Corona verändert alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Davon ist auch das jährliche Gedenken an die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs in Dresden betroffen: Die Arbeitsgruppe „13. Februar“ der Landeshauptstadt hat die Menschenkette am Abend des 13. Februar abgesagt. Das teilte der Moderator der Arbeitsgruppe, Joachim Klose, den DNN am Freitag auf Anfrage mit.

Bekenntnis der Stadtgesellschaft zum friedlichen Miteinander

Seit 2010 ziehen Menschen am 13. Februar einen symbolischen Ring um die Dresdner Innenstadt. Die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz ( CDU) hatte die Menschenkette als Reaktion auf die zunehmende Vereinnahmung des Gedenktages durch Rechtsextremisten ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich die Menschenkette zu einem Bekenntnis der Stadtgesellschaft zu einem friedlichen Miteinander weiterentwickelt. Obwohl der Termin regelmäßig in den Winterferien liegt, finden stets mehr als 10 000 Dresdner zur Menschenkette zusammen.

„Wir können es nicht verantworten, die Menschen dazu aufzurufen, in die Stadt zu kommen und nahe beieinander Gesicht zu zeigen. Das würde alle Bemühungen, Corona in den Griff zu bekommen, konterkarieren“, erklärte Klose. „Aber deshalb ist die Grundidee der Menschenkette nicht aufgehoben.“ Die Arbeitsgruppe will die Dresdner dazu aufrufen, zum Glockenläuten zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und still der Bombardierung Dresdens zu gedenken.

Ausgestaltung des Gedenkens ist noch in Arbeit

Man suche auch nach Möglichkeiten, die Menschenkette zu symbolisieren, beispielsweise mit Lichtinstallationen. „Das sind aber Ideen, die noch nicht spruchreif sind. Wir müssen erst prüfen, ob wir diese realisieren können“, so der Moderator. Die Ausgestaltung des Gedenkens am 13. Februar sei noch in Arbeit. „Dazu werden wir uns zu einem gegebenen Zeitpunkt äußern“, so Klose, der weiß: „Das Gedenken unter Coronabedingungen wird eine Herausforderung, denn Publikumsveranstaltungen sind derzeit nicht denkbar.“

Die Pandemie habe das gesellschaftliche Verhalten stark verändert, die Menschen müssten aus Solidarität und Rücksicht Abstand halten. „Das heißt aber nicht, dass wir geistigen Abstand halten müssen. Wir können immer Farbe bekennen für die Demokratie und gegen Totalitarismus.“

Arbeitsgruppe beobachtet Anmeldungsgeschehen

Die Arbeitsgruppe als eine Aktionsplattform gegen Rechtsextremismus werde das Anmeldungsgeschehen zum 13. Februar aufmerksam beobachten und es sich vorbehalten, Gesicht zu zeigen, kündigte Klose an. Gegenwärtig liegen der Stadtverwaltung fünf Anmeldungen von Veranstaltungen und Kundgebungen vor. Ob diese tatsächlich stattfinden können und in welcher Form, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Und von den Festlegungen, die die Staatsregierung für die Zeit ab 1. Februar treffen wird, wenn die bisher geltende Corona-Schutzverordnung ausläuft.

Die Arbeitsgruppe „13. Februar“ hatte erstmals am 12. Oktober 2009 getagt. Joachim Klose, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung, moderiert das Gremium seit 2013.

