21 für 2021: Hoffnungsbotschaften für das neue Jahr in Dresden – Teil 1

Dresden

Zum Ausklang es alten und dem Start ins neue Jahr haben wir 21 Menschen gefragt, was ihnen für 2021 Mut macht. Nicht nur die Coronapandemie treibt die Gesellschaft um. Auch die Energiewende oder bezahlbares Wohnen sind Themen, die Dresden bewegen.

1. Wer spielt Theater, wenn die Theater zu sind?

Auch das Dresdner Societaetstheater kann pandemiebedingt nicht live vor Publikum auftreten. Wie also umgehen mit der Situation und Lösungen finden, die das Haus dennoch nicht ins Vergessen rutschen lassen? Die Antwort des Intendanten Heiki Ikkola ist: Energie.

Heiki Ikkola

Denn natürlich kann er nichts ändern an der mindestens bis Ende Februar dauernden Schließzeit. Doch schon das kurze intensive Premieren-Aufflammen im Oktober zeigte: Ikkola und sein Team brennen regelrecht darauf, dem Publikum wieder etwas zu bieten.

Das Socie, wie das Theater liebevoll abgekürzt wird, hat unterdessen nicht nur einen neuen Internetauftritt. Auf den Social-Media-Kanälen, vor allem via Facebook, gab es in den vergangenen Wochen täglich kleine Kulturschmankerl, die natürlich oft jene Künstler zeigten, die unter normalen Umständen gerade im Theater gastiert hätten.

Im Advent sollte es außerdem draußen einen kleinen theatralen Budenzauber geben, von dem aber, den Umständen geschuldet, seufzend wieder abgelassen wurde. Es war dennoch wie ein kleiner Blick in die Zukunft. Denn fürs Sommertheater des Socie wird nicht nur schon fleißig die Werbetrommel gerührt. Das Publikum kann sich für den August auch schon Karten sichern, für Michael Hatzius oder Bodecker & Neander. Unterhaltung jedenfalls, auch und vor allem ihre unbequeme Form, haben sich Ikkola und sein Team auf die Fahnen geschrieben. Das Socie bleibt ein Ort dafür.

2. Wer riskiert seine Gesundheit, um anderen zu helfen?

„Am Anfang hatte ich eigentlich keine Angst vor dem Virus“, sagt die Dresdner Krankenpflegerin Ariane Liebe. „Aber seitdem die Fallzahlen so stark steigen und ich mich trotz größter Vorsicht selbst angesteckt hatte, bin ich natürlich nicht mehr entspannt.“ Stattdessen mache sie sich große Sorgen um ihre vorerkrankten Patienten.

Krankenpflegerin Ariane Liebe arbeitet an der Uniklinik Dresden

Seit elf Jahren arbeitet Liebe am Dresdner Uniklinikum. Zwar pflegt sie keine Corona-Patienten, doch auch sie spürt die Krise. „Wir sind eine operative Station und wir brauchen Intensivbetten. Dann zu entscheiden, wer seine Operation braucht und wer nicht, ist unglaublich schwierig.“ Nur über Umwege fand die Krankenpflegerin zu ihrem Job. Bereut habe sie ihre Wahl aber nie. „Zu sehen, dass man anderen Menschen wirklich helfen kann“, das macht den Beruf so erfüllend.

Dennoch sieht auch sie die Probleme im Gesundheitswesen. „Wir bräuchten mehr Personal“, konstatiert die 36-Jährige. „Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich diesbezüglich etwas ändern wird. Dafür fehlt einfach der Nachwuchs.“

3. Wie holen wir die Kulturhauptstadt nach Sachsen ?

Ferenc Csák,Macher und Gewinner der Kulturhauptstadt-Bewerbung für Chemnitz, will zeigen, dass seine Wahlheimat den Titel 2025 zu recht tragen will und kann. 2021 wird er damit beginnen, das Bewerbungsverfahren offenzulegen und damit Zweifel der Konkurrenz auszuräumen, hier könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. „Das ist“, sagt der 1974 geborene Ungar und Kulturhauptstadt-Profi, „aus meiner Sicht eine gute Sache“.

