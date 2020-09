Dresden

150 Jahre Dresdner Philharmonie sind ein Grund zum Feiern, auch wenn just dieses Jubiläum wegen der Corona-Pandemie in einem ganz anderem Licht steht als ursprünglich geplant. Überschattet werden soll diese besondere Spielzeit vom Virus aber möglichst nicht, hofft Intendantin Frauke Roth im DNN-Gespräch mit Michael Ernst.

Frage: Ein solches Jubiläum begleitet man in seiner Amtszeit zumeist nur ein einziges Mal; was ist das für ein Gefühl für Sie, Frauke Roth?

Anzeige

Frauke Roth: In erster Linie ist das gar kein Gefühl, sondern ein Prozess. Der hat bereits begonnen, als ich vor fünf Jahren diese Intendanz übernommen habe. Damals haben wir mit intensiven Recherchearbeiten zur Orchestervergangenheit begonnen. Den gesamten Erkenntnisgewinn in diesem besonderen Jahr 2020 nun auf einen Punkt zu bringen, das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Aber zunächst einmal bin ich stolz auf die Resultate dieses Prozesses. Was wir in den vergangenen Jahren in unserem Archiv, mit wissenschaftlichen Arbeiten und besonders in Sachen Digitalisierung erreicht haben, ist wirklich beachtlich.

Weitere DNN+ Artikel

„Musik kann und darf nicht gekapert werden“

Sind 150 Jahre orchestraler Vergangenheit eher Lust oder auch eine Last?

Diesem Thema stellt man sich in Dresden ja ohnehin. Die Frage der Tradition spielt hier eine außerordentlich große Rolle. Für mich ist das sowohl persönlich als auch beruflich eine Triebfeder für das Schaffen in der Gegenwart und hoffentlich auch in der Zukunft. Aus meiner Sicht ist unsere Tradition so etwas wie die DNA der Orchester-Persönlichkeit. Insofern ist das weder Lust noch Last, sonders etwas, das uns bestimmt. Ich sehe mich für die Kernkompetenzen dieses Orchesters verantwortlich und habe die Aufgabe, sie zeitgemäß zu entwickeln. Also mit dem Orchester und seiner DNA für unser Publikum zu arbeiten. Insofern ist Tradition auch etwas, das uns speist.

Dresden scheint heute zerrissener denn je. Kann ein bürgerliches Orchester helfen, diese Risse wieder zu kitten?

Kunst und speziell die Musik kann und darf nicht gekapert werden. Das dürfen wir nie zulassen. Dass dies schon mal anders war, wissen wir. Darum ist es natürlich für alle, die jetzt Verantwortung tragen, sehr wichtig, Haltung zu beziehen.

Zugleich ist jedes große Orchester auch ein Abbild der Gesellschaft und vereint deren unterschiedliche Strömungen. Insoweit sind wir auch immer ein Brennglas für die städtische Gesellschaft, was schön ist, weil man unterm Brennglas Dinge bekanntlich auch besser sehen und beobachten kann.

Auf jeden Fall sind wir für alle Menschen da, so ist unsere Aufgabe definiert. Wir hoffen, dass sich unser Publikum bei uns bildet, sich erfreut, oder seine musikalische Bildung auch bewusst erweitert. Ich denke, dass wir wirklich keine Grenzen haben. Wir haben aber einen großen Anspruch, der heißt Qualität. Darauf bestehen wir.

Wichtig ist, dass wir uns von der Musik gemeinsam berühren lassen und dass dadurch eine Verbindung entsteht. Solange das passiert, habe ich die Hoffnung, dass ein Diskurs unterschiedlicher Meinungen, ein Austausch unterschiedlicher Rezeptionseinstellungen gelingen kann.

Jubiläum ist mehr als „nur“ Konzerte

All diese Ziele sind nun just zum Jubiläum durch die Corona-Krise gefährdet. Wie gehen Sie damit um?

Ich hatte mich in der Zusammenarbeit mit Chefdirigent Marek Janowski natürlich sehr darauf gefreut, dieses Jubiläum gemeinsam mit ihm und der Dresdner Philharmonie zu begehen. Niemand kennt das für dieses Orchester bestimmende Repertoire so gut und kann es so maßgeblich gestalten wie er. Da hatten wir eine Reihe von Dingen geplant, etwa Beethovens „Missa solemnis“ zur Saisoneröffnung, die jetzt leider nicht stattfinden können.

Das sind Entwicklungen, die in diesem Jahr alle betreffen. Janowski wäre allerdings nicht Janowski und unsere Zusammenarbeit nicht so, wie sie sich inzwischen ausgeprägt hat, wenn wir nicht schnell hochwertige Alternativen gefunden hätten.

