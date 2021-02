Dresden

Krawall am Hauptbahnhof, ein gewaltiges Polizeiangebot und Vollsperrungen auf der St. Petersburger Straße: Am 13. Februar beherrschten wieder rechtsextreme Demonstranten und der Protest gegen sie das Stadtzentrum. Allerdings: Es blieb sehr viel friedlicher als in den Vorjahren. Vor allem, weil die Neonazis um Kundgebungsanmelder und NPD-Funktionär Maik Müller nicht durch die Stadt laufen durften – das hatten die Coronapandemie und die mit ihr verbundenen Hygieneregeln verhindert.

Etwa 700 Nazis hatten sich laut Polizei am Nachmittag auf der schneebedeckten Wiese vor dem Striplokal am Hauptbahnhof versammelt, um ihre verquere Form des Gedenkens an die Bombardierung Dresdens vor 76 Jahren zu veranstalten. Ein Aktionsbündnis um Dresden Nazifrei ließ das nicht unbeantwortet. Etwa 500 Menschen folgten nach Angaben der Polizei ihrem Protestaufruf.

Anzeige

Neonazis hissten geschmackloses Banner vom Bahnsteig

Wie in den Vorjahren auch begann die NPD-Veranstaltung mit einiger Verzögerung, weil die Veranstalter es schwer hatten, genügend Ordner ohne einschlägige Vorstrafen aufzutreiben. Außerdem waren mehr rechtsextreme Demonstranten gekommen, als offenbar von den Veranstaltern erwartet. Erst nach wiederholten Ansagen, teils auch durch die Polizei, war für genügend Abstand unter den Versammelten gesorgt.

Anders beim Gegenprotest, der sich mit den für beide Seiten geltenden Hygieneregeln weniger schwer tat und auf der ehemaligen Sarrasani-Wiese stand. Mit Sprechchören, lauter Musik und Grußbotschaften vom Band setzten sie dem Naziprotest etwas entgegen. Die Stimmung war trotz weniger Ausnahmen friedlich.

Zur Galerie 13. Februar 2021 in Dresden: Kundgebungen am Hauptbahnhof

Vom Bahnsteig aus und damit außerhalb des Versammlungsgeländes hissten Rechtsextreme kurze Zeit ein geschmackloses Banner. Wenig später geriet ein für seine Ausraster bekannter Teilnehmer der NPD-Demo in Rage und versuchte sich wild fluchend auf den Protest zu stürzen. Polizisten verhinderten das, woraufhin sich der Mann wieder der Naziversammlung anschloss.

Lesen Sie auch: 13. Februar 2021 in Dresden: Der Liveticker zum Nachlesen

Trotz Eiseskälte spulten die NPD-Versammlungsleiter ihr stundenlanges Programm mit deutschschwülstigen Reden und gestrigen Gedichten ab. Während die Kälte so langsam für sich lichtende Reihen bei ihnen und beim Protest gesorgt hatte, war nach rund drei Stunden offiziell Schluss. Für die Rechtsextremen hieß es dann: Ohne Umwege ab auf den Bahnsteig. „Haben sie die Nazis jetzt in die Züge gesteckt?“, fragte ein älterer Herr auf dem Gegenprotest. „Ja, sehr gut!“

Am Bahnhof und in den Zügen hatten rund 400 Einsatzkräfte der Bundespolizei das Geschehen im Blick. Die Beamten sprachen 194Platzverweise aus und fischten auch eine Person mit einem gefälschten Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht heraus.

Pandemiefreundliches Gedenken der Stadt Dresden

Zuvor hatten am Vormittag der Verein Denk Mal Fort, Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) und Vertreter anderer Parteien Kränze auf der Gedenkstätte Heidefriedhof abgelegt. Dort war die Gedenktafel allerdings mit einer riesigen Plane abgedeckt, weil Schmierfinken das Mahnmal besprüht hatten. Anders als im vergangenen Jahr, als laute Sprechchöre die Zeremonie störten, blieb es sonst friedlich.

Zur Galerie 13. Februar 2021 in Dresden: Gedenken auf dem Heidefriedhof

Am frühen Abend startete das offizielle Gedenken der Stadt, das in der Coronapandemie andere Formen fand. „Wir lassen uns die Geschichte nicht umdeuten“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit Blick auf Versuche von Rechtsextremen, politisches Kapital aus der Zerstörung der Stadt zu schlagen. „Lassen wir uns also auch die Gegenwart nicht umdeuten“, fügte er an und kritisierte damit die Verbreiter von Fake News und Coronaleugner. Eine Lehre der NS-Diktatur gelte heute in besonderem Maße: „Nie wieder dürfen uns unsere Mitmenschen gleichgültig sein!“

Zur Galerie 13. Februar 2021 in Dresden: Alt- und Neumarkt

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses und andere Reden waren in einem Livestream zu sehen, der im Anschluss ab 18 Uhr Bilder der virtuellen Menschenkette zeigt. Dabei werden Aufnahmen von Menschen im Wechsel auf eine Reihe das Stadtbild prägende Orte projiziert. Der Stream ist unter 13februar.dresden.de im Internet zu sehen.

Von Uwe Hofmann, Franziska Kästner, Felix Franke und Sabrina Lösch