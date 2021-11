Dresden

Wenn am 9. November in der Neuen Synagoge Dresden anlässlich des Jubiläums Festreden gehalten werden, dann wird sein Name sicherlich fallen, dann muss er fallen. Ohne ihn hätte es die Synagogenweihe nicht gegeben, jedenfalls nicht schon 2001. Die Rede ist von Siegfried Reimann. 2014 ist er 84-jährig gestorben – mit der Gewissheit, einiges in Dresden in Gang gesetzt zu haben. Wie eben auch den Bau des jüdischen Gotteshauses.

Goldenbogen: Den Mut für ein neues Haus hatte damals niemand in der Gemeinde

„Wir hatten die kleine Synagoge, dort waren wir nach der friedlichen Wende zu hohen Festtagen nicht mehr als 60 Gläubige,“ erinnert sich Nora Goldenbogen, damals Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dresden. Das kleine Gotteshaus in der Fiedlerstraße aber habe sich, so erzählt sie weiter, mit dem Zustrom der Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetrepubliken zu einem Problem entwickelt. „Die Synagoge reichte hinten und vorne nicht. Da kam zum ersten Mal der Gedanke auf: Wir brauchen ein neues Haus. Aber es blieb bei dem Gedanken. Denn für so etwas braucht man Mut, den jedoch hatte damals niemand in der Gemeinde,“ sagt Goldenbogen, die heute Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden ist. Für solch eine Idee brauche man Freunde, Freunde wie Siegfried Reimann.

Judentum war schon zu DDR-Zeiten Reimanns Thema

1993 regte der protestantische Pfarrer den Bau einer neuen Synagoge an. Wer ihn kannte, wunderte sich nicht darüber. Als 15-jähriger hörte Siegfried Reimann im April 1945 heimlich Radio London – und war erschüttert von dem, was britische Soldaten über das Konzentrationslager Bergen-Belsen berichteten. Jahre später begriff er, dass Erschütterung allein nicht reicht, dass er handeln muss. Und er handelte. Schon zu DDR-Zeiten versuchte er mit Veranstaltungen, den latenten Antisemitismus des Regimes zu durchbrechen. Das war Anfang der 1980er Jahre, da gründete er zusammen mit sechs Gleichgesinnten den Arbeitskreis „Begegnung mit dem Judentum“.

Der evangelische Pfarrer Siegfried Reimann – hier 2003 – war Vorsitzender des Synagogen-Fördervereins und hat den Bau des Hauses maßgeblich vorangetrieben. Quelle: Dietrich Flechtner

Als von Dresden 1990 der Ruf in die Welt ausging, die Frauenkirche wieder aufzubauen, erinnerte der Protestant an die Pogromnacht 1938, in der die Nationalsozialisten auch die Dresdner Synagoge brandschatzten. Ohne den Brand der Synagoge hätte es auch keine Zerstörung der Frauenkirche gegeben, das dürfe man nicht vergessen, sagte Siegfried Reimann schon damals. Er sagte es immer und immer wieder – egal, ob er vor Schulklassen sprach oder vor dem Stadtrat, um die Stadtgesellschaft von einer neuen Synagoge zu überzeugen.

Unschlagbare Argumente für eine neue Synagoge

„Seine Argumente waren einfach auch unschlagbar,“ erinnert sich Thomas Kübler. Der Direktor des Stadtarchivs Dresden hatte den ehemaligen Pfarrer der Annenkirche in dieser Zeit oft erlebt. Siegfried Reimann habe letztendlich auch den damaligen Oberbürgermeister Herbert Wagner überzeugt – mit folgendem einfachen Satz: „Es ist an der Zeit, neben dem Barockbau auch wieder eine Synagoge in Dresden zu errichten.“ Reimann sei charismatisch gewesen, habe sich sehr schnell Verbündete gesucht, wohl wissend, dass er solch eine Geschichte nicht allein stemmen kann.

Gemeinsam mit dem dann 1996 ­ gegründeten Förderkreis sammelte Siegfried Reimann mehr als vier Millionen Mark, umgerechnet über zwei Millionen Euro an Spenden in aller Welt für den Neubau der Synagoge ein.

Es war der erste große Bau einer jüdischen Gemeinde in Ostdeutschland. Als er am 9. November 2001, 63 Jahre nach der Reichspogromnacht, eingeweiht wurde, saß Siegfried Reimann gemeinsam mit seiner Frau in der ersten Reihe. „Siegfried Reimann war wirklich für uns ein Glücksfall“, meint Nora Goldenbogen. „Niemand in der Gemeinde hatte damals die Kraft dazu gehabt, die Energie.“

Zum 20. Jahrestag der Synagogenweihe sendet das MRD-Fernsehen am 9. November 2021 um 21 Uhr den Beitrag „Unterm Davidstern - Jüdisches Leben in Dresden“

Von Adina Rieckmann