Das Jubiläum ist mehr als „nur“ Konzerte und somit auch mehr als das, was Corona nun verhindert. Trotzdem dämpft diese für uns alle völlig neue Situation, in der alles, was eben noch fest geplant war und morgen womöglich hinfällig sein kann, die gemeinsame Vorfreude. Diese Erfahrung lässt sich nicht auslöschen. Vielleicht wird die Ressource Orchester dadurch noch kostbarer.

Aber wir planen nach wie vor unsere Festwoche Ende November, die von Kammermusik über Zeitgenössisches bis hin zum großen Festkonzert unter Leitung von Maestro Janowski all das widerspiegeln soll, was die Dresdner Philharmonie ausmacht.

Massive Auswirkungen auf das Spielgeschehen

Wie gravierend sind die Folgen des nun eingeschränkten Spielbetriebs?

Als Mitte März der Saal stillgelegt wurde, mussten alle verkauften Karten rückabgewickelt werden. Was sonst Einzelfälle sind, mal ein Konzert abzusagen – in meiner gesamten Karriere ist das wohl ein oder zweimal vorgekommen – oder mal eine Konzertkarte erstatten zu müssen, das wurde plötzlich zur erdrückenden Normalität. Da sind siebenstellige Summen zurückgeflossen. Abonnements für die kommende Saison wurden ausgesetzt. Darüber hinaus mussten wir uns mit Veranstaltern abstimmen, ob Termine ganz abgesagt oder vorerst nur verschoben werden sollen.

Insofern gab es massive Auswirkungen auf das eigene Spielgeschehen, das Vermietungsgeschäft und die gesamte Einnahmesituation sowie auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in Kurzarbeit schicken mussten.

Was die Auswirkungen auf die nächsten Jahre und den künftigen Haushalt betrifft, da gab es harte, aber fachbezogene und lösungsorientierte Gespräche zwischen den kommunalen Fachbereichen und direkt mit uns. Ich hoffe, dass Publikum, Künstler und Politik dieses Konzept unseres Hauses für eine Übergangszeit mitgetragen werden.

Da nun die Einnahmesituation wegen der Saalkapazität eine andere ist, muss dem auch in Verhandlungen um Künstlergagen maßvoll Rechnung getragen werden.

Inneren Kompass behalten, besonders in so hoher See wie jetzt

Wie planen Sie sich angesichts der auf unabsehbare Zeit offenen Fragen?

Da ändert sich natürlich einiges. Das Spielplanbuch für 2020/21, das mir sehr am Herzen lag, haben wir zurückgezogen und erst einmal nur unsere neuen Pläne für September publik gemacht. Am 21. September werden wir die Vorhaben von Oktober bis Januar veröffentlichen und uns damit auf eine Situation festlegen, die nicht die alte Normalität ist.

Wir können von Glück reden, diesen modernen Saal zu haben, dessen Klimaanlage einen kompletten Luftaustausch organisiert und nicht nur eine Umwälzung. So können wir mit den gebotenen Abstandsregeln nun wieder bis zu 800 Menschen empfangen.

Ihr Vertrag wurde jüngst verlängert - eine Würdigung bisheriger Arbeit als Verpflichtung für die Zukunft?

Ich glaube, dass wir in den vergangenen fünf Jahren eine ganze Menge geschafft haben und als Team hier im Haus gut funktionieren. Wenn all das zu einer Verlängerung meines Vertrags geführt hat, ist das natürlich eine große Bestätigung und auch eine Freude. Dass der Stadtrat dies als Souverän überfraktionell ohne Gegenstimmen umgesetzt hat, ist schon ein enormer Rückenwind für unsere Arbeit. Für mich persönlich steht immer die Frage, ob man für seine Einrichtung noch etwas zu sagen hat oder nicht. Ich habe das sehr deutliche Gefühl, dass ich hier noch lange nicht fertig bin.

Mein Anspruch ist es, jeden Tag etwas besser, etwas vielfältiger und etwas mehr mit der Kernkompetenz auf die jetzige Situation zu reagieren, damit wir am Ball bleiben und für die Zukunft Strahlkraft entwickeln. Da wünsche ich mir, den inneren Kompass zu behalten, besonders in so hoher See wie jetzt. Ich denke aber, dass die Vielfältigkeit des Teams und auch die erfahrene Sicht von Marek Janowski uns bisher gut geführt haben. Die Dresdner Philharmonie wäre ja nicht die Dresdner Philharmonie, wenn sie nicht einige höchst fragile Situationen gemeistert hätte. Da ich das weiß – in diesem Jubiläumsjahr erst recht – bin ich überzeugt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und mit dem Orchester gut aufgestellt in die Zukunft gehen.

www.dresdnerphilharmonie.de

Von Michael Ernst