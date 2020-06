Dresden

Es ist aus Sicht der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die größte Baustelle der nächsten Jahre: Die Großenhainer Straße, die den Bahnhof Neustadt mit dem Betriebshof Trachenberge in Pieschen verbindet. Fast auf ganzer Länge muss die Strecke ausgebaut werden, damit dort die neuen, breiteren Stadtbahnwagen fahren können. Die sollen nicht nur auf der Linie 3, die auf der Großenhainer Straße verkehrt, als einer der ersten Straßenbahnlinien in Dresden zum Einsatz kommen, sondern müssen ja auch irgendwie zum Betriebshof gelangen. Deshalb starten die Verkehrsbetriebe nun ein großes Umbauprogramm.

Das zeichnet sich schon seit Längerem ab, kann aber nun erst verwirklicht werden: Für einen langen Abschnitt, der von der Conradstraße bis zur Haltestelle Liststraße reicht, gibt es nun Baurecht, wie die Landesdirektion Sachsen den DNN bestätigt. Eigentlich handelt es sich sogar um zwei getrennte Bauvorhaben, die die DVB zusammengelegt haben, um sie schneller abarbeiten zu können. Das soll nun im nächsten Jahr geschehen, wie DVB-Chefplaner Andreas Neukirch sagt. Er hat inzwischen einen ziemlich konkreten Plan, wie die Großenhainer Straße für die neuen Stadtbahnwagen fit gemacht werden kann.

Arbeiten beginnen im Januar 2021

Schwerwiegend ist dabei vor allem, was im nächsten Jahr passiert. Andreas Neukirch rechnet mit einer fast ganzjährigen Baustelle. Die Arbeiten sollen nach derzeitiger Planung im Januar 2021 beginnen und vor dem Advent enden. Knackpunkt dabei ist, dass der Betriebshof Trachenberge vom Netz genommen werden muss, weil er so gut wie nicht erreichbar ist, wenn an der Haltestelle Liststraße gebaut wird. Denn über dort liegende Weichen sollen die Straßenbahnen über die Harkort- und Bürgerstraße bis zur Gleisschleife Dreißigplatz gelangen und von dort über die Leipziger Straße in Richtung Stadtzentrum. So wird die Umleitung für die Linie 3 aller Voraussicht nach nächstes Jahr aussehen, solange die Bahnen dort fahren können.

Sobald an den entsprechenden Weichen gebaut wird, ist der Betriebshof Trachenberge nicht mehr zu erreichen. Deshalb sollen diese Arbeiten so gut es geht in den Sommerferien 2021 erledigt werden. Es gäbe zwar noch die Variante, in die Fritz-Reuter-Straße einzubiegen und von da über den Bischofsweg zu fahren. Da die Bahnen an der Kreuzung mit der Königsbrücker Straße nicht in Richtung Stadtzentrum abbiegen können, macht diese Strecke wenig Sinn. Sie müssten weiter über Bischofsweg, Görlitzer und Rothenburger Straße fahren – wo ein eingleisiger Streckenabschnitt den Durchlass extrem limitiert. „Und die Kreuzung Bischofsweg/ Königsbrücker Straße können wir nicht einfach für den Umleitungsverkehr umbauen“, sagt der DVB-Chefplaner.

Linie 3 für die neuen Straßenbahnen fit kriegen

Stattdessen suchen die Verkehrsbetriebe nach Unterstellmöglichkeiten für ihre Bahnen. Schon jetzt steht fest, dass nicht alle in den verbliebenen Betriebshöfen Gorbitz und Reick unterkommen können. Es kommt also auf die Hilfe von Partnern an. „Für uns bringen die Arbeiten 2021 große Einschränkungen im Verkehr mit sich“, warnt Andreas Neukirch.

Ist Ende 2021 das schlimmste überstanden, geht es fast nahtlos weiter. 2022 steht der Abschnitt unter den Eisenbahngleisen am Bahnhof Neustadt auf dem Programm. Dabei handelt es sich zwar nicht mehr um die Großenhainer Straße, weil die Straße nach der Vereinigung mit der Hansastraße diesen Namen trägt. Aber die Absicht ist dieselbe: Die Linie 3 für die neuen Straßenbahnen fit zu kriegen.

Trotz der Kürze des Abschnitts handelt es sich um eine schwierige Baustelle, weil es eng zugeht und die Haltestelle „ Bahnhof Neustadt (Hansastraße)“ komplett umgebaut wird. Sie wird dabei nicht nur barrierefrei ausgebaut, sondern auch so verschoben, dass die Stadt später angemessene Geh- und Radwege an der Hansastraße zwischen Bahnhof und Lößnitzstraße bauen sowie den zum Hansaplatz getauften Bereich hinter dem Bahnhofsgebäude umgestalten kann.

Weiträumige Umleitung für Fahrgäste der Linie 3

Weil die Haltestelle umgebaut wird, steht die kurze Umleitung über die Bahnhofstraße zur Leipziger Straße nicht zur Verfügung – Fahrgäste der Linie 3 müssen sich deshalb auf eine weiträumige Umleitung einstellen. Andreas Neukirch rechnet auch mit einer längeren Bauzeit. Sei werde „vielleicht nicht ganz ein Jahr dauern“, sagt er. „Aber unter der Brücke können wir nur mit Einbahnregelung bauen, das wird uns Zeit kosten“, sagt der DVB-Chefplaner.

Das ändert sich 2023. Dann steht der dritte Abschnitt im Gesamtprojekt an: Der Umbau der Großenhainer Straße zwischen Haltestelle Liststraße und dem bereits sanierten Abschnitt am Trachenberger Platz, der in etwa auf Höhe Zeithainer Straße endet. Die Pläne dafür werden noch diskutiert, weshalb es noch kein Baurecht gibt. Andreas Neukirch rechnet aber nicht mit größeren Problemen, das rechtzeitig zu bekommen. Im Vergleich zu den vorangegangenen Umbauten sei der Abschnitt schließlich überschaubar.

Für DVB-Kunden besonders von Bedeutung: Es kann bei eingleisigem Betrieb auf der Strecke gebaut werden. Umleitungen entfallen daher. Das bedeutet gleichzeitig, dass 2023 die neuen Stadtbahnwagen regelmäßig auf der Linie 3 zum Einsatz kommen können – wenn das jetzt für die Großenhainer Straße geschnürte Paket bis dahin auch so ankommt.

