Die Stadtgesellschaft gedenkt am Sonntag der Zerstörung Dresdens im zweiten Weltkrieg. Während das Erinnern auf ausgewählten Friedhöfen, das stille Gedenken vor der Frauenkirche oder auch die Menschenkette zum Innehalten und Nachdenken anregen sollen, wollen auch wieder Neonazis durch die Stadt ziehen – ihre Gegner derartiges verhindern.

Die Polizei bereitet sich deshalb auf einen langen Einsatz mit unterschiedlichen Taktiken vor – sowohl das offizielle Gedenken als auch der Rechtsextreme-Aufmarsch finden schließlich an ein und demselben Tag statt.

Kommunikationsteams der Polizei

Bei dem Aufzug der Neonazis um die Mittagszeit sei von einer „dynamischen Lage“ auszugehen, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa am Freitag. Mehrere hundert Rechtsextreme könnten sich daran beteiligen. Kernaufgabe sei es, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, solange sich die Teilnehmer friedlich und gewaltfrei verhalten. Mit Blick auf Gegendemonstration sprach Kubiessa davon, Protest in Hör- und Sichtweite gewährleisten zu wollen.

Am Abend dann stehen der Alt- und Neumarkt im Fokus des Einsatzes. Kommunikationsteams der Polizei sollen möglichen Konflikten vorbeugen und deeskalierend wirken. Die Strategie könnte vor allem im Anschluss an die Menschenkette bedeutsam sein, denn sowohl die Alternativen für Deutschland (AfD) als auch die Gruppe Hope – fight racism [zu deutsch: Hoffnung – bekämpft Rassismus] meldeten auf dem Altmarkt Kundgebungen an.

Massive Verkehrseinschränkungen

Wer jedoch bloß an der dortigen Gedenkstelle einen Blumenstrauß oder Kranz ablegen, sich besinnen möchte, für den will die Polizei erneut eine „neutrale Zone“ einrichten – abgesperrt durch Gitter. „Damit sorgen wir für einen Ausgleich der unterschiedlichen Gedenkformen und verhindern einen exklusiven Zugang zu dieser besonderen Örtlichkeit“, sagte Kubiessa.

Verkehrsteilnehmer sollten am Sonntag ab der Mittagszeit die gesamte Innenstadt und die angrenzenden Bereiche meiden. Es sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen, teilte die Stadt mit. Unter anderem werde die Wilsdruffer Straße wegen der Menschenkette von etwa 17.45 bis 18.30 Uhr voll gesperrt. Auch Bus und Straßenbahnen können aller Voraussicht nach über den Tag nicht frei verkehren.

Hinweis: Am Donnerstag veröffentlichten wir unser Service-Stück „So gedenkt Dresden der Zerstörung“. Dabei ist uns eine wichtige Veranstaltung entgangen: Um 18.15 Uhr startet der „Dresdner Gedenkweg“ am Hasenberg. Die Teilnehmer erleben gemeinsam authentische Orte und hören zeitgenössische Texte, können aber auch in Stille verharren.

