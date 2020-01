2019 brachte Dresden einen Wärmerekord

Dresden

Die Zahlen liegen vor: Das Jahr 2019 brachte klimatisch in Dresden wieder Rekorde. Die Jahresdurchschnittstemperatur lag bei 11,2 Grad. Das ist 0,1 Grad mehr als 2018 und damit die höchste bisher gemessene Jahresmitteltemperatur für Dresden seit Aufzeichnungsbeginn 1961, teilt die Stadtverwaltung Dresden mit.

In elf Monaten war es wärmer als normal

Deutschlandweit war das Jahr 2019 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit einer Mitteltemperatur von 10,3 Grad zusammen mit dem Jahr 2014 das bisher zweitwärmste beobachtete Jahr seit dem Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1881.

Einen Rekord brachte der Juni 2019 in Dresden. Denn er war mit einer Monatsmitteltemperatur von 22,1 Grad (+5,8 Grad) der wärmste Juni seit 1961. „Eine Überschreitung der Durchschnittstemperatur um fünf Grad ist extrem selten und wurde in allen Monaten seit 1961 neun Mal erreicht“, so die Stadt.

Auf Platz zwei der wärmsten Juni-Monate seit 1961 folgen der Juni 2003 mit 20,1 Grad Monatsmittel und der Juni 1992 mit 19,2 Grad.

Insgesamt waren 2019 elf Monate wärmer als normal. Dem schon genannten Juni folgen Februar (+3,6 Grad) und Dezember (+3,5 Grad) als Spitzenreiter. Einzig der Mai 2019 blieb zu kühl (-1,3 Grad). Zudem gab es im vergangenen Jahr gerade einmal sechs Eistage (Tage an denen die Maximumtemperatur unter null Grad Celsius bleibt). Das ist die viertniedrigste Zahl, teilt die Stadt mit. 2018 gab es 16 Eistage, normal wären laut Durchschnittswert (1961–1990) 27 Eistage.

Heiztage (die Temperatur bleibt unter 15 Grad Celsius) gab es dagegen im vergangenen Jahr 239, das sind 19 mehr als 2018. Der Durchschnittswert der Klimareferenzperiode in diesem Fall beträgt 273 Heiztage.

Das Stadtgrün leidet unter Trockenheit

In Sachen Niederschläge sah es 2019 in Dresden zwar ein bisschen besser aus als 2018, trotzdem war es das dritte Jahr in Folge wieder zu trocken. Mit 503 Millimetern sei ein Defizit von 25 Prozent gegenüber dem Jahresmittel der Klimareferenzperiode 1961–1990 zu verzeichnen.

Schaut man sich die Zeit seit 1961 im Jahresniederschlagsdiagramm an, sieht man starke Schwankungen. Es gab 26 Jahre, in denen die Jahresniederschlagssumme über 100 Prozent lag, 33 Jahre lag sie darunter. Sehr trockene Perioden gab es zum Beispiel 1961–1964, 1982–1985 oder auch 2003–2006.

Mehr Niederschlag als im jeweiligen Monat normal brachten im vergangenen Jahr der Januar (143%), Februar (119%), März (109%) und der Oktober (120%). Der Juli kam mit 91 Prozent nahe an das Niederschlags-Monatsmittel. Aber in allen anderen Monaten fiel viel zu wenig Regen. Am trockensten war es mit 22,7 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter im Juni (31%). Auf Platz zwei liegt der Dezember (43%).

Fällung einer abgestorbenen Blutbuche auf dem Albertplatz im Oktober 2019. Quelle: Steffen Löbel

Allerdings gab es seit 1961 vier Jahre, in denen es im Juni noch trockener war als 2019: Spitzenreiter ist der Juni 1962 mit nur 17,8 mm Niederschlag, gefolgt vom Juni 2003 mit 21,50 mm, dem Juni 1994 mit 22 mm und dem Juni 1983 mit 22,5 mm Niederschlag.

Dass das Stadtgrün unter der Trockenheit und auch unter der Hitze leidet, kann jeder sehen, der mit offenen Augen durch die Stadt geht. Während die Anzahl der Baumausfälle 2017 noch bei 78 lag, waren es 2018 bereits 140. Im vergangenen Jahr starben 385 Straßenbäume (Stand November).

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft testet derzeit 20 Baumarten im Stadtgebiet, die besser an Hitze, Trockenheit, aber auch Frost angepasst sind. Zu den Arten gehören laut Stadtverwaltung der Amberbaum, die Hopfenbuche und der italienische bzw. französische Ahorn. In den nächsten Jahren werde geprüft, wie gut diese Arten in Dresden gedeihen. Ziel ist es, den Baumbestand nach und nach an die veränderten Klimabedingungen anzupassen.

Von Catrin Steinbach