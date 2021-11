Dresden

Bei einem Weltuntergang, so empfahl der österreichische Satiriker Moritz Gottlieb Saphir in der Mitte des 19. Jahrhunderts, solle man nach Dresden emigrieren, weil dort alles dreißig Jahre später geschehe.

Ganz andere Gründe für eine mögliche Emigration nach Dresden empfiehlt wenig später der Anarchist Werchowenskij in Dostojewskijs Roman „Die Dämonen“ (in der neusten Übersetzung von Swetlana Geier „Böse Geister“) an. Die Stadt habe noch nie eine Epidemie erlebt, man könne schnell seine Geldanweisungen aus der Heimat beziehen, sie berge „sogenannte Kunstschätze“, besitze eine „eigene kleine Taschenschweiz“, kurz, sie sei ein „Schatz in der Tabaksdose“.

Dostojewskij liebte Dresden sehr

Der am 11. November 1821 in Moskau geborene Dostojewskij* wusste, wovon er spricht, verbrachte er doch insgesamt über zwei Jahre in der Elbestadt. Er „liebte Dresden sehr, hauptsächlich wegen seiner berühmten Gemäldegalerie und der schönen Gärten in der Umgebung, und fuhr auf allen Reisen unbedingt einmal dort hin“, schreibt seine zweite Frau Anna Grigorjewna Dostojewskaja, geborene Snitkina, in ihren Erinnerungen.

Aller Anfang ist schwer

Dabei muss die erste Begegnung mit der Stadt im Juni 1862 alles andere als angenehm gewesen sein. Es gäbe „nichts Widerwärtigeres als den Typ der Dresdner Frauen“, heißt es in den „Winteraufzeichnungen über Sommereindrücke“.

Weitere kurze Aufenthalte, meist Zwischenstationen bei ausgedehnten Reisen folgten, doch schon da tat er das, was später in „Die Dämonen“ einfließen sollte, er besuchte die Galerie, wartete auf Geldanweisungen seines Bruders oder besorgte sich bei russischen Bekannten Geld. Und Geld war auch der Anlass für den ersten längeren Dresden-Aufenthalt, denn als er im Mai 1867 aus Berlin kommend hier eintraf, war der verschuldete Autor von einer Zwangsvollstreckung bedroht.

Um die Dresdner Frauen indes kümmerte der 46-Jährige sich wenig, war er doch frisch verheiratet und reiste gemeinsam mit seiner Frau, der knapp 21-Jährigen Stenotypisten Anna Grigorjewna, die ihm im Herbst davor beim Abfassen des Romans „Der Spieler“ behilflich gewesen war.

Vom Neumarkt in die Johannisgasse

Das Hotel „Stadt Berlin“ am Neumarkt, in dem das Paar abgestiegen war, erwies sich als zu teuer, so dass man schon am nächsten Tag in eine von einer Musiklehrerwitwe vermietete möblierte Wohnung in der Johannisgasse umzog. Nun wurden neben der Galerie auch der Zoo, verschiedene Gasthäuser und Parks sowie die Sächsische Schweiz besucht.

Durch die Aufzeichnungen seiner Frau ist die Zeit nahezu lückenlos dokumentiert, wobei sie auch den Ehealltag stenographierte, was dem eifersüchtigen Ehemann ganz und gar nicht recht sein konnte.

Trotz Kritik verließ er Dresden mit aufrichtigem Bedauern

Die große Anzahl der in Dresden lebenden Russen hatte auch für Dostojewskij Vorteile, in manchen Cafés lagen russische Zeitungen aus, und man konnte in den Leihbibliotheken russische Bücher lesen, was der Autor, der zwar auch Deutsch sprach, eifrig nutzte.

An Kritik an Dresden sparte er dennoch nicht, mal war der sächsische Wein zu sauer, mal sah er „die häßlichste Bevölkerung, die man sich nur denken kann“. Dennoch, als er am 3. Juli Richtung Baden-Baden abreiste, verließ er die Stadt mit „aufrichtigem Bedauern“ und war überzeugt bald wiederzukommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (l) und Russlands Präsident Wladimir Putin am Dresdner Elbufer nach der Enthüllung des Dostojewski-Denkmals. Die Bronze-Staue des russischen Dichters (1821-1881) steht zwischen dem Sächsischen Landtag und dem Kongresszentrum. Den Entwurf lieferte der russische Bildhauer Alexander Rukawischnikow. Quelle: Matthias Hiekel

Dostojewskijs Rückkehr nach Dresden

Das geschah Mitte August 1869, diesmal würde er fast zwei Jahre bleiben, unterbrochen nur von einigen Kurzreisen, zum Beispiel nach Bad Homburg, wo er vergebens versuchte, seine ständige Geldnot im Spiel zu besiegen. Die erste Wohnung des Paares lag in der Victoriastraße, wo im September die Tochter Ljubow geboren wurde und wo zeitweise auch Verwandte seiner Frau Unterkunft fanden, später zog man an die Bürgerwiese.

Trotz einiger Rückschläge waren die fast zwei Jahre literarisch eine fruchtbare Zeit. Dostojewskij schrieb in Dresden „Die Dämonen“ und beendete den Roman „Der ewige Gatte“, der neben anderen Büchern Jahrzehnte später auch im Dresdner Verlag von Heinrich Minden erscheinen sollte.

Dennoch war es eine chaotische Zeit, die Geldsorgen blieben, die Spielsucht auch, dazu kamen Krankheiten und der Deutsch-Französische Krieg, in dessen Folge er ein Aufflammen des deutschen Chauvinismus beobachtete, der sich bald auch gegen die Russen wandte.

Des Geldes wegen zurück nach Russland

Der Anlass zur Rückkehr nach Russland war das aber nicht, es war vielmehr jener, der ihn schon oft hatte auf Reisen gehen lassen: Aus der Heimat war ein größeres Honorar eingetroffen.

Als in Dresden alle Schulden beglichen und verpfändete Sachen eingelöst waren, brach er auf, verbrannte aus Angst vor den russischen Behörden, die Dostojewskij schon einmal 1849 verhaftet und in sibirische Verbannung geschickt hatten, die Handschriften der bereits gedruckten Romane und verließ am 17. Juli 1871 die Stadt, an seiner Seite seine erneut schwangere Frau. Knapp zehn Jahre später, am 9. Februar 1881, starb Dostojewskij in Sankt Petersburg.

Struppig und in abgetragenen Kleidern

Stefan Zweig hat in seinem Essay „Drei Meister“ das Leben Dostojewskijs im Ausland so zusammengefasst: „... die Zeitgenossen sind da, aber er weiß von ihnen nichts und sie nichts von ihm. Wie ein großes gefährliches Tier, struppig und in abgetragenen Kleidern, schleicht er aus seiner Arbeitshöhle scheu auf die Straße, immer den gleichen Weg, in Dresden, in Genf, in Paris: ins Café, in einen Klub, um russische Zeitungen zu lesen.“

Seit 2006 steht in der Nähe des Sächsischen Landtages ein vom russischen Bildhauer Alexander Rukawischnikow geschaffenes Denkmal für Dostojewskij.

*In jüngster Zeit hat sich die Schreibweise Dostojewskij gegenüber Dostojewski durchgesetzt. Die wissenschaftliche Transliteration lautet Dostoevskij.

Von Jens Wonneberger