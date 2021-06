14 Mal unter 35: Das gilt ab Freitag in Dresden

Dresden

9,9. Das ist der Inzidenzwert für Dresden am Donnerstag, den das Robert-Koch-Institut errechnet hat. 14 Tage in Folge ist die Landeshauptstadt unter der Grenze von 35 geblieben. Damit entfällt in vielen Bereichen ab Freitag die Testpflicht. Im einzelnen betroffen sind:

Ladengeschäfte und Märkte

körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Kosmetik

Gastronomie

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken

Kulturstätten wie Kinos, Konzert- und Opernhäuser, Theater

Sportangebote im bisher zulässigen Rahmen (ausgenommen Sportveranstaltungen mit Publikum, bei den der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann)

Freibäder

botanische und zoologische Gärten, Führungen

Freizeit- und Vergnügungsparks

Angebote der Kinder-, Familien- und Jugenderholung

Aus-, Fort- und Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungseinrichtungen sowie ähnliche Einrichtungen sowie Volkshochschulen

stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe sowie Integrationskurse

Kunst-, Musik- und Tanzschulen

Fahr-, Boots- und Flugschulen

Auch bei bei Beerdigungen und Hochzeiten, in Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen keine Negativtests mehr nachgewiesen werden, so die Stadtverwaltung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung in den bereits bekannten Bereichen bleibt weiterhin erhalten, mahnt das Rathaus. Zudem habe die Unterschreitung keinerlei Auswirkungen auf die aktuellen Kontaktbeschränkungen und die Versammlungseinschränkungen. Wichtig seien nach wie vor das Einhalten von Abstand, das regelmäßige Lüften geschlossener Räume sowie bekannten Hygienemaßnahmen.

Das Bürgertelefon unter der Nummer 0351-4885322 wird am Wochenende eingestellt. Falls in dieser Zeit Fragen aufkommen, können diese an die E-Mail Adresse gesundheitsamt-corona@dresden.de gesendet werden. Die Sprechzeitenzeiten des Bürgertelefons von Montag bis Freitag bleiben bestehen:

Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 16 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 9 Uhr bis 18 Uhr

Freitag von 9 Uhr bis 14 Uhr.

Ab Montag, 14. Juni 2021, gilt eine neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Dann treten weitere Lockerungen in Kraft, wenn die Inzidenz in Dresden stabil unter 35 bleibt.

Von Thomas Baumann-Hartwig