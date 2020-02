Gedenken auf dem Dresdner Heidefriedhof: Eklat mit Ansage

Dresden

Genau in dem Augenblick, als Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) begann, die Namen von auf dem Heidefriedhof bestatteten Opfern der Bombenangriffe zu verlesen, stürmten dunkel gekleidete junge Männer nach vorn. „Nie wieder Deutschland!“ hallten Sprechchöre, ein rotes Transparent wurde entrollt, Demonstranten störten mit ihren Handys die Namenslesung. „Täter*innen sind keine Opfer. Wir fordern: Gedenken abschaffen. Wir gedenken der Opfer der deutschen Barbarei“, hallte es über den Friedhof.

Ein Eklat mit Ansage: „Wir haben vor solchen Szenen gewarnt. Die Stadt hat uns im Stich gelassen“, erklärte Holger Hase, Vorsitzender des Vereins Denk Mal Fort e. V., der das Gedenken auf dem Heidefriedhof seit 2016 gestaltet. „Wenn die Verwaltung nicht in der Lage ist, für die Sicherheit dieser Veranstaltung zu sorgen, dann sind wir nicht mehr bereit, das Gedenken zu organisieren.“ Er lasse sich als Verein nicht vorführen, so Hase.

Die Verwaltung hatte am Mittwoch noch versucht, eine von der Linksjugend Dresden angemeldete Kundgebung gegen die Namenslesung vor das Friedhofstor zu verbannen. Erfolglos. 18.30 Uhr urteilte das Verwaltungsgericht: Das Gedenken auf dem Friedhof ist eine öffentliche Veranstaltung, Kritik daran ist in Sichtweite erlaubt. Das Gericht erteilte den Veranstaltern Auflagen – die Totenruhe dürfe nicht gestört werden.

„Ich halte Kritik am Format der Namenslesung für legitim“, erklärte Justus H. Ulbricht, Vorstand von Denk Mal Fort, der in seiner Rede den Philosophen Friedrich Nietzsche zitierte: „Nur was nicht aufhört weh zu tun, bleibt in unserem Gedächtnis.“ Eine pluralistische Gesellschaft müsse andere Meinungen aushalten. „Solange keine Straftaten verübt werden, müssen wir damit leben.“

„Wir bekommen wieder nur Pauschalurteile zu hören“

Hase sah in den Störungen einen Kampf um die Deutungshoheit und erinnerte an den 17. April 2015. „Da haben wir auf dem Neuen Annenfriedhof die Namen von Opfern der Bombenangriffe an diesem Tag verlesen. Da hat sich niemand daran gestört. Auch die Linken nicht.“ Aber der Heidefriedhof sei eben etwas Besonderes mit seiner Memorialanlage, die Trauer um einzelne Individuen nicht zulasse.

„Wir bekommen wieder nur Pauschalurteile zu hören“, sagte Hase. Es habe auch Täter unter den Bombenopfern vom 13. Februar gegeben. „Es wäre Zeit, mit Blick auf den 80. Jahrestag eine qualifizierte Forschung auf den Weg zu bringen und den Hintergrund der namentlich bekannten Bombenopfer zu erhellen“, meinte der Vereinsvorsitzende, die Expertise sei in der Stadt vorhanden.

Die Stadträte Caroline Lentz und Christopher Colditz von der Partei Die Linke standen wenige Meter entfernt von der Gedenkveranstaltung vor einem Transparent „Täter*innen sind keine Opfer“. „Ich halte die undifferenzierte Namenslesung für unverantwortlich. Darauf wollen wir hinweisen“, erklärte Lentz. Die Kundgebungsteilnehmer hätten das Gedenken nicht gestört.

Genau in dem Moment, als Hase erklärte, dass derjenige, der vor dem Denkmal für die Bombenopfer steht, den Toten den Rücken zukehrt, legte die AfD-Stadtratsfraktion ein Blumenarrangement ab. Die Zahl 6865 in roten und gelben Blumen. Es ist die offizielle Zahl der Toten, die nach den Bombenangriffen auf dem Altmarkt verbrannt wurde.

Gedenken: ein langfristiger Prozess

Christa Beil kam am Donnerstag aus Ueckermünde ( Mecklenburg-Vorpommern) nach Dresden. Auf dem Heidefriedhof übergab die 78-Jährige einen handgeschriebenen Zettel an Hase. „Ich habe die Namen meiner Großeltern Anna-Martha Reinhard und Adolf Felix Reinhard aufgeschrieben. Ich will, dass sie verlesen werden“, erklärte die gebürtige Dresdnerin, die als Dreijährige den Bombenangriff in der Stephanienstraße (heute Taztberg) im Stadtteil Johannstadt erleben musste.

Sie sei mit ihrer Mutter rechtzeitig aus dem Keller herausgekommen und vor den Flammen zur Elbe geflüchtet. Die Großmutter sei verschüttet worden, der Großvater verbrannt. „Ich habe unser Wohnhaus noch vor Augen“, sagte die 78-Jährige und schüttelte über die Störer den Kopf.

Nach wenigen Minuten zogen sich diejenigen zurück, die ein stilles Gedenken nicht wollten. „Jetzt haben sie ihre Bilder. Das reicht ihnen“, meinte Hase. Gedenken sei ein langfristiger Prozess. Er biete allen das Gespräch an. Auch über das Format einer Namenslesung.

Von Thomas Baumann-Hartwig