Güntzplatz statt (Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr). Auktionator Gisbert Porstmann, Direktor der Museen der Stadt Dresden, wird 81 Werke von 54 erfahrenen, überregional bekannten sowie jungen, aufstrebenden Künstlern unter den Hammer bringen.

Das Portfolio der Auktion umfasst sowohl Gemälde als auch Grafiken, Fotografien, Collagen und Skulpturen. Der Erlös der Auktion soll die Künstler unmittelbar unterstützen. Zu 50 Prozent geht der Erlös an die Künstler. Die anderen 50 Prozent gehen zu zwei Dritteln an die DNN, die ihren Anteil wie schon im Vorjahr zur Unterstützung direkt an die einliefernden Künstler weiterreicht. Das verbleibende Drittel erhält der Freundeskreis der Städtischen Galerie zur Förderung junger Kunst.

Diese Kunstwerke gibt es zu ersteigern

Zur Galerie DNN-Kunstauktion 2021: Diese Werke stehen zur Versteigerung

Wieder wird es einen handlichen Katalog der angebotenen Werke geben - dieser ist zudem als PDF-Datei zum Download verfügbar. Die Vorbesichtigung der Kunstwerke ist ab Montag dem 8. November zwischen 9 und 18 Uhr im Sparkassenhaus am Güntzplatz möglich.

Eintritt zum Auktionsabend: 20 Euro nach verbindlicher Voranmeldung an marketing@dnn.de inklusive Imbiss und Getränke. An diesem Abend gilt die 2G-Regel. Auch schriftliche Gebote werden gern entgegengenommen.

Von DNN