Ferenc Csák, Leiter den Kulturbetriebs Chemnitz und Verantwortlicher für die Kulturhauptstadtbewerbung

Und wenn das geklärt ist, macht er sich an die Arbeit, die jüngere und jüngste Geschichte der Stadt Chemnitz als eine Geschichte der Aufbrüche zu erzählen und zu verdeutlichen, „was diesen Stadt in den letzten 70, 80 Jahren alles mitgemacht hat. Und dann muss er nur noch zeigen, dass ausgerechnet Chemnitz, die Stadt, die in den letzten Jahren nicht nur – aber auch – ihr schönes und weltoffenes Gesicht gezeigt hat, in den 30 Jahren seit der Wiedervereinigung genug Selbstbewusstsein und Substanz aufgebaut hat, um die Kultur Europas zu repräsentieren.

4. Wie kann man ganz Dresden durchimpfen?

Noch ist Ruhe vor dem großen Sturm. In der Messehalle 4 im Ostragehege laufen die Vorbereitungen für eine nie dagewesene logistische Herausforderung: Im Impfzentrum soll die Bevölkerung der Landeshauptstadt gegen das Coronavirus immunisiert werden. Lars Rohwer ist Kreisvorsitzender Dresden der Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz, die diese Herausforderung zu bewältigen hat. „Wir sind stolz, dass uns das Sozialministerium diese Aufgabe zutraut und übertragen hat“, sagt Rohwer.

Lars Rohwer (CDU)

Mit der Messe habe das Impfzentrum einen idealen Standort gefunden. Nah an der Innenstadt und doch weit genug entfernt, jede Menge Parkplätze, jede Menge Fläche und eine funktionierende Infrastruktur. „Wir sind froh, dass wir hier arbeiten können“, sagt der DRK-Kreisvorsitzende. Die Impfung, ist sich Rohwer sicher, ist die Chance auf eine Rückkehr in die Normalität. „Die Menschheit kann sich nur von diesem Virus befreien, wenn wir eine Durchimpfung hinbekommen und nicht eine Durchseuchung aufgrund von Krankheitsverläufen.“

Er selbst, so Rohwer, der für die CDU im Landtag sitzt, werde sich auch impfen lassen. „Wenn ich an der Reihe bin, gehe ich zur Impfung. Ich habe mich auch schon gegen Grippe impfen lassen.“Das DRK handele nach dem Grundsatz der Menschlichkeit. Das sei die zweite große Herausforderung neben der Logistik: „Wie schaffen wir es, trotz der großen Zahl jedem einzelnen Menschen das Maß an Zuwendung zukommen zu lassen, dass er von uns erwarten kann?“ Er bitte schon jetzt um Nachsicht, wenn es nach dem Start nicht sofort reibungslos laufen sollte: „Glauben Sie uns, wir werden von Tag zu Tag besser“, verspricht er.

5. Wer sorgt für bezahlbare Mieten in Dresden ?

Er ist ein Glücksfall für die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD): Steffen Jäckel leitet das Unternehmen von Anfang an und brennt für den sozialen Wohnungsbau. Auch wenn er bescheiden sagt: „Die Ehre gebührt dem WiD-Team. Ohne dieses Engagement hinter den Kulissen hätten wir das alles gar nicht leisten können.“

240 neue Wohnungen wird die WiD 2021 fertigstellen. 70 Sozialwohnungen hat das städtische Unternehmen schon in diesem Jahr an Mieter übergeben. Und das trotz Corona: „Wohnungsbesichtigungen unter Wahrung der Hygieneregeln sind durchaus anspruchsvoll“, sagt Jäckel.

