1820 wurde der Botanische Garten in Dresden gegründet. Warum dabei die Befreiungskriege mit der Völkerschlacht bei Leipzig eine Rolle spielten und der erste Gartendirektor, dem die Stadt Dresden so viel zu verdanken hat, in Vergessenheit geraten ist, erklärt der Botanikprofessor und heutiger Gartendirektor Christoph Neinhuis.