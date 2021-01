21 für 2021: Hoffnungsbotschaften für das neue Jahr in Dresden – Teil 3

Dresden

Zum Ausklang des alten und dem Start ins neue Jahr haben wir 21 Menschen gefragt, was ihnen für 2021 Mut macht. Nicht nur die Corona-Pandemie treibt die Gesellschaft um. Auch die Energiewende oder die Entwicklung von Kultur und Freizeit sind Themen, die Dresden bewegen.

Tom Liebscher peilt Olympia-Gold an

1. Olympia ruft – wann gibt es wieder Gold für Dresden ?

Wie für alle Sommersportler war auch für Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher (KC Dresden) das abgelaufene Jahr 2020 ein ganz spezielles. „Wir hatten zumindest einige Wettkämpfe und durch die Absicherung bei der Bundeswehr sind wir schon gut durch diese Zeit gekommen. Da sind wir relativ privilegiert. Das Gute war, dass man eine innere Flexibilität aufgebaut hat und viele inzwischen so selbstverständlich gewordene Dinge wie Gesundheit und Familie wieder mehr schätzen gelernt hat“, sagt der 27-Jährige.

Kanu Olympiasieger Tom Liebscher mit seiner Goldmedaille. Quelle: imago/Robert Michael

Der seit vielen Jahren als Musterathlet geltende Wassersportler wünscht sich, „dass viele Menschen die guten Dinge aus dem schwierigen Jahr 2020 mit ins neue Jahr nehmen“. Der vielfache Weltmeister ist überzeugt: „Im Jahr 2021 wird es für alle wieder bergauf gehen. Auch bei uns gibt es sicher wieder richtige Wettkämpfe mit dem Höhepunkt, den Olympischen Spielen in Japan. Ich bin gespannt, wie alles ablaufen wird. Mein Plan steht: Im Februar geht es ins erste Trainingslager in die Türkei“, verrät Liebscher, der mit dem Kajak-Vierer erneut eine Goldmedaille in die sächsische Landeshauptstadt holen will.

Das spricht der gebürtige Dresdner aber aus Aberglaube nicht aus, sondern sagt: „Wir sind ungeschlagen im Vierer und möchten mindestens eine Medaille. Danach freue ich mich schon auf einen längeren ausgedehnten Urlaub nach fünf harten Trainingsjahren.“ Es sei ihm gegönnt!

2. Wer/was hält uns fit, wenn der Freizeitsport Pause hat?

Als im Frühjahr der erste Lockdown begann, hatte Guido Reiche kaum Erfahrung mit Videotraining. Beim Dresdner SC betreut der 46-jährige freiberufliche Fitnesstrainer und Übungsleiter im Freizeitbereich jede Woche zwei Kurse „Elternsport“. Um mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und sie auch zu motivieren, zuhause weiter aktiv zu bleiben, hat der Verein im Herbst sofort entschieden, ab November vor allem im Breitensportbereich Trainingsvideos aufzunehmen. So sind fünf Videos mit Guido Reiche entstanden, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. „Im Freizeitbereich ist oft die Herausforderung, dass in einem Kurs Sportler sind, die häufig trainieren und einige, die selten Sport treiben. Für beide wollte ich gern auch online etwas anbieten. Deshalb gibt es fünf verschiedene Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Intensitäten. Die Einheiten gehen immer eine knappe Stunde und man braucht maximal ein paar Hanteln oder Wasserflaschen“, berichtet Reiche. „Ich habe in meinen beiden Kursen etwa 30 bis 40 Sportler, insgesamt sind es etwa 80 Elternsportler beim DSC. Unser erstes Video wurde gleich mehr als 300 Mal aufgerufen, das hat uns sehr gefreut. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Es gibt ja unzählige Trainingsvideos im Internet, aber es ist etwas anderes, wenn man eine vertraute Person sieht.“

Guido Reiche leitet Fitnesskurse beim Dresdner SC im Bereich Elternsport. Quelle: privat

3. Wo gehen die Dresdner baden?

Kommenden Herbst soll das groß angelegte Projekt Kombibad Prohlis seine Türen für die Badegäste öffnen. Die Bauarbeiten laufen im Zeitplan. Uwe Brosselt, Komplexleiter der Schwimmhalle Prohlis, der Wostra-Bäder und dem Naturbad Mockritz, freut sich schon zusammen mit seinem Team auf die neue Herausforderung in dem vielseitigen Badekomplex.

Seit 30 Jahren steht er am Beckenrand und hält seine Einrichtungen am laufen. 25 Jahre hat er davon im Freibad Cossebaude gearbeitet. Immer wieder musste er gegen die Hochwasserschäden ankämpfen, so dass er irgendwann eine neue Aufgabe brauchte. „Das war mental schon ziemlich zermürbend es immer wieder aufzubauen, bis das nächste Hochwasser kam“, erinnert sich Brosselt. Drei Stück habe er im Bad erlebt. „Dann kam das Angebot den Komplex hier zu übernehmen. Als ich dann hörte, dass in Prohlis neu gebaut werden sollte, wollte ich das natürlich erst recht.“

Schwimmhalle Prohlis Quelle: Anja Schneider

Die Vorfreude bei dem gelernten Rettungsschwimmer und seinem Team sei bereits jetzt sehr groß: „Es wird ein sehr attraktives Bad, weil es nicht bloß die Halle gibt“, erklärt der 56 Jährige. „Wir haben dann auch ein sehr schönes Freibad mit Rutschen, Strömungskanal, eigene Bereiche für Schwimmer und Nichtschwimmer sowie mehrere Sprungtürme – einen Meter, drei Meter und fünf Meter.“ Mit einem höhenverstellbaren Boden könnten Gymnastik- und Sportangebote jeder Art angeboten werden. Durch die abgetrennten Bereiche könne das Bad insgesamt mehr Kurse anbieten.

