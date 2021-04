16-Jähriger nach Fitnessübung in der Notaufnahme – Dresdner Gericht verurteilt „Trainer“

Dresden

„Ich werde diesen Sport nicht mehr in der EU anbieten, weil er hier nicht akzeptiert wird. In Russland sieht man das anders“, sagte Erik P. am Donnerstag im Amtsgericht. Das ist vielleicht auch besser so. Viele Anhänger hat ihm seine besondere Trainingsmethode nicht eingebracht, dafür eine Verurteilung wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie Nötigung.

Die Probestunde wird zur Tortur

„Ich bin der Erfinder eines speziellen Muskelkompressionstrainings“, sagte der 38-Jährige. Wie das genau funktioniert war schwer zu verstehen, obwohl der Fitnesstrainer – den Schein hat ihm das Jobcenter als „Maßnahme“ finanziert – darüber dozierte. Einem 16- Jährigen bekam die Methode jedenfalls gar nicht gut. Nach einer Übungsstunde landete der in der Notaufnahme – laut Anklage mit Hämatomen, Kratzern, einer Thorax- und Schädelprellung.

Der Junge wollte sich sein Taschengeld aufbessern und hatte per Annonce seine Dienste als Autowäscher angeboten. Erik P. meldete sich, allerdings suchte er keinen Autowäscher, sondern einen Probanten, der seine tollen Trainingsmethoden in einem Video demonstriert. Man traf sich, er nahm den Jungen zu einer Probestunde mit in seine Wohnung.

Ein exzentrischer Narzisst

Erik P. ließ den 16-Jährigen Liegestütze machen, setzte sich während dessen auf ihn, drückte ihm die Fäuste in den Bauch und auf die Brust, befestigte Schraubzwingen an dessen Oberarmen und ließ ihn weiter trainieren. Der Junge war völlig überfordert, bekam keine Luft mehr, aber Panik und Schmerzen und schrieb voller Verzweiflung seinem Vater ein Nachricht: „SOS“. Als der Vater anrief, durfte er gehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderer Jugendlicher hätte einfach aufgehört oder sich den Fitnesstrainer selbst zur Brust genommen. Nur: Der 16-Jährige ist zu 70 Prozent behindert. Er hat ein psychisches Problem, dass sich nach dem Vorfall noch verstärkte.

Erik P. wiegelte ab – alles nicht so schlimm, alles im Sinne des Sports und des besonderen Trainingsprogramms. Von Schuldbewusstsein keine Spur. Dabei hat er selbst ein Problem – Gutachter hatten ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit exzentrischen Zügen bescheinigt – aber er ist voll schuldfähig und schon einschlägig verurteilt worden. Dieses und ein weiteres Urteil flossen am Donnerstag in die Entscheidung mit ein: Gesamtstrafe zwei Jahre und sechs Monate.

Von ml