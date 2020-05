22-Jähriger wegen sexueller Belästigung im Kraftwerk Mitte verurteilt

Dresden

Weil er seine Finger nicht still halten konnte und zudem noch pampig und beleidigend wurde, stand Fadi A. am Montag vor dem Amtsgericht. Dem 22-Jährigen wurde sexuelle Belästigung, Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen. Der Syrer soll am 31. Januar 2019 im Kraftwerk Mitte zwei junge Frauen betatscht haben und dann noch aggressiv geworden sein.

Zuerst fasste er einer 22-Jährigen ständig an den Po. „Ich habe ihm gesagt, dass er das lassen soll und ihn weggestoßen, aber der machte immer weiter“, erinnerte sie sich. Als sie lauter wurde, sagte er: „Du hast mir gar nichts zu sagen, du bist doch nur eine Frau. Das gehört sich nicht.“ Als ihr Freund dazwischen ging, wurde er richtig aggressiv, fasste ihr von hinten in den Schritt und beleidigte sie als „Schlampe“.

Hausverbot im Kraftwerk Mitte

Sie ging zu den Türstehern und er tanzte ihre Freundin an. Auch die 19-Jährige wurde von ihm überall begrapscht, er versuchte sie zu küssen, fasste ihr in den Schritt. Auch sie stieß ihn weg, was ihn nicht interessierte.

Er bekam Hausverbot und beschuldigte die 22-Jährige noch, ihn geschlagen zu haben. Draußen wartete er auf sie und drohte dem Freund der 22-Jährigen mit der sogenannten Halsabschneidergeste: „Ich warte auf dich und schlitze dich auf.“

„Ich habe mich ekelhaft gefühlt“

Ihm habe eine der Frauen gut gefallen, erklärte der Angeklagte. Sie sei auf ihn zugekommen, habe mit ihm getanzt und ihn geküsst. „Da habe ich ihr an den Arsch gefasst, aber aufgehört, als sie sagte, dafür kenne sie mich zu wenig.“ Alles andere stimme nicht, er habe nichts gemacht.

Der Richter glaubte den Zeugen. Warum auch sollten die Frauen lügen. Sie hatten nichts von dem Abend, saßen Stunden bei der Polizei. „Ich habe mich ekelhaft gefühlt“, sagte die eine. „Es war äußerst unangenehm“, die andere. Fadi A. wurde zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á zehn Euro verurteilt.

Von Monika Löffler