Besonders geärgert habe den Bademeister, dass die Schul- und Schwimmkurse im Coronajahr ausfallen mussten. Diese hätten während des im Winter ihre Hochphase, also genau da wo durch den ersten und zweiten Lockdown alles schließen musste. „Schwimmen können ist für die Kindesentwicklung natürlich äußerst wichtig“, betont Brosselt. „Als Bademeister schaut man schon beruhigter über das Geschehen, wenn die Kinder ihr Seepferdchen haben.“ Er sei allerdings froh, dass die Freibadsaisons wenigstens im Ansatz vernünftig ablief, trotz Einschränkungen bei den Besucherzahlen. Für das kommende Jahr wünscht sich Brosselt eine kontinuierliche Sommer- und Wintersaison und dass sie all ihre Kurse und Angebote für die Badegäste bereitstellen können. Mit Einschränkungen könne beziehungsweise müsse man leben, aber das Ziel sei das komplette Angebot so weit wie möglich anzubieten.

4. Was hat Sachsen seinen Frauen zu bieten?

Mitunter sehr viel, sagt Katja Röckel (46). Die Leipzigerin ist feministische Netzwerkerin, hat das Frauen*festival mitgegründet, war Teil der legendären ersten weiblichen DJ-Crew Propellas und richtet als Mrs Pepstein allmonatlich bei Radio Blau das Spotlicht auf alles Weibliche und Queere in den Musikszenen. „ Leipzig bietet für Frauen wirklich tolle Projekte. In anderen Teilen Sachsens sehe ich da allerdings noch Nachholbedarf“, findet sie. Die notwendige Superkraft dafür wird auch in der Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig trainiert. Katja unterstützt dort junge Mädchen („Radioglowgirls“) dabei, sich selbstbewusst in der Medienwelt zurecht zu finden. Im kommenden Jahr noch mehr als bisher: „Wir haben endlich größere Räume gefunden, können in die Wiedebach-Passage umziehen. Da werden unsere Ideen viel Platz haben“, so die studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin sowie Erziehungswissenschaftlerin.

5. Was will Black Lives Matter 2021 erreichen?

„Ja, aber woher kommst du denn ursprünglich?“ Es sind Fragen wie diese, die Menschen wie Luana Brückner immer wieder hören. Fragen, die den Alltagsrassismus im Menschen entlarven, auch in Dresden. Deshalb kämpft Luana seit Juni in der Black-Lives-Matter-Bewegung gegen Rassismus. Zum Jahreswechsel zieht sie eine positive Bilanz. „Uns ist es gelungen, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken“, konstatiert die 25-Jährige. „Und zum ersten mal wurden Anti-Rassismus-Demos von den Betroffenen selbst organisiert. Sonst hat man oft das Gefühl, es wird über einen, aber nicht mit einem geredet.“ Das bedeutet für Luana aber nicht, dass der Rassismus Geschichte ist. Vor allem nicht im Osten. „Dadurch, dass der Rechtsextremismus hier so präsent ist, gehen die alltäglichen Diskriminierungen unter“, sagt sie. Viele hätten ihr von Weihnachts-Familientreffen erzählt, bei denen die Abwertung anderer aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihrer Herkunft zum normalen Ton gehörte. Umso wichtiger sei es, diese Dinge offen anzusprechen und im neuen Jahr weiter zu kämpfen.

Luana Brückner gehört zu den führenden Köpfen der Dresdner Black-Lives-Matter-Bewegung. Quelle: Anja Schneider

6. Wer sagt einfach mal „Danke“?

Viele Menschen tun das, tausendfach, Tag für Tag. Weil vieles, was geleistet wird, eben nicht selbstverständlich ist. Stellvertretend für alle Danksager sei AOK-Chef Rainer Striebel genannt. Der hat nicht nur die zig Millionen Euro im Kopf, die die Pandemie verschlingt, sondern sieht auch den Einsatz der Ärzte und Pfleger.

Der Rotary Club Dresden überreichte 25 Christstollen an die Mitarbeiter des Krankenhauses Friedrichstadt: Rainer Striebel, Pflegedienstleiterin Katja Mühle, Dr. Mark Frank und Prof. Sebastian Schellong. Quelle: Dietrich Flechtner

Deshalb brachte er für den Rotary Club Dresden einfach mal 25 Stollen im Krankenhaus Friedrichstadt vorbei.

7. Wie holen wir Kultur aufs Land?

Wie lässt sich Kultur aufs Land holen? 2010 war es, als die Ur-Dübenerin Henriette Lippold, Regisseur Ulrich Hüni und Enthusiasten ein Experiment entwickelten, dessen Name Programm ist: LandSchafftTheater. Überzeugen musste die TV-Producerin „ihre Dübener“ nicht, Geldgeber schon. Die Idee kam an. Laien, TV- und Bühnen-Profis spielen zusammen. Die Kleinstadt ist die Bühne, Hunderte folgen Handlung und Akteuren kilometerweit. Das Freiluft-Projekt ist längst ein soziokulturelles geworden, das Menschen zusammenbringt.

Produzentin Henriette Lippold. Quelle: dpa/Sebastian Willnow

Alle drei Jahre gibt’s ein neues Stück. Die Macher sind fest entschlossen – 2021 soll Nummer 4 folgen. Arbeitstitel: „Die große Frage.“ Trotz Corona, trotz Unklarheiten, trotz Gefahr, alles absagen zu müssen: „Wir wollen den Menschen Mut machen“, sagt Henriette Lippold.

Von DNN