Steffen Jäckel

Drei Jahre ist die WiD inzwischen alt und betreut gegenwärtig 14 Baustellen mit über 600 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet. „Wir sind fix aus den Startblöcken gekommen“, sagt der Geschäftsführer nicht ohne Stolz. Damit die WiD zu einer festen Größe auf dem Wohnungsmarkt wird, braucht sie kommunale Gesellschaft Grundstücke. Die Stadt hat ihrer Tochter Flächen überlassen, auf denen 1100 Wohnungen entstehen können.

Jäckel will mehr und hat dafür gekämpft, dass im städtischen Haushalt für 2021 und 2022 Mittel für den sozialen Wohnungsbau eingeplant wurden. Das hat gewirkt, acht Millionen Euro haben die Stadträte für die WiD reserviert. „Wohnungsbau ist ein Marathonlauf“, weiß Jäckel. Die ersten Kilometer hat er zurückgelegt.

6. Woher kommt künftig der CO2-freie Strom?

Energiewende ist ein großes Wort. Jakob Günther ist Abteilungsleiter Neue Energien bei der Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) und ab 1. Januar 2021 beim neuen kommunalen Konzern SachsenEnergie. „Ich habe seit zehn Jahren das Glück, die Energiewende in Deutschland mitgestalten zu können“, sagt Günther.

Durch die Geburt seines Sohnes vor 14 Monaten sei für ihn eine weitere Motivation für seine Arbeit hinzugekommen: „Ich möchte meinem Sohn und seiner Generation eine schöne und lebenswerte Welt übergeben.“ Dazu gehöre eine nachhaltige Energieversorgung. Als größter Kommunalversorger Ostdeutschlands biete SachsenEnergie die dafür erforderliche Innovationskraft.

Jakob Günther ist Abteilungsleiter Neue Energien.

Sein Ziel sei eine Dekarbonisierung der Energieversorgung bis 2050, besser aber noch schneller. Diesem Anspruch versuche er auch privat gerecht zu werden. „Meinen Arbeitsweg lege ich mit dem Fahrrad zurück.“ Bei den Einkäufen achte seine Familie auf „Bio“ und regionale Produkte. „Wir beziehen schon seit Jahren Ökostrom. Als Gründungskommanditist bin ich darüber hinaus an einer Bürgerenergiegesellschaft beteiligt.“

Sein Wunsch: Die Gesellschaft sollte mehr für Erneuerbare Energien tun. „Wir brauchen mehr Flächen für die Nutzung Erneuerbarer Energien. Ich halte viel von der Idee, dafür beispielsweise Wirtschaftswald zu nutzen, insbesondere durch Sturmschäden oder Schädlingsbefall geschädigte Flächen.“

7. Wann wird der Osten endlich fair bezahlt?

Auch 30 Jahre nach der Wende ist die Angleichung der Löhne Ost an West nicht mehr als ein Wunsch. Vom Wünschen allein ändert sich aber nichts, weiß Thomas Lißner nur zu gut. Der Gewerkschafter hat mit Betriebsräten und weiteren Mitgliedern der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) allein in diesem Jahr 80 Arbeitsniederlegungen in Sachsen auf die Beine gestellt, um Chefs dazu zu bewegen, dass sie ihre Mitarbeiter fair bezahlen, mehr Urlaub geben und in den Betrieben für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Darunter bekannte Firmen wie Bautz’ner Senf, Unilever Knorr in Auerbach, Teigwaren Riesa oder das Frosta Tiefkühlwerk in Lommatzsch.

Gewerkschafter Thomas Lißner.

„Wir sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Lißner. Die Leute verstehen, dass sich nur etwas ändert, wenn sie sich organisieren und selbst aufbegehren. Wo Betriebsräte entstehen, Beschäftigte in die Gewerkschaft eintreten, da ist Zukunft. Sie haben es satt, dass in manchen Betrieben noch immer bis zu einem Drittel weniger Lohn gezahlt wird als für die gleiche Arbeit im Westen.

