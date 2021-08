Dresden

Die KinderTraumZauberStadt, kurz Kitrazza ist ein Ort, „wo Erwachsene erstmal grundlegend nichts zu sagen haben”, erklärt Projektleiterin Susa Rühle. Insbesondere nach Corona und allen dazugehörigen Beschränkungen sei es wichtig, den Kindern einen Raum zu bieten, der ihnen ganz viel Freiheit gibt.

Die Erwachsenen müssen sich raushalten

Dieses Jahr kamen 205 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren zusammen, um sich ihre eigene Welt zu erschaffen. Auf den Hufewiesen in Dresden-Trachau hatten sie vom 26. Juli bis zum vergangenen Freitag Gelegenheit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und ihre Ideen zu verwirklichen.

Zum 18. Mal organisierte die Outlaw Kinder und Jugendhilfe gGmbh das Projekt, wobei sich die Erwachsenen allerdings aus jeglichen Angebotsgestaltungen raushalten. Errichtet werden im Voraus ausschließlich Werkstatt, Medienanschlüsse, eine Küche und Sanitäranlagen. Der Rest ist der Initiative der Kinder überlassen.

Ben, Armin und Tim (v.l.) konnten in der selbst gebauten Hütte Schutz vorm Regen suchen. Quelle: Dietrich Flechtner

So entstehen auf dem Gelände Baumhäuser, eine Feuerwache und ein Kiosk. Austoben können sich die Kinder aber auch bei Theaterangeboten oder bei kulinarischen Aktivitäten. Im Raz, dem Versammlungszelt der Kinder, treffen sich alle zweimal täglich, um über Regeln, Ideen und Vorhaben zu sprechen. Wer will, kann sich zu Wort melden und etwas auf die Tagesordnung setzen. Es wird über alles abgestimmt. „Alle, die wollen, müssen aufstehen, alle anderen müssen sitzenbleiben”, erzählt der neunjährige Richard Germeroth. Er baut und kocht am liebsten. Trotzdem ist er froh, dass die Erwachsenen das Mittagessen übernehmen: „Die sind beim Kochen eher gelernt”. Sein einziger Verbesserungswunsch wäre: Mehr Baumaterial. Eine Materialnot hat auch der neunjährige Finley Burg festgestellt.

Projekt vor allem dank Sponsoren unmöglich

Susa Rühle erklärt dies damit, dass Kitrazza zwar von der Stadt gefördert wird, die Mittel aber lange nicht ausreichen. Sie betont, wie wichtig langjährige Sponsoren und alle ehrenamtlichen Helfer für das Projekt sind, die das ganze möglich machen. Jetzt, wo das Ende der kleinen Oase vor der Tür steht, fällt der Abbau wie jedes Jahr schwer. Und manche Kinder werfen die Frage nach dem Zweck der ganzen Arbeit auf. Die Veranstalter antworten, dass es um Kreativität, eigenständiges Ausprobieren und vor allem um die Förderung von Initiative geht. Sie sehen sich nicht nur als Programmanbieter, sondern auch in pädagogischer Verantwortung.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun geht das Projekt zwar vorerst zu Ende, ist aber für nächstes Jahr wieder angesetzt. Das erleichtert den Abschied etwas. Manche, die sich noch nicht abschließend verabschieden wollen, lassen sich von ihren Eltern auch ihre Baukonstruktionen für den Garten daheim abholen. Die Idee, den Kindern Eigenständigkeit und Durchsetzungsvermögen zu vermitteln, scheint also Früchte zu tragen.

Von Charlotte Wienberg