23-Jähriger wegen Handels mit Ecstasy angeklagt

Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 23-Jährigen Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden erhoben. Der junge Mann soll unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben haben.

Pillen im Wert von 140.000

Ihm wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 19. September 2020 im Stadtgebiet von Berlin etwa 7,3 Kilogramm Ecstasy-Tabletten übernommen zu haben, um diese in Prag gewinnbringend weiter zu veräußern.

Er geriet an ebendiesem Tag gegen 11:30 Uhr im Zug von Berlin nach Prag in Pirna in eine Kontrolle. Dabei wurden die mitgeführten Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Ihr Verkaufswert wird auf mindestens 140.000 Euro geschätzt..

Seit dem Tag nach dem Fund befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Das Landgericht Dresden wird nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird vom Landgericht Dresden bestimmt.

Von DNN