2020 war Rekordjahr für Konsum Dresden

Der Konsum Dresden meldet für das zurückliegende Geschäftsjahr das beste Ergebnis seit 1995. Der regionale Lebensmittelhändler betreibt in und um Dresden 34 Konsum- und Frida-Märkte und beschäftigt nach eigenen Angaben 805 Mitarbeiter.

Bei einem Gesamtumsatz von 122,2 Millionen Euro (+9,3 Prozent gegenüber 2019) stand ein Betriebsergebnis von über 2,6 Millionen Euro in den Büchern. Der Gewinn lag bei 830 000 Euro.

Start für den Online-Shop in der Pandemie

Als Herausforderung bezeichnete Vorstandssprecher Roger Ulke am Donnerstag nicht nur die regelmäßig wechselnden Hygieneauflagen und Sicherheitsbestimmungen im Coronajahr. Vor allem habe man sich bemüht, stabile regionale Lieferantenbeziehungen zu pflegen und die Transportwege kurz zu halten. Ein bemerkenswerter Effekt der Covid-19-Pandemie sei gewesen, dass die Kunden seltener in den Märkten einkauften, dafür aber mehr. Der Durchschnittsbon sei um über 30 Prozent gestiegen, erklärte Ulke. Als Reaktion auf die Pandemie hat der Konsum Anfang 2020 seinen Onlineshop eröffnet, aus dem Lebensmittel und Getränke per Mausklick direkt nach Hause bestellt werden können.

Coronaprämien für die Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag gehörten der Genossenschaft einer Mitteilung zufolge 21 494 Mitglieder an. Diese erhöhten ihre Einlagen um mehr als zehn Prozent auf insgesamt 7,712 Millionen Euro. Ausgeschüttet wurden an die Mitglieder fast 518 200 Euro. Für das Engagement in der Pandemie zahlte der Konsum seinen Mitarbeitern Prämien von insgesamt mehr als einer Million Euro.

Neuer Konsummarkt für Bannewitz

In seine Märkte investierte der Lebensmittelhändler im vergangenen Jahr mehr als 5,4 Millionen Euro. Auch für das laufende Geschäftsjahr kündigt Ulke umfangreiche Investitionen an. Seit Anfang August sei der Markt auf der Schandauer Straße für Sanierungsarbeiten geschlossen und wird ab November 2021 wieder mit veränderter Regalstruktur und modernster Technik eröffnen. In Bannewitz entstehe ein neuer Konsum-Markt, der bereits ab dem Ostergeschäft 2022 in Betrieb sein soll.

Von Barbara Stock