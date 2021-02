Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden will für rund 40 Millionen Euro auf dem Gelände des ehemaligen Kohlebahnhofs an der Freiberger Straße eine fünfzügige Oberschule mit einer Drei-Feld-Sporthalle errichten. Der Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) hat jetzt erste Visualisierungen des Bauvorhabens vorgelegt. Die 150. Oberschule soll den Plänen zufolge am 31. Juli 2024 in Betrieb gehen.

U-förmiger Baukörper mit Tiefgarage

Städtebaulich soll der Gebäudekomplex aus einem u-förmigen Baukörper bestehen, der sich in die drei Bausteine „Lernhaus“, „Gemeinschaftshaus“ und Sporthalle gliedert. Eine untergelagerte Tiefgarage und ein aufgesetztes Außensportfeld sind ebenfalls Bestandteil der Planungen. Außerdem lassen die Planer auf dem Grundstück Platz für ein zweites Schulgebäude als Option.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schulhof mit den angrenzenden Sportanlagen soll sich nach Norden zum Weißeritz-Grünzug öffnen und den Schulstandort mit den öffentlichen Grünanlagen vernetzen. Das „Lernhaus“ soll fünf Geschosse erhalten, das „Gemeinschaftshaus“ dagegen nur vier Etagen.

Dachbegrünung und Photovoltaikanlage

Vor dem Haupteingang ist ein Vorplatz geplant. Für die Dächer ist eine extensive Dachbegrünung vorgesehen, für die Sporthalle zusätzlich eine Fassadenbegrünung. Die Planer wollen auch eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 440 Quadratmetern installieren. Damit könnten 80 Prozent der benötigten Elektroenergie selbst erzeugt werden. Der Geschäftsbereich geht von jährlichen Betriebskosten in Höhe von 600 500 Euro und Instandhaltungskosten in Höhe von 94 400 Euro für den Neubau aus.

Standort verkehrstechnisch exzellent erschlossen

Der Baustart ist für Mai 2022 geplant. Die Stadtverwaltung rechnet mit Fördermitteln für das Bauvorhaben. Der Standort ist verkehrstechnisch exzellent erschlossen: Neben der Nähe zum S-Bahn-Haltepunkt World Trade Center und mehreren Straßenbahnhaltestellen ist auch das Radwegenetz gut ausgebaut.

Weitere Gespräche über andere Nutzungsmöglichkeiten

Donhauser erklärte auf Anfrage, dass mit der Vorlage zur 150. Oberschule die Debatte über die Nutzung des Grundstücks noch nicht abgeschlossen sei. „Ich werde weitere Gespräche zu anderen Nutzungsmöglichkeiten führen“, kündigte er an. Der Bildungsbürgermeister hatte unter anderem den Umzug des Gymnasiums Gorbitz an die Freiberger Straße ins Gespräch gebracht, was aber politisch umstritten ist.

„Ich halte es aber für ein starkes Zeichen, dass wir über ein Neubauvorhaben für 40 Millionen Euro sprechen“, erklärte Donhauser. „Das zeigt, welch hohen Stellenwert der Schulhausbau in Dresden genießt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig