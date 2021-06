1904 trafen sich in Dresden 80 Abgeordnete der International League for the Reform of Women’s Dress. Ob Oskar Zwintschers Gemälde „Bildnis einer Dame mit Zigarette“ mit der damals in der sächsischen Residenzstadt tagenden und auch sonst aktiven Frauenbewegung in Verbindung steht, lässt sich beim aktuellen Forschungsstand nicht eindeutig feststellen.