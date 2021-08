146.Dresdner Heft widmet sich der Gartenkultur

Dresden

„König Friedrich August I.und sein Neffe Friedrich August II. waren einst der Botanik derart zugetan, dass sie den Hofgarten des benachbarten Wallgartens zur Arbeit im Botanischen Garten abstellten – und wiesen diesen an, „von sämmtlichen Gehölzen welche in und um Dresden zur Anpflanzungen benutzt sind, ein hübsches Exemplar zur Kenntniss aller derer, welche sich dafür interessieren“, anzupflanzen.

Das ambitionierte Bildungsprojekt scheiterte auf der Brühlschen Terrasse jedoch am „Frevel der Kinder und Erwachsenen“, die unter anderem ganze Rosensträucher entwendeten, wie Stefanie Krihning in ihrem Beitrag „Vom höfischen zum öffentlichen Grün“ zum aktuellen Dresdner Heft schreibt. Darin führt sie auch vor Augen, dass Dresden nicht zuletzt den Albertinern die Anlage einer Reihe von Gärten zu verdanken hat, „die nach mehr oder minder wechselvoller Geschichte in die öffentliche Hand übergingen und heute einen wichtigen Bestandteil des Dresdner Stadtgrüns bilden“.

Gärten LS Ausdruck einer gesellschaftlichen Idee

Die 146. Ausgabe der „Beiträge zur Kulturgeschichte“ (ISBN: 978-3-944019-37-6) ist explizit der Gartenkultur in Dresden (und eigentlich ein bisschen auch in der Umgebung) gewidmet. Sowohl die Gartenstadt Hellerau als auch das Seifersdorfer Tal, über die jeweils an sich schon viel geschrieben wurde, die aber gleichwohl nicht fehlen dürften, stehen zunächst im Fokus – zeigen sie doch „exemplarisch, wie Gärten Ausdruck einer gesellschaftlichen Idee oder eines Repräsentationsbedürfnis sein können“, hält Caroline Förster, die neue Geschäftsführerin der Dresdner Hefte, in ihren Vorbemerkungen fest.

Garten(stadt)glück für alle – die Gartenstadtidee war jedenfalls nicht nur ein raumplanerisches Konzept, „sondern vielmehr eine soziale Vision, die durch bodenpolitische Reformen und alternative Finanzierungsmodelle umgesetzt wurden“. Und wie Nils M. Schinker vermerkt, ging die Initiative für Gartenstadtgründungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von philanthropischen Unternehmern und dem Großbürgertum aus und „ist nicht mit einer Graswurzelbewegung vergleichbar“, die heute so vieles in dieser Richtung anstößt.

Kunst- und Öko-Geschwurbel hier und da

Die Beiträge widmen sich historischen und gegenwärtigen Bezügen einzelner Anlagen wie dem Großen Garten, dem Blüherpark oder auch dem Touristengarten an der Prager Straße, diesem „vergessenen Rückzugsraum abseits des Trubels“. Das Gros der Texte ist recht interessant, hier und da läuft es aber bei näherer Betrachtung dann aber doch kaum über Kunst- und Öko-Geschwurbel hinaus. Apart hingegen Aufsätze wie „von kreuttern, früchten, blumben und anderen schenen gewüchsen“ über die Gärtnerei unter dem Kurfürstenpaar August und Anna von Sachsen oder auch „Garten und Landschaft als Bühne“, in dem es um Aufführungen auf Grünen Theatern während der Dresdner Fürstenhochzeit 1719 geht.

Wie schwierig es aufgrund des Klimawandels mittlerweile ist, ein Gartendenkmal zu bewahren, macht nicht zuletzt Christian Striefler deutlich, der Direktor der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten. Die Zahl der Bäume, die notgedrungen gefällt werden müssen, weil sie durch den Trockenstress geschwächt und deshalb von Pilzkrankheiten befallen abstarben, stieg im rund 18.000 Bäume umfassenden Großen Garten in den letzten Jahren rasant an. Einfach einen neuen einsetzen, ist, mal abgesehen davon, dass es teuer ist, gar nicht so einfach.

In historischen Gärten haben Bäume, da wird jeder Striefler beipflichten, „auch eine künstlerische, eine bildprägende Wirkung“. Ändert sich der Rhythmus des Parks, wird gar seine optische Schönheit zerstört, dann sinkt auch dessen Denkmalwert. Striefler fordert auf, sich vorzustellen, wie es wäre, einen bildprägenden Baum in einem Gemälde von Caspar David Friedrich wegzuretuschieren. „Ein jeder würde aufschreien und sagen: Welch ein Frevel! Genau das geschieht jedoch. wenn in den lebendigen Gartendenkmalen. Bäume verschwinden!“

Von Christian Ruf